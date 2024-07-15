2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
16 авг в 14:00
6 сен в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
7 часов
Групповая
до 25 чел.
Янтарное эльдорадо
Окунуться в таинства добычи и производства солнечного камня на экскурсии из Зеленоградска
Начало: На улице Ленина
Завтра в 09:00
18 авг в 09:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 июля 2024Павел - прекрасный гид! Обладает энциклопедическими знаниями! много интересной и полезной информации! А сколько интереснейшей информации по котикам получили!!! Спасибо!
- ТТатьяна8 июля 2024Были на экскурсии 01.07.2024, полны впечатлений, всё было просто замуррррчательно! Павел провел нас по всему городу, рассказал много из истории, архитектуры
- ООльга6 июля 2024Отличная экскурсия, нам очень понравилась. Ребенку 10 лет было интересно. Павел замечательный экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Нескучные экскурсии»
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