Еще несколько необычных экскурсий в Зеленоградске

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Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен

Посетить одно из самых живописных мест страны в компании профессионального журналиста
Куршская коса запомнится вам волшебными морскими пейзажами, запахом сосен и золотыми дюнами.

Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Танцующему лесу и заглянете на орнитологическую станцию. Побываете в посёлке Рыбачий и увидите бывшую лютеранскую кирху.

А я расскажу, как образовалась коса, как жили древние курши и какой подвиг совершил лесничий Мюллер.
4.8
91 отзыв
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен

Описание экскурсии

Фантастические панорамы и занимательные истории

Вы насладитесь потрясающими видами на Большую дюнную гряду, Куршский залив и Балтийское море с высоты дюны Эфа. Раскроете, как королевский инспектор Франц Эфа спас поселок Морское от песчаной катастрофы и как лесничий Мюллер закрепил странствующую дюну Крутая у поселка Рыбачий. А еще я расскажу, почему вход в священные рощи древних куршей и пруссов карался смертной казнью.

Танцующий лес и орнитологическая станция

Одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес, образованный на месте бывшей немецкой планерной станции. Вы увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи, и услышите версии происхождения этого природного феномена. Кроме того, посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом. Если пожелаете, заглянете в один из рыбных ресторанчиков и продегустируете местные деликатесы.

Бывшая лютеранская кирха

В посёлке Рыбачий (бывшее прусская деревня Росситен) мы посетим самый древний объект Куршской косы — бывшую лютеранскую кирху, жемчужину архитектуры королевского архитектора Пруссии, а ныне действующий храм в честь одного из самых почитаемых святых России — преподобного Сергия Радонежского.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается экологический сбор при въезде на косу: 400 ₽ за взрослого пассажира, включая водителя (детям до 12 лет и пенсионерам бесплатно)
  • По желанию оплачиваются входные билеты на орнитологическую станцию — 300 ₽ с человека
  • По желанию обед в кафе с видом на море — оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1379 туристов
Меня зовут Владислав, я профессиональный журналист. Живу у самого начала Куршской косы, в курортном городе Зеленоградск. Прекрасно разбираюсь в истории нашего древнего прекрасного края и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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75
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С
Влад - отличный организатор, интересный рассказчик и внимательный водитель. Человек, влюбленный в свой край. Поездка была комфортабельной и приятной. Всё, что планировали, посиотрели.
Влад - отличный организатор, интересный рассказчик и внимательный водитель. Человек, влюбленный в свой край. Поездка была
Влад - отличный организатор, интересный рассказчик и внимательный водитель. Человек, влюбленный в свой край. Поездка была
Влад - отличный организатор, интересный рассказчик и внимательный водитель. Человек, влюбленный в свой край. Поездка была
Влад - отличный организатор, интересный рассказчик и внимательный водитель. Человек, влюбленный в свой край. Поездка была
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И
Замечательная экскурсия!
Рекомендуем Влада, как отличного экскурсовода и приятного собеседника.
Приезжали семьей на выходные. Экскурсию заранее не планировали - набрели на неё утром в районе 10:30 и решили попробовать написать Владу, и
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уточнить, получится ли её провести день в день. Честного говоря, думали, что шансов у нас немного, но Влад оперативно ответил и подтвердил экскурсию, и даже по времени подстроился под нас - приехал за нами по адресу аккурат после сна ребенка.
Сама экскурсия проходит в непринуждённом формате, где вы посетите все знаковые места Куршской Косы, при этом всё это будет сопровождено интересным, профессиональным и живым рассказом про эти сказочные места.
Так же помимо самой экскурсии, Влад направит вам много полезной информации, если захотите погрузиться поглубже в историю данной локации после её посещения.
Ещё раз выражаю огромную благодарность Владу, а всем, кто думает, чем занять себя, оказавшись в Зеленоградске - настоятельно рекомендую обратить внимание на данную экскурсию!

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М
Посетили с Владиславом Куршскую косу. Экскурсия очень понравилась, комфортное неторопливое путешествие по всем локациям. В отличие от больших экскурсий, мы неторопливо насладились всеми прелестями природы. Гид Владислав заехал за нами без опозданий. Безопасное вождение. Очень рекомендую данное путешествие.
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Е
Влад подарил нам прекрасный день на Куршской косе! Чудесный рассказчик, грамотный специалист, погруженный в историю края, и деликатный человек. Об этом путешествии мы увезем домой теплые впечатления! Большое спасибо!
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Дарья
От экскурсии с Владиславом остались очень положительные впечатления! Прогулка вышла замечательная. Поехали на экскурсию в 17:00 и застали красивейший закат. Большое спасибо за прекрасный вечер!
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А
Владислав очень эрудированный экскурсовод, спасибо за интересную экскурсию! масса впечатлений, посетили все главные точки, сделали шикарные фотографии!
обязательно к посещению!
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