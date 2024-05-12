Экскурсии в долину Нарзанов из Железноводска

Найдено 9 экскурсий в категории «Долина Нарзанов» в Железноводске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
«Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
«) и экосбор в Долине Нарзанов (150 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и долина Нарзанов»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
«Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
«В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 50 рублей, долина Нарзанов — 50 рублей»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
«Дорога к нему заслуживает не меньше внимания: красавец-Эльбрус, Долина нарзанов и «скалы Аватара» встретятся нам на пути»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
«Долина Нарзанов и рассказы о местной жизни»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и окрестности: экскурсия на день из Железноводска
Погрузитесь в мир Кавказа: Кисловодск и его окрестности ждут вас в увлекательной экскурсии из Железноводска
Начало: По месту заказчика
«Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900 за всё до 6 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Железноводска
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в Долине Нарзанов — 150 руб»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
    Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид, прекрасный человек, внимательный, вежливый, интересный, харизматичный. Зарядил своей энергией, и показал прекрасные места. Огромное спасибо за ванну с минеральным источником)))) Очень классный водитель, безупречная езда по горам, надёжно, спокойно.
  • Ю
    Юлия
    24 апреля 2024
    Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
    Поездка с Денисом очень понравилась, он замечательный профессиональный гид! Познакомил нас с красивейшими местами, угостил очень вкусным кофе. Природа великолепная, получили массу положительных эмоций! Большое спасибо!
  • Н
    Надежда
    24 апреля 2024
    Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
    Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным
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    дорогам ехал аккуратно. На всех видовых площадках останавливались. В Нарзанной долине гуляли пока ноги не устали, время нам не ограничивал. К водопадам ходил с нами, показывал интересности и виды. Рекомендую, не пожалели о времени и деньгах.

  • Н
    Наталья
    6 ноября 2023
    Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
    Очень приятная и заряжающая положительными эмоциями экскурсия!! Наш гид Арарат тактичен, остроумен, пунктуален. Душевно провел экскурсию ненавязчиво и информативно. Само место - одно из самых красивых, которых доводилось видеть. Однозначно, рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2023
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
    Спасибо
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
    Нашим гидом был Андрей на УАЗ-Патриот, нас было 4 человека, в машине было достаточно комфортно, но мы не садились на
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    второй ряд, поскольку мы - девушки небольших габаритов. Андрей много знает о своем крае, по ходу движения делал остановки в красивых местах, удивил знанием труднопроизносимых названий гор, ущелий, рек, эмоционально рассказывал интересные истории, обедали очень вкусным хычином и люля-кебабом. Это развлекательный тур, не претендует на профессиональный исторический экскурс. Нам показалось, что обе стороны были в хорошем настроении и остались довольны.

  • Е
    Елена
    20 июня 2023
    Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
    Здравствуйте! Замечательные впечатления остались от красоты природы Джилы су,, Эльбруса, всех водопадов. Такую красоту надо обязательно хоть один раз в жизни увидеть. Мы ездили с Андреем, он был и водителем и гидом. Хотелось получить от него больше информации
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2023
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
    Добрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гид позвонил мне и сообщил,
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    что в связи с дорожной ситуацией до середины мая такая экскурсия не возможна и предложил на мой выбор поменять маршрут. Я выбрала поездку на Эльбрус с посещением поляны Нарзанов и озера Гижгит. Поездка прошла отлично на комфортной машине, меня забрали от санатория и по окончанию привезли обратно, очень удобно. Спасибо большое Вадиму за интересные рассказы, как исторические факты, так и забавные истории. День прошел весело и легко. Глаз было не оторвать от разнообразия рельефов гор, потрясающие виды на протяжение всего маршрута!

    Добрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гидДобрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гидДобрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гидДобрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гид
  • Е
    Евгения
    14 декабря 2022
    Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
    На экскурсии были в декабре, несмотря на туман, который был только высоко в горах, было очень интересно, природа завораживает. Горы, водопады,источники неописуемая красота. Отдельное спасибо организатору, много рассказал из истории.
  • А
    Алена
    11 ноября 2022
    Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
    Олег очень приятный человек. Вождение автомобиля просто шикарное, было не страшно, видно что Олег знает эти дороги и их нюансы. Нам дико повезло с погодой и мы увидели все что хотели и даже больше)))

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Долина Нарзанов»

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  8. Плато Бермамыт
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