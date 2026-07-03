Северная Осетия — настоящая страна гор.
Если вы хотите увидеть больше природных красот и познакомиться с историей республики, то лучше всего выехать за пределы Владикавказа. Со мной вы отправитесь в путешествие по трем ущельям — Куртатинское, Даргавское и Кармадонское.
Вы прогуляетесь по городу мертвых, узнаете историю гибели Сергей Бодрова и насладитесь сказочными горными пейзажами.
Если вы хотите увидеть больше природных красот и познакомиться с историей республики, то лучше всего выехать за пределы Владикавказа. Со мной вы отправитесь в путешествие по трем ущельям — Куртатинское, Даргавское и Кармадонское.
Вы прогуляетесь по городу мертвых, узнаете историю гибели Сергей Бодрова и насладитесь сказочными горными пейзажами.
Описание экскурсииСеверная Осетия — это не только Владикавказ. Прежде всего это горы, которые хранят множество тайн. Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по трем ущельям и познакомитесь с местными легендами. О достопримечательностях по маршруту Нашим первым пунктом станет самое красивое ущелье Северной Осетии – Куртатинское ущелье. Оно растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Здесь находится много излюбленных туристами интересных мест, а какие там пейзажи! Следующей нашей остановкой станет Кадаргаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Каньон Кадаргаван — один из наиболее примечательных природных памятников не только Куртатинского ущелья, но и всей Северной Осетии. На этом участке скального хребта река, словно ударом меча, разрубила скалу на две части. Затем доберёмся с вами до Дзивгисской крепости. Это крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, которая пережила множество набегов. Она образована природными выемками в скальной породе. Главная пещера крепости довольно обширная, в стародавние времена здесь размещались не менее сотни воинов. Вы узнаете истории о набегах и как аланы выстроили систему защиты ущелий. Дальше направимся к Башне Курта и Тага, которая названа в честь братьев Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин. Вы сможете сделать эффектные фотоснимки на смотровой площадке и увидеть знаменитые «Качели над пропастью». Увидим мы и необычный арт-объект «Æ». Экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита Æ и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем. Посетим легендарный Город мёртвых Даргавс. Самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов. За этими сооружениями находится сторожевая башня. По легендам, она предназначается для охраны упокоившихся душ. Это поистине мистическое место! Мягкий климат, здесь сухо даже осенью и зимой и ясная погода практически круглый год. Считается, что здесь особая геомагнитная зона. Конечным пунктом нашего путешествия станет Кармадонское ущелье. Расположено оно на высоте 1200 м. над уровнем моря. В верхней части ущелья находится ледник Колка. Ледник Колка печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актёра и режиссера Сергея Бодрова. Ледник Колка, проходя, не только стал причиной гибели съёмочной группы, но и полностью стёр с лица земли курортный поселок Кармадон.
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье и посёлок Верхний Фиагдон
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Башня Курта и Тага
- Фото-площадка Качели над пропастью
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове
Что включено
- Транспорт
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Билеты в Даргавс (100 руб. /чел.)
- Обед в кафе
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Все было супер. Отличный гид, прекрасный маршрут, красивые виды. Организовано грамотно, гид Александр ведёт машину аккуратно, информацию подаёт интересно, весело. Экскурсия длинная, но усталость в конце приятная, это заслуга гида. Рекомендую!
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В
Спасибо Юрию за необыкновенное путешествие в Северную Осетию! За уникальную аозможность расширить свои горизонты, увидеть новые места и окунуться в яркие эмоции. За самые потрясающие и безумно красивые локации, от
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Е
Экскурсия замечательная! Забрали вовремя. Обаятельный гид Георгий просто влюбил нас в Северную Осетию. Рассказывал интересно, с юмором, очень познавательно исторические факты и легенды. Показал красивейшие места. Обедали в уютном атмосферном
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Н
Ездили в Осетию с Игорем. Очень грамотный, дружелюбный, с широким кругозором, но в то же время не кичится этим, хорошим чувством юмора, человек, с его подачи все, кто был в этой поездке, были единой командой, очень понравилась и сама экскурсия, великолепные места, много информации было преподнесено доступным языком, очень благодарна, побольше бы таких умных, приятных в общении, много знающих людей.
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О
Экскурсия прошла отлично от самого начала, когда забрали из дома, до окончания экскурсии, когда доставили обратно домой. Гид очень уважительно и заботливо относится к своим гостям. Нет никакой спешки, успеваешь полностью насладиться видами и умиротворением. Гид очень ответсвенно относится к своим обязанностям. Про красоты думаю нет смысла говорить, потому что словами это не передать.
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Е
Сама по себе экскурсия очень интересная! Красивые места, история! Экскурсия очень насыщенная, много локаций. Единственное, попрошу Александра давать побольше времени на осмотр локаций, особенно в Даргавс. Организатору Виталию большое спасибо! Все четко!
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