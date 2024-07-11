Вечерние экскурсии Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Зеленоградске, цены от 720 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса с гидом-писателем
На машине
51 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Орнитологическая станция «Фрингилла» (с апреля по октябрь на вечерней экскурсии)»
14 июля в 07:00
15 июля в 07:00
12 900 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
На машине
109 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря и послушаете поющие пески на дюнах»
Завтра в 08:00
14 июля в 08:30
8 990 за всё до 3 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль по Зеленоградску
Пешая
скидка
10%
8 отзывов
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль по Зеленоградску
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева, 1Б (возле SPAR)
«Узнаете, как и о чем общались между собой вечерами господа за чашечкой чая или кружкой янтарного прусского»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
800720 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    11 июля 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Мы с супругой взяли индивидуальную экскурсию у Ларисы. Хотим отметить профессионализм, чувство юмора и позитив, который от нее исходил. Мы
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    получили огромное количество информации, было очень интересно узнать историю региона от средневековья до наших дней. Вся поездка была выстроена под наши пожелания. В конце экскурсии было неожиданно и очень приятно получить памятные презенты. От души рекомендуем всем, и уже планируем следующие экскурсии с Ларисой.

  • М
    Марина
    8 июля 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсию на Куршскую косу нам провела Надежда. Экскурсия была интересной и непринуждённой. Надежду приятно слушать, получили ответы на все вопросы.
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    Лисичек к сожалению не видели, зато встретили енотовидную собаку. Выехали в 8 утра, зато без пробок на въезде, толпу туристов встретили только на нашей последней локации - Дюна Эфа, но это нам не помешало насладиться видами. Экскурсию рекомендую!

    Экскурсию на Куршскую косу нам провела Надежда. Экскурсия была интересной и непринуждённой. Надежду приятно слушать, получили
  • Д
    Дарья
    6 июля 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Эту экскурсию берем не впервые, снова ездили с Надеждой😍 Выражаю большую благодарность. Экскурсия и во второй раза получилась замечательная, узнали
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    много нового и интересного. Надежда перестроила маршрут под нас, поскольку вспомнила, что я уже была у нее. Доехали до озера Лебедь, на которое в прошлый раз не попали. Экскурсию однозначно рекомендую! Восторг!

  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Великолепный рассказчик и знаток Калининградской области и ее образа жизни
  • О
    Ольга
    21 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Огромное спасибо Игорю за прекрасную экскурссию. Красивая природа и виды. Однозначно рекомендую!
    Огромное спасибо Игорю за прекрасную экскурссию. Красивая природа и виды. Однозначно рекомендую!Огромное спасибо Игорю за прекрасную экскурссию. Красивая природа и виды. Однозначно рекомендую!Огромное спасибо Игорю за прекрасную экскурссию. Красивая природа и виды. Однозначно рекомендую!Огромное спасибо Игорю за прекрасную экскурссию. Красивая природа и виды. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    16 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Игорь, благодарим вас от всей души за такую профессиональную экскурсию!!! 🙏За прекрасные фото!!! 👌 Да… ваша эрудиция и знания в области
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    истории прусской земли меня просто сразили… браво🙌🙌🙌🙌🙌 Рекомендую тем, кто хочет узнать об этой земле по-настоящему историческую ценную информацию!!!! А еще Игорь - прекрасный местный писатель, рассказчик и просто удивительный человек!!! Вот такими должны быть экскурсии!!! Это была вишенка на торте к окончанию нашего отпуска!!! ❤️

    Игорь, благодарим вас от всей души за такую профессиональную экскурсию!!! 🙏За прекрасные фото!!! 👌Игорь, благодарим вас от всей души за такую профессиональную экскурсию!!! 🙏За прекрасные фото!!! 👌Игорь, благодарим вас от всей души за такую профессиональную экскурсию!!! 🙏За прекрасные фото!!! 👌Игорь, благодарим вас от всей души за такую профессиональную экскурсию!!! 🙏За прекрасные фото!!! 👌

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Вечерние»

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  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 720 до 12 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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