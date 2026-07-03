Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Северная Осетия — настоящая страна гор.



Если вы хотите увидеть больше природных красот и познакомиться с историей республики, то лучше всего выехать за пределы Владикавказа. Со мной вы отправитесь в путешествие по трем ущельям — Куртатинское, Даргавское и Кармадонское.



Вы прогуляетесь по городу мертвых, узнаете историю гибели Сергей Бодрова и насладитесь сказочными горными пейзажами. 4.8 30 отзывов

Виталий Ваш гид в Железноводске Задать вопрос Групповая экскурсия -22% 7500 ₽ выгода 1650 ₽ 5850 ₽ за человека 4.8 30 отзывов более 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Северная Осетия — это не только Владикавказ. Прежде всего это горы, которые хранят множество тайн. Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по трем ущельям и познакомитесь с местными легендами. О достопримечательностях по маршруту Нашим первым пунктом станет самое красивое ущелье Северной Осетии – Куртатинское ущелье. Оно растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Здесь находится много излюбленных туристами интересных мест, а какие там пейзажи! Следующей нашей остановкой станет Кадаргаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Каньон Кадаргаван — один из наиболее примечательных природных памятников не только Куртатинского ущелья, но и всей Северной Осетии. На этом участке скального хребта река, словно ударом меча, разрубила скалу на две части. Затем доберёмся с вами до Дзивгисской крепости. Это крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, которая пережила множество набегов. Она образована природными выемками в скальной породе. Главная пещера крепости довольно обширная, в стародавние времена здесь размещались не менее сотни воинов. Вы узнаете истории о набегах и как аланы выстроили систему защиты ущелий. Дальше направимся к Башне Курта и Тага, которая названа в честь братьев Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин. Вы сможете сделать эффектные фотоснимки на смотровой площадке и увидеть знаменитые «Качели над пропастью». Увидим мы и необычный арт-объект «Æ». Экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита Æ и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем. Посетим легендарный Город мёртвых Даргавс. Самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов. За этими сооружениями находится сторожевая башня. По легендам, она предназначается для охраны упокоившихся душ. Это поистине мистическое место! Мягкий климат, здесь сухо даже осенью и зимой и ясная погода практически круглый год. Считается, что здесь особая геомагнитная зона. Конечным пунктом нашего путешествия станет Кармадонское ущелье. Расположено оно на высоте 1200 м. над уровнем моря. В верхней части ущелья находится ледник Колка. Ледник Колка печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актёра и режиссера Сергея Бодрова. Ледник Колка, проходя, не только стал причиной гибели съёмочной группы, но и полностью стёр с лица земли курортный поселок Кармадон.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Куртатинское ущелье и посёлок Верхний Фиагдон

Кадаргаванская теснина

Дзивгисская крепость

Башня Курта и Тага

Фото-площадка Качели над пропастью

Город мёртвых Даргавс

Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове Что включено Транспорт

Услуги водителя-гида Что не входит в цену Билеты в Даргавс (100 руб. /чел.)

Обед в кафе Место начала и завершения? Ваш адрес Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 7:00 Экскурсия длится около 15 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.