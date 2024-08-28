6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Сегодня в 09:30
1 сен в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУдивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
5 сен в 15:00
9 сен в 16:00
90008 550₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
4 сен в 11:00
7 сен в 11:00
1650015 675₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 августа 2024Брал в подарок экскурсию. Гости остались очень довольны. 6,5 часов прошли в восторге.
- ННадежда27 августа 2024Очень понравилось путешествие! Спасибо Сергею! Очень интересно рассказывает, с юмором. Маршрут понравился, было то, что нужно, ничего лишнего. Сергей внимателен к гостям, охотно отвечает на все вопросы. Рекомендую.
- ААнна26 августа 2024Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без наплыва туристов из-за грамотно составленного маршрута. При этом не было навязывания сервиса или услуг. Все предложения только по запросу. Отличная получилась прогулка. Рекомендую.
- ЮЮлия25 августа 2024Спасибо большое Евгению. Прекрасная организация поездки, много интересной, полезной информации, увлекательно и с юмором, с учетом всех пожеланий гостей. Рекомендую однозначно!
- ККузнецов25 августа 2024Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось.
- ММария21 августа 2024Сергей хорошо спланировал маршрут, побывали на орнитологической станции, на озере Лебедь, высоте Эфа и посмотрели танцующий лес. Интересный рассказ по пути и о косе и о Зеленоградске и по нашей просьбе о Светлогорске. Нам понравилась поездка
- ААнна18 августа 2024Время с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро Лебедь, полюбоваться на дюны, залив
- ИИрина15 августа 2024Экскурсия на Куршскую косу очень очень понравилась. Евгений организовал так экскурсию, что мы за день увидели всё по максимуму. Вся экскурсия была организована под наши желания. Спасибо огромное Евгению. Мы влюбились в природу Куршской косы!
- ЕЕкатерина12 августа 2024Прекрасный день, проведенный с Евгением. Посмотрела много красивейших мест, очень вкусно поела, покормила лебедей, надышалась свежайшим воздухом. Темп экскурсии очень комфортный, без толп туристов. Узнала много новой информации. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Озеро Лебедь»
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