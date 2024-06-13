Откройте для себя величественное Приэльбрусье, вдохновляющее своей красотой, прославленное Владимиром Высоцким.
Завораживающий горб Эльбруса приглашает вас на невероятное приключение, где вас окружат леса, прозрачные реки и озера, наполняя воздух свежестью.
Завораживающий горб Эльбруса приглашает вас на невероятное приключение, где вас окружат леса, прозрачные реки и озера, наполняя воздух свежестью.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Терскол
- Поляна Азау
- Г. Чегет
- Незабываемые виды на гору Эльбрус и Донгуз-Орун
Описание экскурсии
Погрузитесь в величественное Баксанское ущелье, красивейшее ущелье Центрального Кавказа. Посетите Терскол — настоящий горный поселок на высоте 2100 м, ощутите дух высокогорной природы и спортивной атмосферы в поселке Поляна Азау, у подножия Эльбруса, с невероятными видами на гору Чегет, Эльбрус и Донгуз-Орун. Приэльбрусье в объятиях гор Дорога из Железноводска идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две — вагончик. Третья — кресельная — от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над у. м., до лагеря акклиматизации альпинистов. В программу экскурсии в Приэльбрусье входит и посещение горы Чегет. С горы Чегет (4200 м.) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега. Важная информация:
- В стоимость экскурсии не включены подъемы на канатных дорогах;
- Теплая одежда и удобная обувь обязательны;
- Не забудьте фотоаппарат;
- Для лиц не имеющих гражданства РФ нужны паспортные данные и временная регистрация по месту проживания;
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Чт, Сб в 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Терскол
- Поляна Азау
- Г. Чегет
- Незабываемые виды на гору Эльбрус и Донгуз-Орун
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы.
Что не входит в цену
- Питание (можно пообедать в кафе или взять с собой).
- Канатные дороги:
- Г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб.
- Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 2100 руб.
- Дети до 5 лет (включительно) бесплатно. ОБЯЗАТЕЛЬНО при предьявлении свидетельства о рождении / загранспаспорт ребенка или паспорт одного из родителей с отметкой в разделе «Дети», заверенной печатью) -
Место начала и завершения?
Ул. Калинина, 2, Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Чт, Сб в 06:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
- Телефон для связи доступен с 10:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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