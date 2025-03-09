Евгений — ваша команда гидов в Зеленоградске

Провели экскурсии для 1995 туристов

Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!