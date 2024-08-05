Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Железноводске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Пешая
9 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по Железноводску: от Пушкина до первобытных людей
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Завтра в 06:00
12 авг в 13:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Железноводска
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение в Железноводске
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Железноводска)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги
Погрузитесь в атмосферу древней Дигории, где каждый камень дышит историей, а осетинские пироги радуют вкусом
1 сен в 06:00
2 сен в 06:00
14 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    5 августа 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Ходили с Егором в небольшой поход, на 5 часов по горе Развалка (двое взрослых и трое детей: 8,13 и 17
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    лет). Путешествие увлекательное, но на мой взгляд для младшего было тяжеловато. Много подъемов и спусков, да еще по жаре в 40 градусов давались детям с трудом. Сам маршрут интересный, Егор все объясняет и показывает. Очень доброжелательный и предусмотрительный гид. Сняла звезду только за трудности при восхождении. Думаю, что надо все таки предупредить народ перед бронированием, что с маленькими детьми могут быть сложности. А так, все прекрасно. Все остались довольны и приятно утомлены. Спасибо!

  • I
    Iuliia
    3 августа 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Прогулка с Егором нам очень понравилась! Молодой человек отлично подготовлен, экскурсия информативная и душевная, шли в удобном для нас темпе,
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    маршрут интересный, живописный, сами бы мы точно там не прошли. Особенно запомнилось одно место на вершине с прекрасным панорамным видом, каменными столиком и стульчиками, там мы расположились на пикник. Вкусный чай, приготовленный на горелке с печеньками и конфетами был отличным дополнением длинной прогулки! После, нам прислали пройденный интерактивный трек нашего маршрута, любопытно посмотреть.

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  • С
    Соломатин
    22 июля 2024
    В гости к сусликам Джилы-Су из Железноводска
    Всё путём
  • И
    Ирина
    6 июля 2024
    В гости к сусликам Джилы-Су из Железноводска
    Спасибо большое Дмитрию, за прекрасную экскурсию, интересные рассказы и потрясающие виды гор и водопадов. Замечательные суслики были рады именно семечкам (как Вы и рекомендовали😉). Обязательно поедем с Вами еще.
  • E
    Ekaterina
    4 июля 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Егор организовал прекрасное путешествие! Маршрут разработан так, что мы посмотрели все основные достопримечательности, отдыхали как было нужно по нашему темпу, мы были с дочкой 10 лет и все остались очень довольны, и, пройдя 12 км, гордились нашими достижениями!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
  2. В гости к сусликам Джилы-Су из Железноводска
  3. Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Железноводска)
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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