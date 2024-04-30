1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
«Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Сентинский храм X века среди гор, который появился еще до крещения Руси, — церковь возведена по канонам византийской архитектуры в форме креста из светлого песчаника»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 апреля 2024Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег замечательный и веселый гид. С погодой на Домбае повезло - прекрасная видимость, классное настроение. Порекомендуем экскурсию друзьям! 👍 Чтобы все успеть советуем выезжать не позже 7.00.
- ННаташа1 апреля 2024Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка, интересные места, вкусная, аутентичная
- ААнжела20 марта 2024Поехали на экскурсию с друзьями в группе из 4 человек. Поездка прошла замечательно! Нашим водителем-гидом был Абрек. Все путешествие развлекал
- ААзат19 марта 2024Это был замечательный день, нам очень понравилась эта поездка!
- NNataliya17 марта 2024Экскурсия была замечательной! За один день снег, дождь, туман, солнце и красивые незабываемые горы. Домбай - это уникальное место: и
- ААндрей4 января 2024Просто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами и историей мест! Пожалуй это
- ССветлана3 июля 2023Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
- ГГалина27 февраля 2023Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия
- ООльга30 октября 2022Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна! О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Соборы и храмы»
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