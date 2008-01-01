Экскурсия по Бухаресту позволит Вам познакомиться с богатым историческим наследием столицы ⭐️ Румынии, гармонично уживающимся с современной архитектурой. В переводе с румынского Бухарест означает «город радости». Смею Вас заверить без ложной скромности - это так! Не зря его называют «Маленьким Парижем». Город 🏙️ действительно является настоящей находкой для любознательных туристов, не только благодаря богатой истории 📖, переплетению архитектурных стилей, множеству роскошных памятников и музеев, но и незабываемой атмосфере, очаровательной природе и необычайно интересной культуре.

С чего стоит начать экскурсию ⛳ по городу? Конечно, с самой старой и потому самой привлекательной части Бухареста. Во время экскурсии 🧭 по Старому городу мы увидим грандиозный дворец Парламента, полюбуемся на Триумфальную арку, осмотрим историческую Площадь Революции. На Площади Революции находится и роскошный отель 🏨 «Атеней», являющийся историческим памятником 1914 года постройки.

В столице Румынии шумные торговые улицы и колоритные здания гармонично уживаются с уютными кафе, живописными парками и утопающими в зелени садами. По Вашему желанию мы сможем посетить с экскурсией Деревенский музей 🖼, расположенный в парке 🌳 Херэстрэу.