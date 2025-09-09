-
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Звенигороду
Получить стильные снимки на фоне купеческих домов, соборов и видов на Москву-реку
Начало: У Купчего двора
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с городом Юрия Долгорукова
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны древнего Звенигорода
Открыть для себя историю, искусство, природу и архитектуру центра подмосковного Ренессанса
Начало: На Московской улице
Завтра в 11:00
10 сен в 11:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
