Звенигород нередко называют подмосковной Швейцарией. Но богат этот город не только живописной природой.
Здесь сохранились древние храмы, старинные улицы и места, связанные с Антоном Чеховым, Исааком Левитаном, Сергеем Танеевым, Михаилом Пришвиным и Любовью Орловой.
На прогулке история Звенигорода переплетётся с историями людей, которые жили здесь, работали и оставили след в русской культуре.
Здесь сохранились древние храмы, старинные улицы и места, связанные с Антоном Чеховым, Исааком Левитаном, Сергеем Танеевым, Михаилом Пришвиным и Любовью Орловой.
На прогулке история Звенигорода переплетётся с историями людей, которые жили здесь, работали и оставили след в русской культуре.
Описание экскурсии
Центр Звенигорода. Вы пройдёте по главным улицам и площадям города, увидите Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музей Любови Орловой и другие знаковые места.
Парк «Малиновый овраг». Окажетесь в тихом уголоке города с лесными пейзажами и чистым воздухом.
Городок и Успенский собор. Также вы посетите место Звенигородского городища возрастом более тысячи лет и увидите белокаменный Успенский собор 14-15 веков с росписями Андрея Рублёва и его учеников.
Я расскажу:
- о пути Звенигорода от основания до наших дней
- княжеских междоусобицах 14-15 веков
- гостеприимстве города для иностранцев (вспомним Лжедмитрия I, Марину Мнишек)
- известных писателях, художниках, артистах и секретах, о которых не принято говорить
Организационные детали
- По предварительной договорённости возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья
- Маршрут можно адаптировать для людей с ограниченными возможностями
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Звенигород. ул. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Звенигороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4638 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
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