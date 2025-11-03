Мои заказы

Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска

Побывать в Королевском бору, у озера Чайка и на высоте Мюллера и отдохнуть в уединённом месте
За несколько часов вы увидите главные достопримечательности Куршской косы — высоту Мюллера, озеро Чайка и Королевский бор.

А затем отправитесь на чистый дикий пляж — поближе к морю, где можно послушать шелест листьев и подышать чистым воздухом, отдохнуть от людей и насладиться красотой природы.
5
4 отзыва
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска© Наталья
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска© Наталья
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска© Наталья
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Вот что вы увидите:

  • Королевский бор — живописный лес, настоящее путешествие к природе
  • Высоту Мюллера, откуда открываются прекрасные панорамные виды
  • Озеро Чайка, спрятанное в лесу — самое большое на косе
  • Дикий пляж, где насладитесь тишиной, отдохнёте и ощутите силу природы

И вот о чём мы поговорим:

  • О формировании Куршской косы — кто и в какое время здесь обитал
  • Чем местные жители занимались и по сей день занимаются
  • Как изменилась жизнь на Куршской косе
  • Почему эта часть суши и песка так важна в наше время

И о многом другом!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5, Merсedes Vito или аналогичном. Если вам нужны детские кресла, сообщите заранее
  • В машине есть дождевики и зонтики для всех участников группы
  • Дополнительно оплачивается въезд на косу — 500 ₽ за чел.
  • В зависимости от погоды посещение пляжа может быть заменено на посещение орнитологической станции или визит-центра
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Окружной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1575 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже много лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Ольга
3 ноя 2025
Очень ответственные организаторы. Экскурсия небольшой группой, комфортно по времени и локациям. Водитель профессионально провел экскурсию! Спасибо за приятные впечатления.
Е
Екатерина
5 авг 2025
Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!
Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!Отличная экскурсия с ответственным и вовлеченным в тему гидом Романом, всем рекомендуем!
Г
Галина
4 июл 2025
Великолепная экскурсия! Экскурсовод Елена отличный интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Особое спасибо за ранний выезд, не было пробок и много народа.
Великолепная экскурсия! Экскурсовод Елена отличный интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Особое спасибо за ранний выезд, неВеликолепная экскурсия! Экскурсовод Елена отличный интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Особое спасибо за ранний выезд, не
С
Станислав
27 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Николай много всего рассказывал. Пока ехали по городу, рассказывал про сам город, потом и про Куршскую косу и ее "фишки". Выехали пораньше, поэтому миновали толпы других
читать дальше

экскурсий. Посетили Танцующий лес, Дикий пляж, Дюну Миллера, погода была капризная, но все равно виды открылись классные! Поели вкусной шаурмы с зубаткой и с селёдкой, пили глинтвейн, нашли даже кусочек из крошек янтаря. Николай знает ответ на любой вопрос, будь то про Косу, про кошек в Зеленоградске, про Калининград, историю. Спасибо!

Экскурсия очень понравилась! Гид Николай много всего рассказывал. Пока ехали по городу, рассказывал про сам город,Экскурсия очень понравилась! Гид Николай много всего рассказывал. Пока ехали по городу, рассказывал про сам город,Экскурсия очень понравилась! Гид Николай много всего рассказывал. Пока ехали по городу, рассказывал про сам город,

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска и исследуйте уникальные природные объекты Куршской косы. Откройте для себя новые горизонты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса из Зеленоградска
На автобусе
6 часов
-
10%
59 отзывов
Групповая
Куршская коса из Зеленоградска
Полюбоваться Танцующим лесом, погулять по дюнам и вдохновиться красотой балтийской природы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1500 ₽1666 ₽ за человека
По Куршской косе и Зеленоградску (из Зеленоградска)
На автобусе
7 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: замок и сыроварня
Откройте для себя уникальные места Куршской косы и Зеленоградска, насладитесь видами Балтики и посетите замок Шаакен с дегустацией сыра
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30
15 ноя в 08:30
22 ноя в 08:30
4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске