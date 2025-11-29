Верхняя Балкария — древний, потрясающе живописный район Северного Кавказа. Мы отправимся его исследовать на внедорожниках, в мини-группе до 7 человек. Вы подниметесь на скальный выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля.
Остановитесь у карстового озера и сторожевой башни, услышите загадочные легенды и раскроете тайны, сокрытые среди гор.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Язык Тролля. Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.
Голубое озеро. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года.
Черекская теснина. Мы прокатимся по живописной горной дороге, прямо под нависающими над ней скалами. Вы услышите, как люди передвигались вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели.
Аул Кюнлюм. Здесь мы осмотрим сторожевую родовую башню Абай-Кала 17-18 веков.
Водопад Тыжынты. Вы увидите сотни ручейков воды, стекающих по разноцветному мху. Просачиваясь сквозь толщи горных пород, вода приобретает удивительный вкус. Её можно пить и набирать в поездку.
Рыцарский замок. Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье.
Термальные источники (по желанию). Вы сможете искупаться в горячих термальных источниках Аушигер под открытым небом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, в группе до 7 человек.
- Дополнительные расходы: питание в кафе — около 500 ₽ с человека, термальные источники — 500 ₽, замок Шато-Эркен — 100 ₽.
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 7321 туриста
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, мы руководим туристическим клубом с 2014 года. Наша команда — это опытные проводники в горный мир с отличным водительским стажем
Входит в следующие категории Железноводска
