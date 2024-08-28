Озеро Лебедь – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Лебедь» в Зеленоградске, цены от 8 550 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Идиллическая Куршская коса
На машине
31 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Сегодня в 09:30
1 сен в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
На машине
скидка
5%
39 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
5 сен в 15:00
9 сен в 16:00
90008 550 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
На машине
скидка
5%
82 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
4 сен в 11:00
7 сен в 11:00
1650015 675 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 августа 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Брал в подарок экскурсию. Гости остались очень довольны. 6,5 часов прошли в восторге.
  • Н
    Надежда
    27 августа 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Очень понравилось путешествие! Спасибо Сергею! Очень интересно рассказывает, с юмором. Маршрут понравился, было то, что нужно, ничего лишнего. Сергей внимателен к гостям, охотно отвечает на все вопросы. Рекомендую.
  • А
    Анна
    26 августа 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без наплыва туристов из-за грамотно составленного маршрута. При этом не было навязывания сервиса или услуг. Все предложения только по запросу. Отличная получилась прогулка. Рекомендую.
    Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без
  • Ю
    Юлия
    25 августа 2024
    Волшебная Куршская коса
    Спасибо большое Евгению. Прекрасная организация поездки, много интересной, полезной информации, увлекательно и с юмором, с учетом всех пожеланий гостей. Рекомендую однозначно!
  • К
    Кузнецов
    25 августа 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось.
    Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилосьБлагодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилосьБлагодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось
  • М
    Мария
    21 августа 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Сергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующий лес. Интересный рассказ по пути и о косе и о Зеленоградске и по нашей просьбе о Светлогорске. Нам понравилась поездка
    Сергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующийСергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующийСергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующийСергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующийСергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующийСергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующийСергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующийСергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующийСергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующий
  • А
    Анна
    18 августа 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Время с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро Лебедь, полюбоваться на дюны, залив
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    и лес. Побывали на высотах Эфе и Мюллера, посетили танцующий лес. Вкусно перекусили и испили кофе, получили много информации как исторического, так и бытового характера.

    Время с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро ЛебедьВремя с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро ЛебедьВремя с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро Лебедь
  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Волшебная Куршская коса
    Экскурсия на Куршскую косу очень очень понравилась. Евгений организовал так экскурсию, что мы за день увидели всё по максимуму. Вся экскурсия была организована под наши желания. Спасибо огромное Евгению. Мы влюбились в природу Куршской косы!
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2024
    Волшебная Куршская коса
    Прекрасный день, проведенный с Евгением. Посмотрела много красивейших мест, очень вкусно поела, покормила лебедей, надышалась свежайшим воздухом. Темп экскурсии очень комфортный, без толп туристов. Узнала много новой информации. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Озеро Лебедь»

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  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Высота Эфа
  9. Кирха Святой Барбары
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Озеро Лебедь" можно забронировать 3 экскурсии от 8 550 до 15 675 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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