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лет). Путешествие увлекательное, но на мой взгляд для младшего было тяжеловато. Много подъемов и спусков, да еще по жаре в 40 градусов давались детям с трудом. Сам маршрут интересный, Егор все объясняет и показывает. Очень доброжелательный и предусмотрительный гид. Сняла звезду только за трудности при восхождении. Думаю, что надо все таки предупредить народ перед бронированием, что с маленькими детьми могут быть сложности. А так, все прекрасно. Все остались довольны и приятно утомлены. Спасибо!