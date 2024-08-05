5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по Железноводску: от Пушкина до первобытных людей
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Завтра в 06:00
12 авг в 13:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение в Железноводске
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги
Погрузитесь в атмосферу древней Дигории, где каждый камень дышит историей, а осетинские пироги радуют вкусом
1 сен в 06:00
2 сен в 06:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККира5 августа 2024Ходили с Егором в небольшой поход, на 5 часов по горе Развалка (двое взрослых и трое детей: 8,13 и 17
- IIuliia3 августа 2024Прогулка с Егором нам очень понравилась! Молодой человек отлично подготовлен, экскурсия информативная и душевная, шли в удобном для нас темпе,
- ССоломатин22 июля 2024Всё путём
- ИИрина6 июля 2024Спасибо большое Дмитрию, за прекрасную экскурсию, интересные рассказы и потрясающие виды гор и водопадов. Замечательные суслики были рады именно семечкам (как Вы и рекомендовали😉). Обязательно поедем с Вами еще.
- EEkaterina4 июля 2024Егор организовал прекрасное путешествие! Маршрут разработан так, что мы посмотрели все основные достопримечательности, отдыхали как было нужно по нашему темпу, мы были с дочкой 10 лет и все остались очень довольны, и, пройдя 12 км, гордились нашими достижениями!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Нескучные экскурсии»
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