1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Покорите гору Железная в Железноводске с индивидуальной экскурсией! Насладитесь потрясающими видами и узнайте истории местных легенд
Начало: В курортном парке города Железноводска
Сегодня в 07:00
11 июня в 06:00
от 24002 160₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:00
11 июня в 06:00
от 35003 150₽ за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:30
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga6 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Профессионализм гида Сергея впечатляет. Человек-батарейка, всех собрал, соорганизовал, все объяснил. На продолжении всего маршрута рассказывал легенды, былины,
- ААнастасия30 мая 2024Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
- ИИрина24 мая 2024Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все
- ААнна17 мая 2024Отличная экскурсия, комфортный автобус, гид Борис очень интересно рассказывал, красота гор конечно завораживает, вернёмся ещё раз. "Лучше гор могут быть только горы, на которых ты не бывал"(цитата В. Высоцкого).
- ИИрина14 мая 2024Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
- ЕЕлена25 апреля 2024Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством гида-- волшебника, все получилось.
- ЕЕлена27 марта 2024Это было невероятное приключение! Когда шли к месту встречи, думали зачем? Был туман, дождь, грязь, холодно. Какой смысл ходить по
- ООксана2 октября 2023Экскурсия великолепна! Продуманный маршрут, мощь, сила, величие гор- это просто надо видеть! Фото и слова не передадут всю красоту увиденного!
- ММаксим31 августа 2023Запоминающаяся поездка. Величие, нерушимость и красота гор просто поражает! В таких местах начинаешь ещё больше осознавать, насколько продуманно, уникально и
- ММария30 июля 2023Поездка впечатлила. Виды незабываемые. К организации экскурсии вопросов не возникло (в назначенное время меня забрали от указанной остановки в Железноводске). Погода не подвела, было достаточно жарко. Гид Артур профессионал своего дела.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Активный отдых»
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