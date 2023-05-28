Программа экскурсии

Первая наша остановка будет на границе Карачаево-Черкесии и Ставропольского края у соленого озера Тамбукан.

Далее проезжаем поселок Залукокоаже, любуемся местными колоритными домами, останавливаемся на локации, с которой при хорошей погоде хорошо виден Эльбрус во всей своей красе. Здесь я угощу вас натуральным свежесваренным кофе.

Следующая наша локация – Баксанская долина, по которой мы заезжаем в самое длинное ущелье на Кавказе (104 км) – Баксанское.

Далее проезжаем село Заюкова, знакомимся с горой Харахора.

Затем на нашем пути – поселок Кёнделен, через который мы заезжаем в Тызыльское ущелье.

Следующая локация – Тызыльское плато, откуда видно всё ущелье, один из водопадов, мостик Джигитов, по которому смогут пройти самые смелые, а остальные услышать легенду про него.

После спускаемся с плато и проезжаем само Тызыльское ущелье. Остановимся под мостиком Джигита, пройдем на речку и прогуляемся по деревянному мостику, увидим три водопада (Любви, Желания, Тызыл), попробуем живую воду.

Здесь мы отведаем хычины местного приготовления, выпьем травяного чаю и счастливые поедем домой.