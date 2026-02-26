Что вас ожидает

Храм Александра Невского начала 20 века. Поговорим о духовной истории Звенигорода и его роли в православной традиции. Вспомним, почему русские цари приезжали сюда «перезагрузить голову», и как Звенигород со временем получил славу подмосковной Швейцарии.

Улица Московская. Историческая улица с купеческими особняками 19 века. Вы узнаете, каким был повседневный уклад провинциального города и как складывалась его жизнь в мирные периоды.

Памятник Савве Сторожевскому и князю Юрию. Разберёмся, как монастырская и княжеская история сформировали город. Поговорим о монахе, которого считали чудотворцем ещё при жизни, о спасении царя Алексея Михайловича на охоте и о том, как князь Юрий Звенигородский пытался стать великим князем Московским.

Центральная площадь и Вознесенский собор. Современный храм, построенный на месте древней церкви 14 века. Вы узнаете об археологических находках, утраченных святынях и колоколах, которые «звенели сами».

Домик Чехова. Звенигородский период жизни молодого врача. Поговорим о том, каким город увидел будущий писатель и как провинциальная среда повлияла на его наблюдения.

Древнее городище. Территория Звенигорода 12–13 веков. Обсудим раннюю историю города, жизнь средневековой Руси и тайну старых земляных валов: от кого на самом деле защищался город.

Успенский собор. Памятник раннемосковского зодчества (около 1400 года) с уникальными фресками Андрея Рублёва. Вы узнаете, как живописец связан со Звенигородом и почему его работы здесь считают особенными. Поговорим о тайне звенигородского чина — загадочной иконе древней Руси, и о том, как некоторые иконы пережили войны, пожары и революцию почти без повреждений.

Переезд в село Каринское

Музей «Дары дуба». Необычное пространство, посвящённое дубу и его дарам. Здесь угощают кофе и вареньем из желудей, продают натуральное мыло, косметику и авторские сувениры из природных материалов. Взрослые узнают интересные факты о дубах и их свойствах, а детей ждут загадки, маленькие ритуалы желаний и «жёлудь мечты».

Музей котиков. Коллекция фигурок со всего мира и рассказы о роли кошек в культуре и жизни человека. Можно привезти фото или рисунок своего питомца и добавить его в общую коллекцию.

Организационные детали