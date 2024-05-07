1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
«Дополнительные расходы: термальные источники — 300 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Планируете отпуск в Железноводске? Присоединяйтесь к нашей мини-группе для незабываемого путешествия по Верхней Балкарии
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Уникальный тур: Пять курортов КВМ и термальные купания за день
Погрузитесь в историю и красоту Кавказских Минеральных Вод, искупайтесь в целебных термальных источниках
Начало: По договоренности
«Мы остановимся в лермонтовских местах, попробуем разные виды минеральной воды из источников, поднимемся на смотровые площадки с лучшими видами и искупаемся в термальных источниках»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение в Железноводске
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 мая 2024Нашим водителем-экскурсоводом был Роман. Огромную выражаем благодарность ему за столь насыщенную программу! Нас забрали в обговоренное время прямо около отеля. Путешествовали
- ВВиктор5 мая 2024Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
- ННаталия30 апреля 2024Ездили на экскурсию с Игорем. Очень понравилось. Грамотная речь, приятный в общении. Много рассказывал по теме экскурсии, не отвлекаясь на разные байки. Не торопил, но соблюдал временной регламент. Рекомендую.
- ННадежда24 апреля 2024Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным
- ААнастасия8 января 2024Ездила на эту экскурсию 7 января. Все прошло хорошо,накануне уточнили все детали, экскурсовод позвонил вечером,сказал во сколько заберёт. Немного нервничала,потому
- ООльга31 декабря 2023Экскурсией остались полностью довольны. За один день успели посетить основные достопримечательности КМВ. От гида Аркадия просто в восторге, очень доброжелательный,интересный рассказчик,познавательно,увлекательно,узнали много нового об истории Кавказа. На посещаемых объектах давал достаточно времени на осмотр и фото. Очень рекомендуем данную экскурсию.
- ТТатьяна10 декабря 2023Это была самая незабываемая экскурсия в КМВ!!! Экскурсовод Магомед заслуживает 10000 звездочек в отзывах. 12 часов пролетели с ним, как один миг. Самые лучшие локации для фото, песни, еда и много интересных историй.
- ООлег9 ноября 2023Отличный рассказчик. Шикарные фото))
- ААлександр8 сентября 2023Очень тактичный и грамотный экскурсовод. Настоятельно рекомендую.
- ТТатьяна28 августа 2023Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать нам море классных фоток!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
- Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
- Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
- Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
- Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
- Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Термальные источники" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 500 до 21 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Железноводске на 2024 год по теме «Термальные источники», 28 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август