Самая загадочная гора Кавказа привлекает туристов со всех уголков мира. Эльбрус – это великолепные пейзажи и сильные впечатления, а для спортсменов и альпинистов еще и возможность проверить силы и испытать себя на прочность.

Эльбрус считается самой высокой горой в Европе (высота 5642 км), и входит в список семи чудес России.

Во время экскурсии вы познакомитесь с Приэльбрусьем – самым высокогорным районом Центрального Кавказа и крупнейшим центром туризма, горнолыжного спорта и альпинизма.

Канатная дорога поднимет нас к смотровой площадке горы Чегет, откуда открывается лучшая панорама на Эльбрус. На поляне Чегет желающие смогут приобрести вязаные и шерстяные изделия.

Затем нас ждет главный подъем на сам Эльбрус на высоту 3848 м над уровнем моря. Незабываемый вид на Кавказский хребет и знаменитые ледники поистине завораживает. Величественную гору упоминают в своих произведениях многие известные писатели и поэты.

Прощаясь с Приэльбрусьем, мы заглянем на Поляну нарзанов, чтобы напиться воды, выходящей на поверхность прямо из недр земли.

Экскурсия на Эльбрус подарит море впечатлений от увиденного и пополнит ваш фотоальбом прекрасными фотографиями.