читать дальше экскурсий. Посетили Танцующий лес, Дикий пляж, Дюну Миллера, погода была капризная, но все равно виды открылись классные! Поели вкусной шаурмы с зубаткой и с селёдкой, пили глинтвейн, нашли даже кусочек из крошек янтаря. Николай знает ответ на любой вопрос, будь то про Косу, про кошек в Зеленоградске, про Калининград, историю. Спасибо!

Экскурсия очень понравилась! Гид Николай много всего рассказывал. Пока ехали по городу, рассказывал про сам город, потом и про Куршскую косу и ее "фишки". Выехали пораньше, поэтому миновали толпы других