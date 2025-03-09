Мои заказы

Самбия - от расцвета до заката (из Зеленоградска)

Узнайте о древних пруссах и их наследии в Самбии. Погрузитесь в легенды и мифы, откройте для себя тайны прошлого на этой уникальной экскурсии
Самбия, сердце прусских земель, предлагает уникальную возможность прикоснуться к древней истории.

Путешествие включает посещение Ромове, святилища пруссов, и мистического Камня Лжи, окружённого легендами. Участники узнают о Втором восстании пруссов, битве при
читать дальше

Рудау и первых прусских князьях. В программе также поселение Рантава и прусская ярмарка Кауп. Экскурсия проводится на комфортном автомобиле и подходит для взрослых и детей от 5 лет. Безопасность на маршруте гарантирована

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Погружение в древнюю историю
  • 🗺️ Уникальные исторические места
  • 🧭 Легенды и мифы пруссов
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Самбия - от расцвета до заката (из Зеленоградска)© Евгений
Самбия - от расцвета до заката (из Зеленоградска)© Евгений
Самбия - от расцвета до заката (из Зеленоградска)© Евгений
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Ромове
  • Камень Лжи
  • Кирха Побетена

Описание экскурсии

Древняя земля пруссов

Приглашаем вас исследовать наследие Самбии — центра культурных, политических и торговых связей. Вам откроются героические эпизоды Второго восстания пруссов и драматические судьбы его участников. Забытая битва при Рудау, результат который сопоставим с Куликовской битвой, и многое другое!

Итак, в нашей программе:

  • Ромове на месте кирхи Рудау (ныне посёлок Мельниково) — жемчужина в янтарном ожерелье прусской истории
  • Поселение Рантава (Пионерск)
  • Главная прусская ярмарка Кауп
  • Кирха Побетена и места крупнейших археологических раскопок
  • Самое мистическое место Самбии — Камень Лжи или Борстенштайн. Люди говорят о паранормальной активности этого места: кто-то считает его порталом в иные измерения, а кто-то верит, что камень исполняет желания

А также вы услышите:

  • О событиях 514 года, когда на эти земли пришли Брутен и Ведевуд, которые стали первыми прусскими князьями
  • Какой вклад внесли русские князья и как отметился датский князь Рагнар Лодброк
  • Как были заложены первые поселения Трусо и Кауп
  • О верованиях пруссов, их образе жизни и любви к дубу — олицетворению бога Беркуна

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Chrysler Grand Voyager Family (по запросу ставятся 1–2 детских кресла)
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет
  • Из соображений безопасности заброшенные объекты мы осматриваем только со стороны
  • Время на обед не предусмотрено
  • На маршруте возможно отсутствие связи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию

  • Продление экскурсии — 1500 ₽ за дополнительный час
  • Входные билеты в музей Самбии — 300 ₽ за чел. (по предварительной заявке)
  • Встреча в удобном месте в центре Калининграда — по запросу
  • Мы организуем индивидуальные программы и транспортировку для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт — условия уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1995 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алена
Алена
9 мар 2025
В эту поездку в Калининград мы смогли поехать
на экскурсию Самбия,(с двумя маленькими детьми). Да, маршрут не близкий. Но время пролетело незаметно. Интересно было всем. Комфортный стиль вождения, чисто в машине, очень чуткое отношение гида Евгения ко всем участникам путешествия дали возможность насладиться и прикоснуться к Истории Калининградской области.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска и исследуйте уникальные природные объекты Куршской косы. Откройте для себя новые горизонты
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Зеленоградска)
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию
Откройте для себя Восточную Пруссию! Узнайте о рыцарях и великих сражениях, посетите замки и старинные города. Путешествие для всей семьи
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Погрузитесь в историю через четыре уникальные локации, от древней Пруссии до современности. Увлекательное путешествие ждёт вас
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
15 900 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске