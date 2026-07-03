Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборФотопрогулка по Звенигороду
Получить стильные снимки на фоне купеческих домов, соборов и видов на Москву-реку
Начало: У Купчего двора
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
«Дети могут поиграть на крытых и открытых игровых площадках, взрослые — прогуляться в парке с прудом и водопадом»
5 июл в 11:00
7 июл в 11:00
от 8400 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Звенигород - место великих людей
Познакомиться с городом князей, художников и писателей
Начало: В г. Звенигород. ул. Московская
5 июл в 08:00
6 июл в 08:00
от 8930 ₽
9400 ₽ за всё до 8 чел.
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