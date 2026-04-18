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Романтические экскурсии по Железноводску

Найдено 11 экскурсий в категории «Романтические» в Железноводске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
Джиппинг
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
Завтра в 08:30
19 июл в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Погрузитесь в мир кавказской природы на индивидуальной экскурсии в Джилы-Су из Железноводска. Вас ждут альпийские луга, горные водопады и секреты Эльбруса
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
19 июл в 08:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
20 июл в 11:00
21 июл в 11:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
На машине
5 часов
2 отзыва
Групповая
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Начало: памятника Ленина
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
19 июл в 20:00
от 6600 ₽ за человека
Джип-путешетсвие из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
Джиппинг
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-путешетсвие из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 21 450 ₽ за всё до 3 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе из Железноводска
На машине
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе из Железноводска
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
21 июл в 07:00
5200 ₽ за человека
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска)
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Начало: По вашему адресу
22 июл в 08:30
23 июл в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Погрузитесь в мир горных пейзажей и получите профессиональные снимки. Восхождение на лакколиты Острая, Кабанка и Медовая ждёт вас
Завтра в 08:30
20 июл в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Суворовские термальные источники: трансфер из Железноводска
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
Суворовские термальные источники: трансфер из Железноводска
Минеральные ванны, горные пейзажи и атмосфера полного расслабления
Завтра в 13:00
19 июл в 13:00
от 5000 ₽ за всё до 2 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Железноводска)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Железноводска)
Погрузитесь в мир горных панорам и древних храмов. Уникальная возможность за один день увидеть величие Кавказа и насладиться термальными источниками
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
Очень необычная и познавательная экскурсия. Захотелось приехать туда днём и более подробно ознакомиться с обсерваторией.
Мы немного замёрзли, поэтому одеваться над теплее.
Спасибо Мурату за познавательную, комфортную и безопасную поездку.
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Ю
Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию
Большое спасибо за эту необычную экскурсию:уникальное место, время и тема делают её незабываемой. А гид-организатор Али сделал её вписанной в историю края, а также атмосферной, комфортной и безопасной.
Большое спасибо за эту необычную экскурсию:уникальное место, время и тема делают её незабываемой. А гид-организатор Али
Большое спасибо за эту необычную экскурсию:уникальное место, время и тема делают её незабываемой. А гид-организатор Али
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О
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина УАЗ Патриот подъехала как
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и договаривались. Алим отвечал на все интересующие нас вопросы. По дороге вверх останавлись на смотровые площадки. Алим отличный водитель и собеседник, а ещё и фотограф. В горах порекомендовал кафе с великолепной кавказской кухней: хачины, шашлык, шурпа нам запомнятся не меньше, чем водопады, горы и суслики. Рекомендую маршрут Джилы-Су, незабываемые эмоции.

Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина
Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина
Спасибо, все было отлично, и организатор Олег и экскурсовод Алим до поездки были на связи. Машина
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Т
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Мы побывали на увлекательной экскурсии. Посетили уникальное место-винный дом Виталия Батрака, познакомились с историей и культурой виноделия. Лично познакомились с Виталием Васильевичем и его дочерью Ксенией. Продегустировали уникальные в своем роде вина. Организация тура была прекрасной, веселой и познавательной.
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А
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Все было просто замечательно! Прекрасная природа! Получились отличные фотографии! Созданная душевная атмосфера в процессе экскурсии оставила особенные впечатления! Были учтены все наши пожелания! Очень вкусный обед! Мы остались очень довольны экскурсией и профессионализмом гида! Обязательно будем рекомендовать гида своим знакомым
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А
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Всё отлично, спасибо!
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Ольга
Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
Спасибо огромное!
Лолита и Наталья сделали сегодня Наш день!
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Н
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным
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дорогам ехал аккуратно. На всех видовых площадках останавливались. В Нарзанной долине гуляли пока ноги не устали, время нам не ограничивал. К водопадам ходил с нами, показывал интересности и виды. Рекомендую, не пожалели о времени и деньгах.

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Татьяна
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на+1
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на
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А
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в
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сказку, большая благодарность Кириллу, за его любовь к краю, видно, что человек работает по призванию, очень грамотно был спланирован маршрут и отведенное время на локации, мы успели все и даже больше. Кирилл очень хорошо знает историю, рассказал про все достопримечательности, которые посетили и которые проезжали, и в целом очень много информации новой узнали в интересной нескучной подаче.

Ездили вдвоем с дочерью, т к в поездках мы очень сильно устаем от шума, лишней суеты и дороги, было решено ехать индивидуально, поездка прошла очень насыщенно и при этом легко, машина комфортабельная, двигались в нашем ритме, Кирилл прислушивался к нашим пожеланиям.

Выехали в 6.30 утра, встретили красивый рассвет по дороге, приехали к подъемнику в начале 10, на Эльбрус нам дали 2 часа, сначала поднялись на 3000 погуляли, затем поехали на 3500, после 30 минут нахождения на 3500 началось головокружение, решили не ехать на 3800, спустились, как раз уложились в 2 часа.

Эти 30 минут провели очень весело и непринужденно, полюбовались красотами со всех сторон, впечатлились видами, пофотографировались со снежным человеком (500 руб), я исполнила свою мечту и покаталась на качеле (500 руб) над обрывом в горах, страшно первые 5 секунд, потом кайф, чувство полета несравнимое ни с чем, незабываемые ощущения.

Далее посетили по плану вторую гору Чегет, там уже открытый кресельный подъемник, где-то в начале подъема сидит в кустах фотограф, не забудьте улыбнуться и помахать ему рукой, на спуске обратно вас будет ждать магнитик за 200 рублей/1 шт, магнита делают 2, качество не очень, но взяли на память.

С Чегета открывается уже другой вид на Эльбрус, видно всю его мощь, внизу красивый распадок, справа ледник Семерка. Мы доехали только до первого уровня, был сильный пронизывающий ветер и на второй уровень подниматься подъемник уже одиночный, дочь побоялась ехать, спустились вниз, сам подъем и спуск на открытом подъемнике отдельное маленькое приключение, виды очень захватывающие, ветер дует в лицо, солнце светит)

Далее я уже честно сбилась с памяти куда мы поехали, заезжали на поляну Нарзанов, потом в красивое ущелье, был еще водопад, ну и в завершение вишенка на торте, озеро Гижгит.

Маленькая предыстория, когда я записывалась на экскурсию, спросила у Кирилла, есть ли локация где можно провести фотосессию в красивом платье со шлейфом (я не проф фотограф, для себя), Кирилл предложил на озере Гижгит и очень ответственно подошел к моей просьбе,в течение дня переживал, чтобы мы успели, помогал сладить с платьем, так как его постоянно норовил унести ветер, фотографировал. В итоге на память у меня очень красивые фотографии и воспоминания. Озеро поразило своим ландшафтом и цветом воды.

За один день мы увидели столько красоты, заснеженные горы, ущелья, водопады, озеро, если бы лично не присутствовала там, не поверила бы, что так можно было)

Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для+6
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
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Всего 40 отзывов в Железноводске в категории "Романтические"

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска;
  2. Путешествие в Джилы-Су из Железноводска;
  3. Эногастрономическое путешествие из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство;
  4. Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»;
  5. Звёздный Железноводск: вечерняя поездка в обсерваторию.
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Романтические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 5000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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