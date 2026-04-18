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Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
Завтра в 08:30
19 июл в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Погрузитесь в мир кавказской природы на индивидуальной экскурсии в Джилы-Су из Железноводска. Вас ждут альпийские луга, горные водопады и секреты Эльбруса
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
19 июл в 08:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
20 июл в 11:00
21 июл в 11:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Начало: памятника Ленина
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
19 июл в 20:00
от 6600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-путешетсвие из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 21 450 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе из Железноводска
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
21 июл в 07:00
5200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска)
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Начало: По вашему адресу
22 июл в 08:30
23 июл в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Погрузитесь в мир горных пейзажей и получите профессиональные снимки. Восхождение на лакколиты Острая, Кабанка и Медовая ждёт вас
Завтра в 08:30
20 июл в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Суворовские термальные источники: трансфер из Железноводска
Минеральные ванны, горные пейзажи и атмосфера полного расслабления
Завтра в 13:00
19 июл в 13:00
от 5000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Железноводска)
Погрузитесь в мир горных панорам и древних храмов. Уникальная возможность за один день увидеть величие Кавказа и насладиться термальными источниками
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Очень необычная и познавательная экскурсия. Захотелось приехать туда днём и более подробно ознакомиться с обсерваторией.
Мы немного замёрзли, поэтому одеваться над теплее.
Спасибо Мурату за познавательную, комфортную и безопасную поездку.
Мы немного замёрзли, поэтому одеваться над теплее.
Спасибо Мурату за познавательную, комфортную и безопасную поездку.
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Ю
Большое спасибо за эту необычную экскурсию:уникальное место, время и тема делают её незабываемой. А гид-организатор Али сделал её вписанной в историю края, а также атмосферной, комфортной и безопасной.
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О
Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина УАЗ Патриот подъехала как
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Т
Мы побывали на увлекательной экскурсии. Посетили уникальное место-винный дом Виталия Батрака, познакомились с историей и культурой виноделия. Лично познакомились с Виталием Васильевичем и его дочерью Ксенией. Продегустировали уникальные в своем роде вина. Организация тура была прекрасной, веселой и познавательной.
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А
Все было просто замечательно! Прекрасная природа! Получились отличные фотографии! Созданная душевная атмосфера в процессе экскурсии оставила особенные впечатления! Были учтены все наши пожелания! Очень вкусный обед! Мы остались очень довольны экскурсией и профессионализмом гида! Обязательно будем рекомендовать гида своим знакомым
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А
Всё отлично, спасибо!
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Спасибо огромное!
Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
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Н
Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным
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Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
+1
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А
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в
+6
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Всего 40 отзывов в Железноводске в категории "Романтические"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Романтические»
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