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Мини-группа
до 8 чел.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Найдите средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи в «Городе мёртвых» на высоте более 3500 м
Начало: В Железноводске
«Красота водопадов, парапланеристы над ущельем, древние сторожевые башни, средневековый некрополь, живописный перевал, изумрудное озеро — зрелище незабываемое»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
4500 ₽ за человека
-
16%
Мини-группа
до 7 чел.
Незабываемое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваше место проживания
«Из Железноводска мы отправимся прямо к подножию Эльбруса, а на пути встретим изумрудное озеро Гижгит и остановимся у Поляны Нарзанов»
Расписание: Ежедневно
4200 ₽
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь Голубым озером, окружённым горами и альпийскими лугами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из Железноводска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Бирюзовое извилистое озеро среди гор на отметке более 2000 метров н»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
4700 ₽ за человека
Групповая
От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
«Вас ждут горные каньоны, водопады, голубое озеро, древние памятники и термальные источники в уникальной экскурсии»
Расписание: Пт, Вс в 06:00
Сегодня в 06:00
19 июл в 06:00
3200 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 7 чел.
Озеро Гижгит, Эльтюбю и Чегемские водопады
Погрузитесь в мир природы и истории, посетив озеро Гижгит, Чегемские водопады и таинственное село Эльтюбю
Начало: По согласованию с гидом
«Помимо «Города мертвых», во время нашего путешествия мы посетим озеро Гижгит — бирюзовую жемчужину Приэльбрусья, проедем через перевал Актопрак, а также заедем на парадром Чегем и Чегемские водопады»
Расписание: Ежедневно
4275 ₽
5700 ₽ за человека
-
14%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ес...
«В своем путешествии Вы также увидите загадочный перевал Актопрак и живописное озеро Гижгит, вокруг которых образовалась поразительная атмосфера природной силы и великолепия»
Расписание: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4200.20 ₽
4884 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Ваш адрес в Железноводске
«По вершинам и просторам: Экскурсия к Эльбрусу и горному озеру Гижгит Готовьтесь к захватывающему путешествию, начиная с ранних утренних часов»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит для небольшой компании. Насладитесь видами с Горабаши и вкусной кавказской кухней
Начало: По договоренности с путешественником
«Вы увидите горное озеро Гижгит и поляну Азау, подниметесь на смотровую площадку Горабаши и пообедаете в месте с незабываемым видом на горные вершины»
Расписание: Каждый День
16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
5000 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Железноводск
«Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье»»
Расписание: Каждый день
4500 ₽
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
Откройте для себя величие Кавказа, отправившись в путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит. Погрузитесь в мир легенд и завораживающих пейзажей
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Озеро Гижгит — озеро, овеянное легендами»
Расписание: По договоренности
4200 ₽ за человека
-
14%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ес...
«По дороге посетим озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 06:00,6:30, 7:00
4200.20 ₽
4884 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами из Железновод
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии, посетив озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Незабываемые виды и эмоции гарантированы
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«А еще мы попадем на необыкновенной красоты озеро Гижгит»
Расписание: Каждый день в 7:00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Погрузитесь в мир горных красот и ярких впечатлений на экскурсии к Чегемским водопадам и озеру Гижгит. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: Место вашего проживания
«Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
Индивидуальная экскурсия в сердце Кавказа: Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей. Откройте для себя уникальные природные чудеса и культурные сокровища
Начало: В Железноводске
«Посетим удивительные по красоте карстовые озера Большой и Малый Шадхурей, где снимался знаменитый фильм «Земля Санникова»»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 23 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
13%
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск, Ес...
«И,не упустим возможности прогуляться возле кристально чистого и красивого озера Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 06:00,06:30,07:00
25 200.40 ₽
28 966 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Экскурсия прошла очень организованно, спасибо экскурсоводу Андрею
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Н
Интересные локации, замечательный гид Владимир, рассказывал много из истории мест где мы проезжали, советовал, оказывал помощь. Нам не повезло с погодой на Эльбрусе, но посмотреть виды и сделать фото это не помешало
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А
Поездка нам очень понравилась. Эльбрус великолепен! Водитель-гид изложил много интересной информации и с душой провёл экскурсию. Спасибо ❤️ Рекомендую!
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Г
В апреле 2026 года, ездили в мини группе на Эльбрус и озеро Гижгид. Экскурсия была очень интересная, позитивная, с хорошим настроением. Очень благодарны за незабываемые впечатления нашему гиду- экскурсоводу Фариду. Все было организовано чётко и познавательно.
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D
В апреле 2026 года, ездили в мини группе на Эльбрус и озеро Гижгид. Экскурсия была очень интересная, позитивная, с хорошим настроением. Очень благодарны за незабываемые впечатления нашему гиду- экскурсоводу Фариду. Все было организовано чётко и познавательно.
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Р
Сегодня был потрясающий день полный впечатлений! Сбылась моя мечта - я побывала на Эльбрус! Как здорово, что все звезды сегодня
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Е
Хорошая экскурсия, очень понравилась. Спасибо Александру за увлекательное мини-путешествие, познавательные рассказы о местных достопримечательностях, красивые виды и позитивные эмоции))
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Т
Спасибо. Всё понравилось. Красота Эльбруса - великолепна. И организация экскурсии и информация в процессе. Меня укачивает, а ехать долго, волновалась что могу не доехать(сидела на 3м ряду). Благодарю за аккуратную езду.
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О
Незабываемая экскурсия. Навсегда останется в моем сердце. Одна из лучших экскурсий по Северному Кавказу. Поистине, не зря говорят, что это
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А
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Всего 165 отзывов в Железноводске в категории "Озера"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Озера»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
- В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска);
- Незабываемое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе;
- Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска;
- Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из Железноводска;
- От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро.
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