Дигория - настоящая жемчужина Северной Осетии, где можно увидеть уникальные исторические и природные объекты. Путешественники откроют для себя теснину Ахсинта, святилище Наны Задалесской и древний город Галиат. В программе также посещение башни Абисаловых и Бельгийской фабрики. Туристы смогут насладиться осетинскими пирогами и чаем с видом на горы.
Экскурсия предлагает комфортный трансфер и увлекательные рассказы о культуре и традициях осетинского народа
Экскурсия предлагает комфортный трансфер и увлекательные рассказы о культуре и традициях осетинского народа
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Погружение в аутентичную атмосферу Дигории
- 🏰 Посещение древних городов и крепостей
- 🍽️ Вкуснейшие осетинские пироги
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 📚 Интересные истории и легенды
- 🎨 Уникальные арт-объекты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Дигорию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться в путешествие: меньше туристов, а природа радует яркими красками. Зимой экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Теснина Ахсинта
- Святилище Наны Задалесской
- Башня Абисаловых
- Древний город Галиат
- Бельгийская фабрика
Описание экскурсии
Мы откроем для вас лучшие места волшебной Дигории! На экскурсии вы:
- Войдёте в ворота горной Дигории — теснину Ахсинта, которая разрезает собой Скалистый хребет. В самом узком месте ширина теснины составляет всего 30 метров!
- Посетите святилище матери осетинского народа Наны Задалесской, которую считают хранительницей семьи. Обязательно расскажем вам её историю.
- Окунётесь в мир нартского эпоса и откроете для себя своеобразный свод нравственных правил древних осетин.
- Увидите современные арт-объекты: музыкальный инструмент и стрелы Сослана — уникальные скульптуры, которые познакомят вас с нартским эпосом.
- Посмотрите на башню Абисаловых высотой с пятиэтажный дом. Когда-то она охраняла целое ущелье!
- Побываете в древнем городе Галиат — одном из крупнейших сёл в Горной Дигории, существующем ещё со времён бронзового века. Это архитектурный комплекс из жилых, хозяйственных, фортификационных и погребальных сооружений.
- Заглянете на Бельгийскую фабрику, построенную ещё в царские времена у месторождения свинцово-цинковых руд.
- Вдоволь наедитесь самых вкусных осетинских пирогов и попьёте чай с видом на горы.
По пути гид расскажет вам об истории осетинского народа, особенностях языка, религии и национальных традициях дигорцев. Вы узнаете много сказаний и легенд, в которые верят местные жители. Увидите быт горных селений, старинные постройки, стада пасущихся лошадей, яков, овец, а также группу осликов, слоняющихся в ожидании путешественников и угощений.
Организационные детали
- Мы заберём вас от дверей гостиницы и привезём туда же после завершения поездки. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover. По запросу предоставим детское кресло.
- Возьмите с собой паспорт РФ и заряженный телефон
- На обратном пути, если есть желание, можем заехать погреться в термальный источник (оплачивается отдельно)
- Дополнительные расходы: экологический сбор 170 руб. /чел., питание в кафе, сувениры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 404 туристов
Я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по альпинизму и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Самобытная Северная Осетия, затерянные в ущельях поселения, увидели развалины древнего города, парящих Орлов и красивые пейзажи!! Спасибо Екатерине за организацию тура!!!
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В
Спасибо большое!!! Все было интересно, познавательно и безопасно 👌👍
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