С Сергей Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Брал в подарок экскурсию. Гости остались очень довольны. 6,5 часов прошли в восторге.

Н Надежда Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Очень понравилось путешествие! Спасибо Сергею! Очень интересно рассказывает, с юмором. Маршрут понравился, было то, что нужно, ничего лишнего. Сергей внимателен к гостям, охотно отвечает на все вопросы. Рекомендую.

А Анна Идиллическая Куршская коса Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без наплыва туристов из-за грамотно составленного маршрута. При этом не было навязывания сервиса или услуг. Все предложения только по запросу. Отличная получилась прогулка. Рекомендую.

Ю Юлия Волшебная Куршская коса Спасибо большое Евгению. Прекрасная организация поездки, много интересной, полезной информации, увлекательно и с юмором, с учетом всех пожеланий гостей. Рекомендую однозначно!

К Кузнецов Идиллическая Куршская коса Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось.

М Мария Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Сергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующий лес. Интересный рассказ по пути и о косе и о Зеленоградске и по нашей просьбе о Светлогорске. Нам понравилась поездка

А Анна Идиллическая Куршская коса читать дальше и лес. Побывали на высотах Эфе и Мюллера, посетили танцующий лес. Вкусно перекусили и испили кофе, получили много информации как исторического, так и бытового характера. Время с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро Лебедь, полюбоваться на дюны, залив

И Ирина Волшебная Куршская коса Экскурсия на Куршскую косу очень очень понравилась. Евгений организовал так экскурсию, что мы за день увидели всё по максимуму. Вся экскурсия была организована под наши желания. Спасибо огромное Евгению. Мы влюбились в природу Куршской косы!