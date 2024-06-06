Активный отдых в Железноводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Активный отдых» в Железноводске, цены от 2 160 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Покорите гору Железная в Железноводске с индивидуальной экскурсией! Насладитесь потрясающими видами и узнайте истории местных легенд
Начало: В курортном парке города Железноводска
Сегодня в 07:00
11 июня в 06:00
от 24002 160 за всё до 10 чел.
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:00
11 июня в 06:00
от 35003 150 за всё до 10 чел.
Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
Групповая
12 часов
14 отзывов
Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500 за человека
Домбай - край синих гор из Железноводска
Групповая
14 часов
6 отзывов
Домбай - край синих гор из Железноводска
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    6 июня 2024
    Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
    Очень понравилась экскурсия. Профессионализм гида Сергея впечатляет. Человек-батарейка, всех собрал, соорганизовал, все объяснил. На продолжении всего маршрута рассказывал легенды, былины,
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    читал стихи. Единственный минус - это организация тура. Мы заказывали экскурсию с Железноводска, но почему то оказались с группой с Пятигорска. В результате мы два часа потратили на заеды, выезды всех участников по всем гостиницам Пятигорска и пригорода. Учитывая что у нас дети - это было каторга. Нас самыми первыми забрали около 6 утра и привезли самыми последними около 21 вечера. Усталость от дороги, поиски гостиниц насколько убило все впечатление от экскурсии.

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все
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    предусмотрел и палки для скандинавской ходьбы,страховал при сложных спусках, подготовил сладости с горячим чаем для маленького пикника на вершине горы, весь путь сопровождался интересными рассказами о Железноводске и его окрестностях. Егор интересный собеседник, приятен в общении, хорошо воспитан. Заказав этот тур вы получите много положительных эмоций и впечатлений!

    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
    Отличная экскурсия, комфортный автобус, гид Борис очень интересно рассказывал, красота гор конечно завораживает, вернёмся ещё раз. "Лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал"(цитата В. Высоцкого).
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
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    будет проходить только по лесу, поэтому были просто в восторге от пещер, которые встретились нам по пути. Егор рассказывал историю их возникновения, а так же множество легенд. Нам повезло с погодой, поэтому виды открывались замечательные на протяжении всего пути.

  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством гида-- волшебника, все получилось.
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    Очень красивые виды, необыкновенные тропы. И рассказ!!!! В, общем, рекомендую всем, кто ищет новые ощущения, приключения и остроту!!!! Спасибо огромное Егору!! И какой же в горах вкусный чай, приготовленный на горелке!!!!!!!

    Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководствомСпасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководствомСпасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством
  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Это было невероятное приключение! Когда шли к месту встречи, думали зачем? Был туман, дождь, грязь, холодно. Какой смысл ходить по
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    горам? Оказалось, смысл есть, если есть правильный инструктор. Вооружённый до зубов, Егор прошёл с нами 13 километров по всем изведанным и неизведанным тропам. Мы увидели усыпанный цветами лес, пещеры, письмена древних людей, трёх дедов, орла без головы, локации из Игры Престолов, политические высказывания, выцарапанные на памятниках культуры — и это всё с прекрасными и смешными комментариями нашего сенсея. От него мы узнали много нового — например, что питекантроп Клещ любил питекантропа Машу, что пещера, полная летучих мышей, над нами могла обвалиться, и что козинаки вызывают зависимость. Ими угощал нас Егор во время долгожданного привала с чаепитием и невероятной панорамой! Ноги и спина гудят, но пишу с любовью, уважением и глубокой благодарностью к Егору, сделавшему невозможное возможным!

  • О
    Оксана
    2 октября 2023
    Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
    Экскурсия великолепна! Продуманный маршрут, мощь, сила, величие гор- это просто надо видеть! Фото и слова не передадут всю красоту увиденного!
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    Огромное спасибо сопровождающим - водителю Ярославу и милому, прекрасному гиду Леночке за высокий профессионализм, знания, душу, вложенную в проведенную экскурсию! Желаю дальнейших успехов и процветания вашей фирме, новых разнообразных маршрутов. Я в восторге! Благодарю и всем советую!!!

    Экскурсия великолепна! Продуманный маршрут, мощь, сила, величие гор- это просто надо видеть! Фото и слова не
  • М
    Максим
    31 августа 2023
    Домбай - край синих гор из Железноводска
    Запоминающаяся поездка. Величие, нерушимость и красота гор просто поражает! В таких местах начинаешь ещё больше осознавать, насколько продуманно, уникально и
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    красиво создана наша планета. И как же повезло тем, кто работает в таких прекрасных местах:) Благодарю турфирму "Лайт", экскурсовода и водителя за то, что состоялась эта экскурсия и за то, что всё прошло на хорошем уровне, никаких проблем не было.

  • М
    Мария
    30 июля 2023
    Домбай - край синих гор из Железноводска
    Поездка впечатлила. Виды незабываемые. К организации экскурсии вопросов не возникло (в назначенное время меня забрали от указанной остановки в Железноводске). Погода не подвела, было достаточно жарко. Гид Артур профессионал своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
  2. Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
  3. Эльбрус - к вершинам седой горы из Железноводска
  4. Домбай - край синих гор из Железноводска
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Активный отдых" можно забронировать 4 экскурсии от 2 160 до 3 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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