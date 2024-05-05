Экскурсии к термальному источнику Аушигер из Железноводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Аушигер» в Железноводске, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Чегемское ущелье и Голубое озеро: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
«На обратном пути Вы окунетесь в теплые воды Аушигерского термального источника с уникальным составом воды»
Расписание: Пт, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
2 700 за человека
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
Начало: От вашего места проживания
«Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
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    у нас был Анзор. С ним нам повезло, опытный водитель, очень внимателен к гостям, в его комфортабельном УАЗе мы чувствовали себя уютно и безопасно. Анзор объездил эти места, как говорится, вдоль и поперёк, знает много интересных познавательных историй, всё экскурсию провёл в спокойном темпе, без давления и стресса, время для нас пролетело незаметно. Красивых мест на маршруте очень много, есть что посмотреть и пофотографировать, в чём опять же помогал гид, подсказывая ракурсы и места съёмок. По совету Анзора вкусно пообедали в национальном кафе в Верхней Балкарии, очень понравилось. От поездки осталось приятное впечатление, много фотографий и благодарность её организаторам.

    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо
  • О
    Олег
    9 ноября 2023
    Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
    Отличный рассказчик. Шикарные фото))

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Аушигер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
  2. От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро
  3. Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Аушигер" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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