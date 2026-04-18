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сказку, большая благодарность Кириллу, за его любовь к краю, видно, что человек работает по призванию, очень грамотно был спланирован маршрут и отведенное время на локации, мы успели все и даже больше. Кирилл очень хорошо знает историю, рассказал про все достопримечательности, которые посетили и которые проезжали, и в целом очень много информации новой узнали в интересной нескучной подаче.



Ездили вдвоем с дочерью, т к в поездках мы очень сильно устаем от шума, лишней суеты и дороги, было решено ехать индивидуально, поездка прошла очень насыщенно и при этом легко, машина комфортабельная, двигались в нашем ритме, Кирилл прислушивался к нашим пожеланиям.



Выехали в 6.30 утра, встретили красивый рассвет по дороге, приехали к подъемнику в начале 10, на Эльбрус нам дали 2 часа, сначала поднялись на 3000 погуляли, затем поехали на 3500, после 30 минут нахождения на 3500 началось головокружение, решили не ехать на 3800, спустились, как раз уложились в 2 часа.



Эти 30 минут провели очень весело и непринужденно, полюбовались красотами со всех сторон, впечатлились видами, пофотографировались со снежным человеком (500 руб), я исполнила свою мечту и покаталась на качеле (500 руб) над обрывом в горах, страшно первые 5 секунд, потом кайф, чувство полета несравнимое ни с чем, незабываемые ощущения.



Далее посетили по плану вторую гору Чегет, там уже открытый кресельный подъемник, где-то в начале подъема сидит в кустах фотограф, не забудьте улыбнуться и помахать ему рукой, на спуске обратно вас будет ждать магнитик за 200 рублей/1 шт, магнита делают 2, качество не очень, но взяли на память.



С Чегета открывается уже другой вид на Эльбрус, видно всю его мощь, внизу красивый распадок, справа ледник Семерка. Мы доехали только до первого уровня, был сильный пронизывающий ветер и на второй уровень подниматься подъемник уже одиночный, дочь побоялась ехать, спустились вниз, сам подъем и спуск на открытом подъемнике отдельное маленькое приключение, виды очень захватывающие, ветер дует в лицо, солнце светит)



Далее я уже честно сбилась с памяти куда мы поехали, заезжали на поляну Нарзанов, потом в красивое ущелье, был еще водопад, ну и в завершение вишенка на торте, озеро Гижгит.



Маленькая предыстория, когда я записывалась на экскурсию, спросила у Кирилла, есть ли локация где можно провести фотосессию в красивом платье со шлейфом (я не проф фотограф, для себя), Кирилл предложил на озере Гижгит и очень ответственно подошел к моей просьбе,в течение дня переживал, чтобы мы успели, помогал сладить с платьем, так как его постоянно норовил унести ветер, фотографировал. В итоге на память у меня очень красивые фотографии и воспоминания. Озеро поразило своим ландшафтом и цветом воды.



За один день мы увидели столько красоты, заснеженные горы, ущелья, водопады, озеро, если бы лично не присутствовала там, не поверила бы, что так можно было)