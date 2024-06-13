В стоимость экскурсии не включены подъемы на канатных дорогах;

Теплая одежда и удобная обувь обязательны;

Не забудьте фотоаппарат;

Для лиц не имеющих гражданства РФ нужны паспортные данные и временная регистрация по месту проживания;

Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Погрузитесь в величественное Баксанское ущелье, красивейшее ущелье Центрального Кавказа. Посетите Терскол — настоящий горный поселок на высоте 2100 м, ощутите дух высокогорной природы и спортивной атмосферы в поселке Поляна Азау, у подножия Эльбруса, с невероятными видами на гору Чегет, Эльбрус и Донгуз-Орун. Приэльбрусье в объятиях гор Дорога из Железноводска идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две — вагончик. Третья — кресельная — от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над у. м., до лагеря акклиматизации альпинистов. В программу экскурсии в Приэльбрусье входит и посещение горы Чегет. С горы Чегет (4200 м.) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега. Важная информация: