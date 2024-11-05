В Джилы-Су из Железноводска: водопады, Эльбрус и … суслики

Познакомиться с красотой Кавказских гор, увидеть Эльбрус со смотровой площадки и попробовать нарзан
Это будет красивый день с невероятными пейзажами! Вы насладитесь мощью водопадов Каракая-Су, Кызыл-Су и Султан. С плато Шатджатмаз полюбуетесь седым великаном Кавказа. Узнаете, какие скалы местные жители называют Бандитскими пиками. И покормите местных жителей — смешных сусликов. А мы сделаем поездку комфортной и увлекательной!
В Джилы-Су из Железноводска: водопады, Эльбрус и … суслики
В Джилы-Су из Железноводска: водопады, Эльбрус и … суслики
В Джилы-Су из Железноводска: водопады, Эльбрус и … суслики
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Плато Шатджатмаз, с которого открывается впечатляющий вид на Эльбрус.
  • Бандитские пики (ущелье реки Харбас) — живописные и загадочные.
  • Скалы Аватары, которые впечатляют своей мощью.
  • Урочище Джилы-Су и водопад Султан, к которому мы подойдём.
  • Водопады Каракая-Су, Кызыл-Су со смотровых площадок.
  • Долину нарзанов — по желанию всех участников.

А ещё вы:

  • Покормите сусликов в урочище Джилы-Су.
  • Сделаете яркие фотографии на дороге, будто специально созданной для социальных сетей.
  • Продегустируете нарзан — природную минеральную воду, известную своими полезными свойствами.
  • Насладиться блюдами национальной кавказской кухни в уютном кафе (по желанию).

Примерный тайминг экскурсии:

  • 6:30-7:00 — сбор участников группы.
  • ⁠8:00-8:30 — остановка на завтрак по согласованию со всеми участниками.
  • 9:20 — плато Шатджатмаз.
  • 10:30 — ущелье реки Харбаз.
  • 11:30 — скалы Аватары.
  • 12:00 — остановка для фото на красивой дороге.
  • 12:40 — урочище Джилы-Су и водопады.
  • 17:00-18:00 — возвращение в Железноводск.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла.
  • Мы заберём вас по адресу и по окончании программы отвезём обратно.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет. Мы не рекомендуем экскурсию людям, страдающим повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Отдельно оплачивается:

  • Питание — 600-700 ₽ за чел.
  • Экосбор в урочище Джилы-Су — 300 ₽ за чел.
  • Экосбор на скалы Аватары — 100 ₽ за чел.
  • Билет в экопарк «Долина нарзанов» (по желанию) — 150 ₽ за чел., дети до 10 лет — бесплатно.

ежедневно в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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