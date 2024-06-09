Описание экскурсии

Верхняя Балкария — прекрасный уголок России Это край, где великолепная природа сочетается с богатой и самобытной культурой балкарского народа. В Верхней Балкарии вы найдете все, что нужно для незабываемого путешествия: горные пейзажи, реки, водопады и озера. Но самое главное — это культура балкарского народа: его традиции, обычаи и кухня, которую можно попробовать только здесь. Начнем наше путешествие с Хухамо-Безенгийского ущелья, где расположена природная видовая площадка, откуда открываются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены. Сделаем снимки на причудливом скальном выступе, напоминающем «Язык тролля». Следующая остановка — Голубые озера. Это уникальный природный комплекс, состоящий из разнообразных карстовых озер. Самое популярное из них — Церик-Кёль, которое считается не только самым глубоким озером на Кавказе, но также входит в пятерку самых глубоких карстовых озер мира. Мы пройдемся вокруг этого озера, наслаждаясь красивыми пейзажами, а затем отправимся дальше. Еще немного горной дороги и доберемся до Черекской теснины. Это удивительное место находится в горах, где река Черек Балкарский образовала узкое ущелье. Одной из особенностей этого места является старинный участок дороги, построенный в 19 веке. Прогулка по этой узкой дороге, вырубленной прямо в скале, станет ярким впечатлением вашей поездки! Само Черекское ущелье ведет к древнему поселению Верхняя Балкария. Она соединена с внешним миром единственной дорогой, проходящей через ущелье. В Верхней Балкарии мы увидим сочетание нетронутой красоты природы и самобытности старинных построек, окруженных горными вершинами. Посетим руины древнего поселения Кюнлюма, главным историческим объектом которого является средневековая башня Абай Кала (XVII – XVIII в. н. э.). Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер., Важная информация: С собой возьмите документы удостоверяющие личность, одежду по сезону и удобную обувь.