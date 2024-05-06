Откройте для себя красоту Грозного на обзорной экскурсии, где вы посетите республиканский музей краеведения, музей им. А. Кадырова, мечеть «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила. Увидьте современные кварталы, памятник пожарным
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Шали:
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Исламский Парк
- Аргун:
- Мечеть «Сердце Матери»
- Парк Мечети
- Грозный:
- Храм Архангела Михаила
- Сад Цветов
- Смотровая площадка
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Музей им Кадырова
Описание экскурсии
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Грозному! Посетите мечеть «Сердце Чечни» и насладитесь видами современных кварталов. Завершите день в городе Шали, где вас ждет величественная мечеть «Гордость мусульман» – самая крупная в Европе. Столица Чечни в объективе: Музеи, мечети и памятные места Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила. Экскурсанты увидят памятник пожарным, современные кварталы Грозного и знаменитые «высотки». Завершающие аккорды культурного путешествия А на обратном пути вас ждет заезд в город Аргун с посещением мечети «Сердце матери» — одного из красивейших культовых сооружений в стране. В городе Шали посещаем самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Мечеть в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве. Внутри могут разместиться более 30 тысяч человек, а на прилегающей территории — до 70 тысяч человек Важно знать:
- Для участия в экскурсии необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь.
- Вход в мечети в шортах и с оголенными плечами строго запрещен.
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Вс в 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шали:
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Исламский Парк
- Аргун:
- Мечеть «Сердце Матери»
- Парк Мечети
- Грозный:
- Храм Архангела Михаила
- Сад Цветов
- Смотровая площадка
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Музей им Кадырова
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы.
Что не входит в цену
- Обзорная площадка и работа гида в Грозном (600 руб)
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Калинина, 2, Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Вс в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 19:00 до 20:00
- Телефон для связи доступен с 10:00 до 20:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
6 мая 2024
Были на экскурсии 05.05.2024, провели насыщенный день в Грозном с прекрасным гидом Керме Элиной Ивановной. Очень эрудированный экскурсовод, особенно интересно было, когда Элина, связывала историю и современность. Мечети "Гордость Мусульман","Сердце матери" и" Сердце Чечни" - просто шедевры архитектуры. Безумно понравилось.
Т
Татьяна
29 апр 2024
Увидели красивый, ухоженный,чистый город. Приобрести сувениры не предоставили времени. И парк цветов ещё был не в цвету((одни тазики зелёные,что-то нужно пересмотреть)) спасибо! Слушать было интересно!
С
Сергей
11 мар 2024
Е
Екатерина
11 мар 2024
Прекрасная экскурсия, хороший гид Александр. Очень интересно рассказывал. Посетили все, что было в программе.
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