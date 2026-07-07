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Звенигород - место великих людей

Познакомиться с городом князей, художников и писателей
Звенигород нередко называют подмосковной Швейцарией. Но богат этот город не только живописной природой.

Здесь сохранились древние храмы, старинные улицы и места, связанные с Антоном Чеховым, Исааком Левитаном, Сергеем Танеевым, Михаилом Пришвиным и Любовью Орловой.

На прогулке история Звенигорода переплетётся с историями людей, которые жили здесь, работали и оставили след в русской культуре.
Звенигород - место великих людей
Звенигород - место великих людей
Звенигород - место великих людей

Описание экскурсии

Центр Звенигорода. Вы пройдёте по главным улицам и площадям города, увидите Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музей Любови Орловой и другие знаковые места.

Парк «Малиновый овраг». Окажетесь в тихом уголоке города с лесными пейзажами и чистым воздухом.

Городок и Успенский собор. Также вы посетите место Звенигородского городища возрастом более тысячи лет и увидите белокаменный Успенский собор 14-15 веков с росписями Андрея Рублёва и его учеников.

Я расскажу:

  • о пути Звенигорода от основания до наших дней
  • княжеских междоусобицах 14-15 веков
  • гостеприимстве города для иностранцев (вспомним Лжедмитрия I, Марину Мнишек)
  • известных писателях, художниках, артистах и секретах, о которых не принято говорить

Организационные детали

  • По предварительной договорённости возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья
  • Маршрут можно адаптировать для людей с ограниченными возможностями
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В г. Звенигород. ул. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Звенигороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4638 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
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где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!

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