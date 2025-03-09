Самбия, сердце прусских земель, предлагает уникальную возможность прикоснуться к древней истории.
Путешествие включает посещение Ромове, святилища пруссов, и мистического Камня Лжи, окружённого легендами. Участники узнают о Втором восстании пруссов, битве при
Путешествие включает посещение Ромове, святилища пруссов, и мистического Камня Лжи, окружённого легендами. Участники узнают о Втором восстании пруссов, битве при
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Погружение в древнюю историю
- 🗺️ Уникальные исторические места
- 🧭 Легенды и мифы пруссов
- 🚗 Комфортное путешествие
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Ромове
- Камень Лжи
- Кирха Побетена
Описание экскурсии
Древняя земля пруссов
Приглашаем вас исследовать наследие Самбии — центра культурных, политических и торговых связей. Вам откроются героические эпизоды Второго восстания пруссов и драматические судьбы его участников. Забытая битва при Рудау, результат который сопоставим с Куликовской битвой, и многое другое!
Итак, в нашей программе:
- Ромове на месте кирхи Рудау (ныне посёлок Мельниково) — жемчужина в янтарном ожерелье прусской истории
- Поселение Рантава (Пионерск)
- Главная прусская ярмарка Кауп
- Кирха Побетена и места крупнейших археологических раскопок
- Самое мистическое место Самбии — Камень Лжи или Борстенштайн. Люди говорят о паранормальной активности этого места: кто-то считает его порталом в иные измерения, а кто-то верит, что камень исполняет желания
А также вы услышите:
- О событиях 514 года, когда на эти земли пришли Брутен и Ведевуд, которые стали первыми прусскими князьями
- Какой вклад внесли русские князья и как отметился датский князь Рагнар Лодброк
- Как были заложены первые поселения Трусо и Кауп
- О верованиях пруссов, их образе жизни и любви к дубу — олицетворению бога Беркуна
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Chrysler Grand Voyager Family (по запросу ставятся 1–2 детских кресла)
- Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Из соображений безопасности заброшенные объекты мы осматриваем только со стороны
- Время на обед не предусмотрено
- На маршруте возможно отсутствие связи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию
- Продление экскурсии — 1500 ₽ за дополнительный час
- Входные билеты в музей Самбии — 300 ₽ за чел. (по предварительной заявке)
- Встреча в удобном месте в центре Калининграда — по запросу
- Мы организуем индивидуальные программы и транспортировку для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт — условия уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1995 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
9 мар 2025
В эту поездку в Калининград мы смогли поехать
на экскурсию Самбия,(с двумя маленькими детьми). Да, маршрут не близкий. Но время пролетело незаметно. Интересно было всем. Комфортный стиль вождения, чисто в машине, очень чуткое отношение гида Евгения ко всем участникам путешествия дали возможность насладиться и прикоснуться к Истории Калининградской области.
на экскурсию Самбия,(с двумя маленькими детьми). Да, маршрут не близкий. Но время пролетело незаметно. Интересно было всем. Комфортный стиль вождения, чисто в машине, очень чуткое отношение гида Евгения ко всем участникам путешествия дали возможность насладиться и прикоснуться к Истории Калининградской области.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска и исследуйте уникальные природные объекты Куршской косы. Откройте для себя новые горизонты
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию
Откройте для себя Восточную Пруссию! Узнайте о рыцарях и великих сражениях, посетите замки и старинные города. Путешествие для всей семьи
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Погрузитесь в историю через четыре уникальные локации, от древней Пруссии до современности. Увлекательное путешествие ждёт вас
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
15 900 ₽ за всё до 7 чел.