Эльбрус - к вершинам седой горы

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Эльбрус - к вершинам седой горы
Эльбрус - к вершинам седой горы
Эльбрус - к вершинам седой горы
Эльбрус - к вершинам седой горы

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Эльбрус
  • Гора Чегет
  • Кавказский хребет
  • Национальный парк "Приэльбрусье"
  • Поляна нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Самая загадочная гора Кавказа привлекает туристов со всех уголков мира. Эльбрус – это великолепные пейзажи и сильные впечатления, а для спортсменов и альпинистов еще и возможность проверить силы и испытать себя на прочность.

Эльбрус считается самой высокой горой в Европе (высота 5642 км), и входит в список семи чудес России.

Во время экскурсии вы познакомитесь с Приэльбрусьем – самым высокогорным районом Центрального Кавказа и крупнейшим центром туризма, горнолыжного спорта и альпинизма.

Канатная дорога поднимет нас к смотровой площадке горы Чегет, откуда открывается лучшая панорама на Эльбрус. На поляне Чегет желающие смогут приобрести вязаные и шерстяные изделия.

Затем нас ждет главный подъем на сам Эльбрус на высоту 3848 м над уровнем моря. Незабываемый вид на Кавказский хребет и знаменитые ледники поистине завораживает. Величественную гору упоминают в своих произведениях многие известные писатели и поэты.

Прощаясь с Приэльбрусьем, мы заглянем на Поляну нарзанов, чтобы напиться воды, выходящей на поверхность прямо из недр земли.

Экскурсия на Эльбрус подарит море впечатлений от увиденного и пополнит ваш фотоальбом прекрасными фотографиями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу - 2300 рублей. Экологический сбор - 150 рублей. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
19 дек 2021
Комфортабельный автобус, опытный экскурсовод, которая с юмором рассказывала про достопримечательности.

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