Описание экскурсии
Село Безенги и Язык тролля
В Безенгийском ущелье на территории Кабардино-Балкарии есть необычный скальный выступ, который назвали по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии — Язык тролля. Добравшись до места, мы полюбуемся видами на горы и аулы, насладимся природной красотой. Наши гиды подскажут вам ракурсы для головокружительных кадров. Также мы угостим вас чашечкой ароматного чая с национальными сладостями.
Голубые озёра
Группа из пяти карстовых озёр в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды 9,3 °C. Расположено на высоте 809 метров н. у. м. Вода кристально чистая, прозрачная, дно озера просматривается до глубины 22 метров. Цвет воды при ясной погоде нежно-голубой, но иногда меняется на лазурный (из-за содержания сероводорода).
Замок Шато Эркен
Это прекрасный новодел в романском стиле, частичка Европы на Северном Кавказе. Есть версия, что его построил один из местных жителей, чтобы попасть в Лигу виноделов, куда принимали людей с собственным замком. Теперь это место — райский уголок с бирюзовыми озёрами, экзотическими птицами, густыми ивами и цветущими садами.
Термальные источники Аушигер
Курорт находится в живописной предгорной местности на берегу реки Черек. Мы завершаем нашу экскурсию этой локацией, чтобы вы смогли расслабиться после прогулки в тёплой лечебной воде. Её температура — от +40 до +50 градусов, что делает купание комфортными даже в зимнее время года.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Какие народы населяют Кабардино-Балкарию, какие традиции соблюдают кабардинцы и балкарцы и в чём их отличия
- Из-за чего от одного из аулов остались одни развалины
- Каковы главные особенности изготовления вина на Кавказе
- Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой
- В чём польза минеральных источников и как правильно принимать ванны
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортных внедорожниках, подготовленных для поездок в горы: УАЗ Patriot, Mitsubishi Outlander
- Программа подходит для людей любого возраста и уровня подготовки. Маршрут доступен круглогодично
- Дополнительные расходы: термальные источники — 600 ₽ в час с чел. Также можем заехать на обед в кафе с национальной кухней (по желанию). Можно дополнить маршрут посещением Черекской теснины и села Верхняя Балкария (доплата 3000 ₽)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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С ним нам повезло, опытный водитель, очень