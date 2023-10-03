Знакомство с Куршской косой + дегустация
Куршская коса — это уникальный памятник природы, знакомство с которым подарит вам массу впечатлений! Незабываемые ландшафты, красота пейзажей, чудесный воздух создают ощущение полноценного отдыха.
Также вас ждет экскурсия по городу котов Зеленоградску и возможность продегустировать вкуснейшие сыры, шоколад и марципан.
Также вас ждет экскурсия по городу котов Зеленоградску и возможность продегустировать вкуснейшие сыры, шоколад и марципан.
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:
- «Танцующий лес»
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Песчаные дюны
- Куршский залив и Балтийское море
- Город Зеленоградск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетИстория Куршской косы — это интересный сюжет, наполненный впечатляющими событиями, в котором есть место песчаной катастрофе и удивительному процессу озеленения. С этим местом связаны и исторические персоны: писатель, композитор, художник Э. Т. А. Гофман, профессор Кёнигсбергского университета Людвикас Реза и многие другие, чья жизнь или творчество соприкоснулись с этой удивительной полосой суши между морем и заливом.
Если вы выбрали экскурсию с дегустацией, то сначала мы отправимся на местную сыроварню, где для нас проведут дегустацию сыра, шоколада, зефира, марципана, которая будет сопровождаться бокалом вина. Насладившись вкусными блюдами, мы отправимся на Куршскую косу и в Зеленоградск.
Во время экскурсии вы не только совершите восхождение на дюну, с которой увидите косу с высоты птичьего полета, но и побываете на берегу Балтийского моря. Желающие могут попробовать свежайшую рыбу, выловленную из залива или просто отдохнуть в лесном кафе. Вас ждет незабываемая встреча с природой!
В ходе экскурсии мы отправимся в Зеленоградск (бывший Кранц), который в далеком 1844 году получил статус королевского курорта. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим такие уникальные объекты, как кирха Св. Адальберта, бювет со знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Важно знать:Экологический сбор для взрослых оплачивается отдельно (300 руб. с человека).
Ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Дегустация сыра, шоколада, зефира, марципана с бокалом вина (при выборе соответствующего билета)
- Что не входит
- Обед (предусмотрено свободное время)
- Экологический сбор 300 рублей с человека (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)Завершение: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка ТЦ «Виктория»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Танцующий лес открыт для посещения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 176 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аноним
3 окт 2023
Н
Наталья
2 окт 2023
N
Nata
1 окт 2023
Увидели "танцующий лес" и высоту Эфа. Понравились дюны (если честно, то на Финском заливе в Санкт-Петербурге есть похожие места). Также понравилось море и пляж на высоте Эфа. В целом впечатление приятное. Но, это больше "распиаренные" экскурсии. Можно ехать на рейсовом автобусе от ж/до вокзала. Большое спасибо экскурсоводу Ольге и водителю Александру.
А
Александр
29 сен 2023
Всё понравилось, экскурсовода интересно слушать.
B
Bufetos
28 сен 2023
П
Пылева
27 сен 2023
Очень понравился экскурсовод - Ирина, экскурсия во многом зависит от экскурсовода. На косе третий раз, но все равно очень интересно. Эта экскурсия - краткое знакомство с Куршской косой, если хочется побыть подольше, на высоте Эфа можно покинуть экскурсию и продолжить осмотр самостоятельно, вернувшись обратно на рейсовом автобусе, т. к. два часа свободного времени пролетают очень быстро.
Е
Екатерина
26 сен 2023
Т
Татьяна
22 сен 2023
С
Сергей
18 сен 2023
Экскурсия понравилась, впечатления только положительные)
Н
Наталия
15 сен 2023
О
Осина
14 сен 2023
Нас встретили в Зеленоградске и повезли на дегустацию сыра и шоколада.
Встретили позже,но заранее предупредили.
Валентина- осень приятная женщина.
Дегустация была приятная, но много народу.
Сувенирная лавка - выбор большой.
Далее мы присоединились к группе.
Так как все ехали с Калининграда у нас произошел конфликт с местами.
Мы пробежали по Танцующему лесу, Экскурсовод Ольга рассказывала только для идущих рядом с ней. На высоте Эфа мы остались, экскурсии там не было, чтобы спокойно купаться.
Встретили позже,но заранее предупредили.
Валентина- осень приятная женщина.
Дегустация была приятная, но много народу.
Сувенирная лавка - выбор большой.
Далее мы присоединились к группе.
Так как все ехали с Калининграда у нас произошел конфликт с местами.
Мы пробежали по Танцующему лесу, Экскурсовод Ольга рассказывала только для идущих рядом с ней. На высоте Эфа мы остались, экскурсии там не было, чтобы спокойно купаться.
А
Анастасия
14 сен 2023
Экскурсия понравилась, хорошо организована. Нас забрали с зеленоградска и отвезли на дегустацию сыров. Там объединили с группой из Калининграда. На всех остановках было достаточно свободного времени чтобы все осмотреть,сделать покупки и покушать. На дегустации очень понравилось, рекомендую начинать экскурсию именно с нее) Сама Куршская коса не очень впечатлила, хотя виды все равно красивые
М
Матвеева
13 сен 2023
Понравилась природа на Куршской косе. Очень хороший гид Ирина.
Е
Елена
13 сен 2023
Были на экскурсии 9 сентября, с посещением танцующего леса и высоты Эфа. Конечно природа и виды на залив просто захватывают. Впечатлений море. Но экскурсовод очень быстро ходила, я бы сказала бегала, что половина группы просто не успевала за ней и пока доходила до места остановки, то часть информации уже была пропущена
А
Александр
13 сен 2023
Здравствуйте. Во первых, очень большое количество человек на экскурсии. Гид бегает как пуля и за ней толком не успеть и она никого не ждет, а прибегает и сразу начинает рассказывать. Успевали только на концовку!! Ну если забит весь автобус Вы хотя бы подождите что б подошла половина этого автобуса, а потом начните рассказывать. Во вторых мало свободного времени без гида. Очень людно в это время года. Сезонность играет свою роль конечно.
Ещё 161 отзыв
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