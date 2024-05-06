Для участия в экскурсии необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь.

Вход в мечети в шортах и с оголенными плечами строго запрещен.

Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Грозному! Посетите мечеть «Сердце Чечни» и насладитесь видами современных кварталов. Завершите день в городе Шали, где вас ждет величественная мечеть «Гордость мусульман» – самая крупная в Европе. Столица Чечни в объективе: Музеи, мечети и памятные места Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила. Экскурсанты увидят памятник пожарным, современные кварталы Грозного и знаменитые «высотки». Завершающие аккорды культурного путешествия А на обратном пути вас ждет заезд в город Аргун с посещением мечети «Сердце матери» — одного из красивейших культовых сооружений в стране. В городе Шали посещаем самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Мечеть в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве. Внутри могут разместиться более 30 тысяч человек, а на прилегающей территории — до 70 тысяч человек Важно знать: