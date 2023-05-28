Усыпанное альпийскими лугами и разнообразными цветами Тызыльское ущелье – одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии, которое начинается сразу за селом Кенделен.
Наш путь будет проходить по узкому ущелью под нависшими отвесными скалами, которые украшены лесами и волшебными водопадами. Неописуемые эмоции гарантированы!
Наш путь будет проходить по узкому ущелью под нависшими отвесными скалами, которые украшены лесами и волшебными водопадами. Неописуемые эмоции гарантированы!
Ближайшие даты:
28
мая
мая
29
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Соленое озеро Тамбукан
- Поселок Залукокоаже
- Вид на Эльбрус
- Баксанская долина
- Баксанское ущелье
- Село Заюкова
- Гора Харахора
- Поселок Кёнделен
- Тызыльское ущелье
- Тызыльское плато
- Мостик Джигитов
- Водопады Любви, Желания, Тызыл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии
Первая наша остановка будет на границе Карачаево-Черкесии и Ставропольского края у соленого озера Тамбукан.
Далее проезжаем поселок Залукокоаже, любуемся местными колоритными домами, останавливаемся на локации, с которой при хорошей погоде хорошо виден Эльбрус во всей своей красе. Здесь я угощу вас натуральным свежесваренным кофе.
Следующая наша локация – Баксанская долина, по которой мы заезжаем в самое длинное ущелье на Кавказе (104 км) – Баксанское.
Далее проезжаем село Заюкова, знакомимся с горой Харахора.
Затем на нашем пути – поселок Кёнделен, через который мы заезжаем в Тызыльское ущелье.
Следующая локация – Тызыльское плато, откуда видно всё ущелье, один из водопадов, мостик Джигитов, по которому смогут пройти самые смелые, а остальные услышать легенду про него.
После спускаемся с плато и проезжаем само Тызыльское ущелье. Остановимся под мостиком Джигита, пройдем на речку и прогуляемся по деревянному мостику, увидим три водопада (Любви, Желания, Тызыл), попробуем живую воду.
Здесь мы отведаем хычины местного приготовления, выпьем травяного чаю и счастливые поедем домой.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Горячий чай и кофе
- Место начала и завершения?
- Ж/д вокзал Железноводска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- При себе необходимо иметь: паспорт перекус cпортивную обувь и одежду от дождя
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Эльбрус
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Дата и количество участников выбирается при бронировании