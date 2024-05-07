Экскурсии на горячие термальные источники в Железноводске

Найдено 8 экскурсий в категории «Термальные источники» в Железноводске, цены от 4 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
50004 500 за человека
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
«Дополнительные расходы: термальные источники — 300 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Планируете отпуск в Железноводске? Присоединяйтесь к нашей мини-группе для незабываемого путешествия по Верхней Балкарии
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700 за человека
Пять курортов КВМ за один день + купание в термальных источниках
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Уникальный тур: Пять курортов КВМ и термальные купания за день
Погрузитесь в историю и красоту Кавказских Минеральных Вод, искупайтесь в целебных термальных источниках
Начало: По договоренности
«Мы остановимся в лермонтовских местах, попробуем разные виды минеральной воды из источников, поднимемся на смотровые площадки с лучшими видами и искупаемся в термальных источниках»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение в Железноводске
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
    Нашим водителем-экскурсоводом был Роман. Огромную выражаем благодарность ему за столь насыщенную программу! Нас забрали в обговоренное время прямо около отеля. Путешествовали
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    мы на комфортабельный машине. Помимо программы нас бонусом свозили в ещё одну захватывающую дух точку! Спасибо организаторам за возможность посмотреть за один день самые красивые виды направления тура! Отдельно хочется поблагодарить за вкусный обед!))

    Нашим водителем-экскурсоводом был Роман. Огромную выражаем благодарность ему за столь насыщенную программу!Нашим водителем-экскурсоводом был Роман. Огромную выражаем благодарность ему за столь насыщенную программу!Нашим водителем-экскурсоводом был Роман. Огромную выражаем благодарность ему за столь насыщенную программу!Нашим водителем-экскурсоводом был Роман. Огромную выражаем благодарность ему за столь насыщенную программу!
  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
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    у нас был Анзор. С ним нам повезло, опытный водитель, очень внимателен к гостям, в его комфортабельном УАЗе мы чувствовали себя уютно и безопасно. Анзор объездил эти места, как говорится, вдоль и поперёк, знает много интересных познавательных историй, всё экскурсию провёл в спокойном темпе, без давления и стресса, время для нас пролетело незаметно. Красивых мест на маршруте очень много, есть что посмотреть и пофотографировать, в чём опять же помогал гид, подсказывая ракурсы и места съёмок. По совету Анзора вкусно пообедали в национальном кафе в Верхней Балкарии, очень понравилось. От поездки осталось приятное впечатление, много фотографий и благодарность её организаторам.

    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо
  • Н
    Наталия
    30 апреля 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
    Ездили на экскурсию с Игорем. Очень понравилось. Грамотная речь, приятный в общении. Много рассказывал по теме экскурсии, не отвлекаясь на разные байки. Не торопил, но соблюдал временной регламент. Рекомендую.
  • Н
    Надежда
    24 апреля 2024
    Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
    Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным
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    дорогам ехал аккуратно. На всех видовых площадках останавливались. В Нарзанной долине гуляли пока ноги не устали, время нам не ограничивал. К водопадам ходил с нами, показывал интересности и виды. Рекомендую, не пожалели о времени и деньгах.

  • А
    Анастасия
    8 января 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
    Ездила на эту экскурсию 7 января. Все прошло хорошо,накануне уточнили все детали, экскурсовод позвонил вечером,сказал во сколько заберёт. Немного нервничала,потому
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    что первый раз. Приехали ко времени с утра,меня последнюю забирали из Железноводска и первую обратно привезли. Локации красивые,с погодой повезло,в горах раздетые гуляли,солнышко. Подобрались приятные попутчики. Кажется долго,но очень красиво по пути,все хочется посмотреть,время пролетает незаметно. Ребята общительные,внимательные,всех проводят везде,всех везде сфотографируют… Я достаточно часто езжу, в номере в выходные сидеть не интересно,автобусные везде была экскурсии и хочется новых ощущений… Если мне тяжело на башню не лезла,внизу гуляла,так же в горах,погуляла,где захотела,на саму скалу не полезла… Хотя завидовала самым смелым,конечно… Однозначно рекомендую,спасибо за доставленное удовольствие,всем травлю душу шикарными видами Кавказских гор…

    Ездила на эту экскурсию 7 января. Все прошло хорошо,накануне уточнили все детали, экскурсовод позвонил вечером,сказал воЕздила на эту экскурсию 7 января. Все прошло хорошо,накануне уточнили все детали, экскурсовод позвонил вечером,сказал воЕздила на эту экскурсию 7 января. Все прошло хорошо,накануне уточнили все детали, экскурсовод позвонил вечером,сказал воЕздила на эту экскурсию 7 января. Все прошло хорошо,накануне уточнили все детали, экскурсовод позвонил вечером,сказал воЕздила на эту экскурсию 7 января. Все прошло хорошо,накануне уточнили все детали, экскурсовод позвонил вечером,сказал во
  • О
    Ольга
    31 декабря 2023
    Пять курортов КВМ за один день + купание в термальных источниках
    Экскурсией остались полностью довольны. За один день успели посетить основные достопримечательности КМВ. От гида Аркадия просто в восторге, очень доброжелательный,интересный рассказчик,познавательно,увлекательно,узнали много нового об истории Кавказа. На посещаемых объектах давал достаточно времени на осмотр и фото. Очень рекомендуем данную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    10 декабря 2023
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
    Это была самая незабываемая экскурсия в КМВ!!! Экскурсовод Магомед заслуживает 10000 звездочек в отзывах. 12 часов пролетели с ним, как один миг. Самые лучшие локации для фото, песни, еда и много интересных историй.
  • О
    Олег
    9 ноября 2023
    Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
    Отличный рассказчик. Шикарные фото))
  • А
    Александр
    8 сентября 2023
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
    Очень тактичный и грамотный экскурсовод. Настоятельно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать нам море классных фоток!
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем! Незабываемые впечатления от живописнейших пейзажей Кабардино-Балкарии! Николай помог сделать нам

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
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  1. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
  2. Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
  3. Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
  4. Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
  5. Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
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  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
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