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Экскурсии по паркам Звенигорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Звенигороде, цены от 6500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Фотопрогулка по Звенигороду
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выбор
Фотопрогулка по Звенигороду
Получить стильные снимки на фоне купеческих домов, соборов и видов на Москву-реку
Начало: У Купчего двора
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода)
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
«Дети могут поиграть на крытых и открытых игровых площадках, взрослые — прогуляться в парке с прудом и водопадом»
5 июл в 11:00
7 июл в 11:00
от 8400 ₽ за всё до 2 чел.
Звенигород - место великих людей
Пешая
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Звенигород - место великих людей
Познакомиться с городом князей, художников и писателей
Начало: В г. Звенигород. ул. Московская
5 июл в 08:00
6 июл в 08:00
от 8930 ₽9400 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Фотопрогулка по Звенигороду;
  2. Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие (из Звенигорода);
  3. Звенигород - место великих людей.
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Вознесенский собор;
  2. Троицкая надвратная церковь;
  3. Дворец царя Алексей Михайловича;
  4. Музей Русского десерта.
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в июле 2026
Сейчас в Звенигороде в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 8930 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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