Еще несколько необычных экскурсий в Зеленоградске

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Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен

Посетить одно из самых живописных мест страны в компании профессионального журналиста

Владислав
Владислав – Гид из Зеленоградска
Куршская коса запомнится вам волшебными морскими пейзажами, запахом сосен и золотыми дюнами.

Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по Танцующему лесу 🌲 и заглянете на орнитологическую станцию.

А я расскажу, как образовалась коса, как жили древние курши и какой подвиг совершил лесничий Мюллер.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

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Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен
Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен

Что вас ожидает

Фантастические панорамы и занимательные истории
Вы насладитесь потрясающими видами на Большую дюнную гряду, Куршский залив и Балтийское море 🌊 с высоты Мюллера и дюны Эфа. Раскроете, как королевский инспектор Франц Эфа спас поселок Морское от песчаной катастрофы и как лесничий Мюллер закрепил странствующую дюну Крутая у поселка Рыбачий. А еще я расскажу, почему вход в священные рощи древних куршей и пруссов карался смертной казнью.

Танцующий лес 🌳 и орнитологическая станция
Одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес, образованный на месте бывшей немецкой планерной станции. Вы увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле словно змеи и услышите версии происхождения этого природного феномена. Кроме того, посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом. Если пожелаете, заглянете в один из рыбных ресторанчиков и продегустируете местные деликатесы.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно: орнитологическая станция — 200 рублей с человека
  • По желанию мы можем включить в маршрут музей 🖼 Куршской косы — 150 рублей с человека
Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен
Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен
Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен
Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен
Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владислав
Владислав
Меня зовут Владислав, я профессиональный журналист. Живу у самого начала Куршской косы, в курортном городе Зеленоградск. Прекрасно разбираюсь в истории нашего древнего прекрасного края и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.
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