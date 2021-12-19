Самая загадочная гора Кавказа привлекает туристов со всех уголков мира. Эльбрус – это великолепные пейзажи и сильные впечатления, а для спортсменов и альпинистов еще и возможность проверить силы и испытать себя на прочность.
Эльбрус считается самой высокой горой в Европе (высота 5642 км), и входит в список семи чудес России.
Во время экскурсии вы познакомитесь с Приэльбрусьем – самым высокогорным районом Центрального Кавказа и крупнейшим центром туризма, горнолыжного спорта и альпинизма.
Канатная дорога поднимет нас к смотровой площадке горы Чегет, откуда открывается лучшая панорама на Эльбрус. На поляне Чегет желающие смогут приобрести вязаные и шерстяные изделия.
Затем нас ждет главный подъем на сам Эльбрус на высоту 3848 м над уровнем моря. Незабываемый вид на Кавказский хребет и знаменитые ледники поистине завораживает. Величественную гору упоминают в своих произведениях многие известные писатели и поэты.
Прощаясь с Приэльбрусьем, мы заглянем на Поляну нарзанов, чтобы напиться воды, выходящей на поверхность прямо из недр земли.
Экскурсия на Эльбрус подарит море впечатлений от увиденного и пополнит ваш фотоальбом прекрасными фотографиями.