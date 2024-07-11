1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Орнитологическая станция «Фрингилла» (с апреля по октябрь на вечерней экскурсии)»
14 июля в 07:00
15 июля в 07:00
12 900₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря и послушаете поющие пески на дюнах»
Завтра в 08:00
14 июля в 08:30
8 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль по Зеленоградску
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева, 1Б (возле SPAR)
«Узнаете, как и о чем общались между собой вечерами господа за чашечкой чая или кружкой янтарного прусского»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
800720₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел11 июля 2024Мы с супругой взяли индивидуальную экскурсию у Ларисы. Хотим отметить профессионализм, чувство юмора и позитив, который от нее исходил. Мы
- ММарина8 июля 2024Экскурсию на Куршскую косу нам провела Надежда. Экскурсия была интересной и непринуждённой. Надежду приятно слушать, получили ответы на все вопросы.
- ДДарья6 июля 2024Эту экскурсию берем не впервые, снова ездили с Надеждой😍 Выражаю большую благодарность. Экскурсия и во второй раза получилась замечательная, узнали
- ССветлана26 июня 2024Великолепный рассказчик и знаток Калининградской области и ее образа жизни
- ООльга21 июня 2024Огромное спасибо Игорю за прекрасную экскурссию. Красивая природа и виды. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена16 июня 2024Игорь, благодарим вас от всей души за такую профессиональную экскурсию!!! 🙏За прекрасные фото!!! 👌 Да… ваша эрудиция и знания в области
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Вечерние»
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