Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Зеленоградске, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пешая
119 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
16 авг в 14:00
6 сен в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Пешая
21 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Янтарное эльдорадо
На автобусе
7 часов
Групповая
до 25 чел.
Янтарное эльдорадо
Окунуться в таинства добычи и производства солнечного камня на экскурсии из Зеленоградска
Начало: На улице Ленина
Завтра в 09:00
18 авг в 09:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Павел - прекрасный гид! Обладает энциклопедическими знаниями! много интересной и полезной информации! А сколько интереснейшей информации по котикам получили!!! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Были на экскурсии 01.07.2024, полны впечатлений, всё было просто замуррррчательно! Павел провел нас по всему городу, рассказал много из истории, архитектуры
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    и т. д., но, главное, что помимо этих весьма полезных и интересных данных, во всех локациях рассказывал так же истории про котиков, которые как-то связаны с этой локацией (или персоналией). Котики при этом не обязательно Зеленоградские (даже скорее в основном не Зеленоградские), а просто такие, с которыми случались интересные истории (например, как получилось, что котик работал директором по транспорту:)). Я, как большой любитель котиков, просто в восторге! Еще Павел знает многих местных котиков, где какой живет, насколько они голодные, и где более голодные еще их подкармливает)) Мы после экскурсии тоже закупились вкусняшками и оставшуюся неделю подкармливали котиков, которые гуляют далеко от Курортного проспекта, а еще в Светлогорске. В общем, замечательная экскурсия, содержащая в себе симбиоз истории, культуры и пушистых))

  • О
    Ольга
    6 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Отличная экскурсия, нам очень понравилась. Ребенку 10 лет было интересно. Павел замечательный экскурсовод.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Янтарное эльдорадо
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Балтийская коса
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 300 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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