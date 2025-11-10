Лучшие панорамы, незабываемые впечатления, ни с чем не сравнимые эмоции и потрясающие фотолокации. Всё это подарит вам путешествие на плато Бермамыт.
Особый шарм недоступности и таинственности этому месту придаёт его удалённость и труднопроходимость дорог.
Описание экскурсииПлато Бермамыт – часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его основная часть Большой Бермамыт достигает высоты 2591 метр. Его скалистый выступ – Малый Бермамыт – 2643 метра. С такой высоты открывается лучший вид на спящий Эльбрус – вулкан, покрытый громадными ледниками. Что вас ждёт? Мы начнём нашу экскурсию с посещения обзорной площадки, откуда открывается великолепный вид на город Кисловодск. После по бездорожью отправимся к плато, по пути нас будут ждать альпийские луга и травы, вид на боковой Кавказский Хребет. Но самое интересное ждёт нас на самом плато — «Амфитеатр», созданный природой! Это две скалы, которые в своём стремлении друг к другу образуют скальный полумесяц. А разделяет их третья скала, которая заслуженно получила название «Мост в облака». Начинаясь в середине месяца, она устремляется вверх и в даль, давая возможность создать самые оригинальные и потрясающие снимки. Также здесь мы повстречаем «Два монаха» — отделившиеся от плато фрагменты скалы, напоминающие фигуры в капюшонах. Однозначно плато Бермамыт — это удивительное место, которое стоит посетить всем, кто любит горы и красоту природы. Здесь можно насладиться потрясающими видами, сделать красивые фотографии и просто отдохнуть от городской суеты. Важная информация:
- Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Обязательно возьмите документы, удостоверяющие личность.
Ежедневно в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная площадка на город Кисловодск
- Альпийские луга и травы
- Боковой Кавказский Хребет
- Амфитеатр
- Два монаха
- Плато Бермамыт
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от вашего места проживания и обратно
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
