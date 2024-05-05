1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Чегемское ущелье и Голубое озеро: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
«На обратном пути Вы окунетесь в теплые воды Аушигерского термального источника с уникальным составом воды»
Расписание: Пт, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Железноводска
Начало: От вашего места проживания
«Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор5 мая 2024Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
- ООлег9 ноября 2023Отличный рассказчик. Шикарные фото))
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Аушигер»
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