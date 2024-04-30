Храмы и соборы Железноводска с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Железноводска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500 за всё до 3 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000 за всё до 3 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500 за человека
Горная Ингушетия - из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
«Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Сентинский храм X века среди гор, который появился еще до крещения Руси, — церковь возведена по канонам византийской архитектуры в форме креста из светлого песчаника»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Из Железноводска - в великолепный Домбай
    Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег замечательный и веселый гид. С погодой на Домбае повезло - прекрасная видимость, классное настроение. Порекомендуем экскурсию друзьям! 👍 Чтобы все успеть советуем выезжать не позже 7.00.
  • Н
    Наташа
    1 апреля 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка, интересные места, вкусная, аутентичная
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    кухня по дороге. Знаю теперь, что еще 50 лет пройдёт, а он всё равно будет вспоминать эту поездку с Абреком на Домбай и вернётся туда уже со своими детьми, внуками.

    Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка
  • А
    Анжела
    20 марта 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Поехали на экскурсию с друзьями в группе из 4 человек. Поездка прошла замечательно! Нашим водителем-гидом был Абрек. Все путешествие развлекал
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    нас историями местности и делился жизненной мудростью:) И как гиду, и как водителю респект. Получили огромное количество позитивных эмоций. Большое спасибо!

  • А
    Азат
    19 марта 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Это был замечательный день, нам очень понравилась эта поездка!
  • N
    Nataliya
    17 марта 2024
    Из Железноводска - в великолепный Домбай
    Экскурсия была замечательной! За один день снег, дождь, туман, солнце и красивые незабываемые горы. Домбай - это уникальное место: и
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    заповедник, и чистый свежий воздух, вкусные хычины, прекрасные пейзажи и многое другое. Олег, спасибо Вам за все это! Вы любите свое дело, и с удовольствием показываете красивые места и рассказываете о них! Мне понравилась экскурсия! Еще раз спасибо!

  • А
    Андрей
    4 января 2024
    Из Железноводска - в великолепный Домбай
    Просто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами и историей мест! Пожалуй это
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    самая душевная и уютная поездка на которых нам довелось бывать. Ощущения что мы были не просто зрителями, но и участниками местной жизни, ее колорита, умиротворенности) Теперь наша мечта - повторить это летом 🤩

    Просто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами иПросто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами иПросто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами и
  • С
    Светлана
    3 июля 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
    Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешьОлег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешьОлег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь
  • Г
    Галина
    27 февраля 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия
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    безумно понравилась. По пути следования насладились видами на г. Кисловодск и гору Кольцо. Перевал Гум Баши встретил нас небольшим туманом,который ничуть нам не помешал насладиться потрясающими видами Кавказских гор. Далее наш путь лежал к Шоанинскому храму расположенному на горе Шоан. Красивое сооружение 10-11 века,с арочными стенами,с кирпичной кладкой,с образами святых на стенах. С этой горы очень необыкновенные,захватывающие виды. После восхождения на гору Шоан,мы посетили кафе Национал Президент в селе им. Коста Хетагурова. Готовят очень вкусно и быстро,отношение замечательное. Большая благоустроенная территория,с завораживающими видами на реку Кубань. Далее в завершении нашей экскурсии мы побывали в термальных бассейнах "Жемчужина Кавказа". Понравилась организация вход и выход по электронному браслету. Людей много,но никто никому не мешает. В распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды. Поездка удалась. Ездили очень комфортно,машина шикарная,большая. Водитель -гид Олег. Лёгкий в общении, с чувством юмора. Вел машину очень аккуратно. Подробно и интересно рассказывал о достопримечательностях и местных легендах. Экскурсия на 10 из 10. Рекомендуем!!!

  • О
    Ольга
    30 октября 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна! О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же
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    хочу обратить внимание на структуру поездки, она очень комфортна. Даже если вы с трудом просыпаетесь, это не беда. Вас заберут от места пребывания и в процессе расставания со сном вывезут из цивилизации. К моменту встречи с окружающим миром вы уже будете бодры. Виды, горы, аулы, чай с мёдом и пирогами, возможность побегать половить барашка, залезть на сырные скалы, пробраться к горной речке, подняться на понравившуюся вершину. И вот вы устали, налазились, набегались и проголодались и именно тогда вас ждёт вкуснейший обед в аутентичной избушке. После обеда в полудреме вас повезут по местным городам и аулам, смотрите и наслаждайтесь. И вишенка на торте это купание в источниках. Выходя оттуда я поняла, что сил у меня уже нет, спокойно попивая чай из термоса нас довезли до дома. Это был шикарный день. И мы обязательно это повторим! Спасибо Олегу от нашей семьи!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Соборы и храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 700 до 29 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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