Лучшие панорамы, незабываемые впечатления, ни с чем не сравнимые эмоции и потрясающие фотолокации. Всё это подарит вам путешествие на плато Бермамыт.



Особый шарм недоступности и таинственности этому месту придаёт его удалённость и труднопроходимость дорог.