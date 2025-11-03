За несколько часов вы увидите главные достопримечательности Куршской косы — высоту Мюллера, озеро Чайка и Королевский бор.
А затем отправитесь на чистый дикий пляж — поближе к морю, где можно послушать шелест листьев и подышать чистым воздухом, отдохнуть от людей и насладиться красотой природы.
Описание экскурсии
Вот что вы увидите:
- Королевский бор — живописный лес, настоящее путешествие к природе
- Высоту Мюллера, откуда открываются прекрасные панорамные виды
- Озеро Чайка, спрятанное в лесу — самое большое на косе
- Дикий пляж, где насладитесь тишиной, отдохнёте и ощутите силу природы
И вот о чём мы поговорим:
- О формировании Куршской косы — кто и в какое время здесь обитал
- Чем местные жители занимались и по сей день занимаются
- Как изменилась жизнь на Куршской косе
- Почему эта часть суши и песка так важна в наше время
И о многом другом!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5, Merсedes Vito или аналогичном. Если вам нужны детские кресла, сообщите заранее
- В машине есть дождевики и зонтики для всех участников группы
- Дополнительно оплачивается въезд на косу — 500 ₽ за чел.
- В зависимости от погоды посещение пляжа может быть заменено на посещение орнитологической станции или визит-центра
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Окружной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1575 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже много лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
О
Ольга
3 ноя 2025
Очень ответственные организаторы. Экскурсия небольшой группой, комфортно по времени и локациям. Водитель профессионально провел экскурсию! Спасибо за приятные впечатления.
Е
Екатерина
5 авг 2025
Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!
Г
Галина
4 июл 2025
Великолепная экскурсия! Экскурсовод Елена отличный интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Особое спасибо за ранний выезд, не было пробок и много народа.
С
Станислав
27 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Николай много всего рассказывал. Пока ехали по городу, рассказывал про сам город, потом и про Куршскую косу и ее "фишки". Выехали пораньше, поэтому миновали толпы других
