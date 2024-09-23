Дигория - настоящая жемчужина Северной Осетии, где можно увидеть уникальные исторические и природные объекты. Путешественники откроют для себя теснину Ахсинта, святилище Наны Задалесской и древний город Галиат. В программе также посещение башни Абисаловых и Бельгийской фабрики. Туристы смогут насладиться осетинскими пирогами и чаем с видом на горы.



Экскурсия предлагает комфортный трансфер и увлекательные рассказы о культуре и традициях осетинского народа

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Дигорию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться в путешествие: меньше туристов, а природа радует яркими красками. Зимой экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить доступ к некоторым местам.

Сейчас август — это идеальное время.