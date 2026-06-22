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сошлись: погода солнечная, безветренная, настроение отличное, компания замечательная и конечно же шикарный гид - Владимир! Тут я хочу уделить отдельное внимание: с первых же минут Владимир расположил к себе, очень приятный, вежливый и конечно же эрудированный мужчина с чувством юмора. Очень приятно провели время в дороге, столько информации я сегодня получила! Он рассказал подробно про каждый город, их истории, интересные моменты, куда можно сходить, что посмотреть. Охотно отвечал на все наши вопросы! Я очень благодарна Владимиру за знакомство, за такую интересную и познавательную экскурсию!