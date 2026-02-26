Звенигород легко принять за тихий провинциальный город и не заметить его скрытые смыслы.
Мы разберёмся, почему его называли запасной столицей и «царской дачей» 17 века, что искали в местном монастыре солдаты Наполеона и существуют ли подземные ходы. А затем отправимся в мир дубов и котов — к природным и гастрономическим традициям.
Мы разберёмся, почему его называли запасной столицей и «царской дачей» 17 века, что искали в местном монастыре солдаты Наполеона и существуют ли подземные ходы. А затем отправимся в мир дубов и котов — к природным и гастрономическим традициям.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Храм Александра Невского начала 20 века. Поговорим о духовной истории Звенигорода и его роли в православной традиции. Вспомним, почему русские цари приезжали сюда «перезагрузить голову», и как Звенигород со временем получил славу подмосковной Швейцарии.
Улица Московская. Историческая улица с купеческими особняками 19 века. Вы узнаете, каким был повседневный уклад провинциального города и как складывалась его жизнь в мирные периоды.
Памятник Савве Сторожевскому и князю Юрию. Разберёмся, как монастырская и княжеская история сформировали город. Поговорим о монахе, которого считали чудотворцем ещё при жизни, о спасении царя Алексея Михайловича на охоте и о том, как князь Юрий Звенигородский пытался стать великим князем Московским.
Центральная площадь и Вознесенский собор. Современный храм, построенный на месте древней церкви 14 века. Вы узнаете об археологических находках, утраченных святынях и колоколах, которые «звенели сами».
Домик Чехова. Звенигородский период жизни молодого врача. Поговорим о том, каким город увидел будущий писатель и как провинциальная среда повлияла на его наблюдения.
Древнее городище. Территория Звенигорода 12–13 веков. Обсудим раннюю историю города, жизнь средневековой Руси и тайну старых земляных валов: от кого на самом деле защищался город.
Успенский собор. Памятник раннемосковского зодчества (около 1400 года) с уникальными фресками Андрея Рублёва. Вы узнаете, как живописец связан со Звенигородом и почему его работы здесь считают особенными. Поговорим о тайне звенигородского чина — загадочной иконе древней Руси, и о том, как некоторые иконы пережили войны, пожары и революцию почти без повреждений.
Переезд в село Каринское
Музей «Дары дуба». Необычное пространство, посвящённое дубу и его дарам. Здесь угощают кофе и вареньем из желудей, продают натуральное мыло, косметику и авторские сувениры из природных материалов. Взрослые узнают интересные факты о дубах и их свойствах, а детей ждут загадки, маленькие ритуалы желаний и «жёлудь мечты».
Музей котиков. Коллекция фигурок со всего мира и рассказы о роли кошек в культуре и жизни человека. Можно привезти фото или рисунок своего питомца и добавить его в общую коллекцию.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем транспорте. Если у вас нет машины, в Музей дуба можно добраться на такси (оплачивается дополнительно) примерно за 15 мин.
- Дополнительные расходы: Музей дуба — 750 ₽ взрослый и 650 ₽ детский, Музей кота — 350 ₽ взрослый, 200 ₽ детский.
- Экскурсию по городу (2 ч) проведёт гид из нашей команды, по музею Дуба (1,5 ч) — сотрудник музея, в Музее кота (по желанию) — аудиогид.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Звенигороде
Провела экскурсии для 19103 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Звенигорода
Похожие экскурсии на «В гости к дубам и котам: семейная прогулка по Звенигороду (на вашем авто или такси)»
Фотопрогулка
до 5 чел.
Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде: прогулка с фотографом
Сочинить фотоисторию в декорациях русской старины
Начало: У входа в монастырь
28 фев в 08:00
1 мар в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду (без посещения монастыря)
Добро пожаловать в Звенигород! Прогулка по историческим местам города, включая Храм Александра Невского и домик Чехова, оставит незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с городом Юрия Долгорукова
Завтра в 10:00
28 фев в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.