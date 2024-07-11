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получили огромное количество информации, было очень интересно узнать историю региона от средневековья до наших дней. Вся поездка была выстроена под наши пожелания. В конце экскурсии было неожиданно и очень приятно получить памятные презенты. От души рекомендуем всем, и уже планируем следующие экскурсии с Ларисой.