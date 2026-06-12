Еще несколько необычных экскурсий в Зеленоградске

Куршская коса запомнится вам волшебными морскими пейзажами, запахом сосен и золотыми дюнами. Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Танцующему лесу и заглянете на орнитологическую станцию. Побываете в посёлке Рыбачий и увидите бывшую лютеранскую кирху. А я расскажу, как образовалась коса, как жили древние курши и какой подвиг совершил лесничий Мюллер.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фантастические панорамы и занимательные истории

Вы насладитесь потрясающими видами на Большую дюнную гряду, Куршский залив и Балтийское море с высоты дюны Эфа. Раскроете, как королевский инспектор Франц Эфа спас поселок Морское от песчаной катастрофы и как лесничий Мюллер закрепил странствующую дюну Крутая у поселка Рыбачий. А еще я расскажу, почему вход в священные рощи древних куршей и пруссов карался смертной казнью.

Танцующий лес и орнитологическая станция

Одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес, образованный на месте бывшей немецкой планерной станции. Вы увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи, и услышите версии происхождения этого природного феномена. Кроме того, посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом. Если пожелаете, заглянете в один из рыбных ресторанчиков и продегустируете местные деликатесы.

Бывшая лютеранская кирха

В посёлке Рыбачий (бывшее прусская деревня Росситен) мы посетим самый древний объект Куршской косы — бывшую лютеранскую кирху, жемчужину архитектуры королевского архитектора Пруссии, а ныне действующий храм в честь одного из самых почитаемых святых России — преподобного Сергия Радонежского.

Организационные детали