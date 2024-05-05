Мои заказы

Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска

Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
В этой программе мы объединили самые живописные места республики: Язык тролля, откуда открываются невероятные виды на горы и развалины древних аулов, замок Шато-Эркен с ухоженным парком и источники с лечебной минеральной водой. Вы откроете для себя историю Кабардино-Балкарии и получите незабываемые впечатления!
5
4 отзыва
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска

Описание экскурсии

Село Безенги и Язык тролля

В Безенгийском ущелье на территории Кабардино-Балкарии есть необычный скальный выступ, который назвали по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии — Язык тролля. Добравшись до места, мы полюбуемся видами на горы и аулы, насладимся природной красотой. Наши гиды подскажут вам ракурсы для головокружительных кадров. Также мы угостим вас чашечкой ароматного чая с национальными сладостями.

Голубые озёра

Группа из пяти карстовых озёр в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды 9,3 °C. Расположено на высоте 809 метров н. у. м. Вода кристально чистая, прозрачная, дно озера просматривается до глубины 22 метров. Цвет воды при ясной погоде нежно-голубой, но иногда меняется на лазурный (из-за содержания сероводорода).

Замок Шато Эркен

Это прекрасный новодел в романском стиле, частичка Европы на Северном Кавказе. Есть версия, что его построил один из местных жителей, чтобы попасть в Лигу виноделов, куда принимали людей с собственным замком. Теперь это место — райский уголок с бирюзовыми озёрами, экзотическими птицами, густыми ивами и цветущими садами.

Термальные источники Аушигер

Курорт находится в живописной предгорной местности на берегу реки Черек. Мы завершаем нашу экскурсию этой локацией, чтобы вы смогли расслабиться после прогулки в тёплой лечебной воде. Её температура — от +40 до +50 градусов, что делает купание комфортными даже в зимнее время года.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Какие народы населяют Кабардино-Балкарию, какие традиции соблюдают кабардинцы и балкарцы и в чём их отличия
  • Из-за чего от одного из аулов остались одни развалины
  • Каковы главные особенности изготовления вина на Кавказе
  • Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой
  • В чём польза минеральных источников и как правильно принимать ванны

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортных внедорожниках, подготовленных для поездок в горы: УАЗ Patriot, Mitsubishi Outlander
  • Программа подходит для людей любого возраста и уровня подготовки. Маршрут доступен круглогодично
  • Дополнительные расходы: термальные источники — 600 ₽ в час с чел. Также можем заехать на обед в кафе с национальной кухней (по желанию). Можно дополнить маршрут посещением Черекской теснины и села Верхняя Балкария (доплата 3000 ₽)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1143 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с
читать дальшеуменьшить

любовью относимся к нашему краю, с удовольствием исследуем интересные маршруты и факты о культурном и природном наследии, этнических традициях. На протяжении 3 лет с радостью делимся нашими знаниями, даря нашим гостям в путешествии лёгкость, безопасность, яркие впечатления и прекрасное настроение. Мы любим путешествовать сами и приглашаем вас на экскурсии с нами по самым красивым местам Северного Кавказа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Виктор
Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом у нас был Анзор.
С ним нам повезло, опытный водитель, очень
читать дальшеуменьшить

внимателен к гостям, в его комфортабельном УАЗе мы чувствовали себя уютно и безопасно. Анзор объездил эти места, как говорится, вдоль и поперёк, знает много интересных познавательных историй, всё экскурсию провёл в спокойном темпе, без давления и стресса, время для нас пролетело незаметно.
Красивых мест на маршруте очень много, есть что посмотреть и пофотографировать, в чём опять же помогал гид, подсказывая ракурсы и места съёмок. По совету Анзора вкусно пообедали в национальном кафе в Верхней Балкарии, очень понравилось.
От поездки осталось приятное впечатление, много фотографий и благодарность её организаторам.

Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Были на экскурсии с Анзором. Замечательная, очень видовая экскурсия. Все очень понравилось. Спасибо Анзору! Рекомендуем эту экскурсию всем!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Великолепная экскурсия. Гид Анзор профессионал своего дела, нам очень с ним повезло. Потрясающие виды и впечатления, которые запомнится надолго. Всем рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличный рассказчик. Шикарные фото))
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Железноводска

Похожие экскурсии на «Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска»

Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
На машине
На микроавтобусе
12 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
13 авг в 07:30
5200 ₽ за человека
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
На машине
10 часов
-
45%
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, Язык Тролля, Голубые озёра
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
13 авг в 06:30
5225 ₽9500 ₽ за человека
Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
12 часов
-
9%
83 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
Погрузитесь в мир легенд и красоты Верхней Балкарии. Уникальные природные объекты и исторические памятники ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно в 7:30
5000 ₽5500 ₽ за человека
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
На автобусе
14 часов
-
20%
42 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ки...
Расписание: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00
5000 ₽6250 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Железноводске
от 17 000 ₽ за экскурсию