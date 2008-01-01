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Обзорная экскурсия по Бухаресту

5
1 отзыв
Сергей А.
Сергей А. – Гид из Бухареста
Салют, меня зовут Сергей.

Вот уже 6 лет я вожу экскурсии 🧭 по Бухаресту и рассказывают о городе глазами местного жителя.

Для кого-то румынская столица ⭐️ «Маленький Париж», для кого-то — родина графа Дракулы.

Сегодня я вам хочу показать тот город 🏙️, в котором я живу и то, что я вижу каждый день.

Грандиозный дворец Парламента, роскошный отель 🏨 «Атеней» и деревенский музей 🖼 — все это ежедневно мелькает на моем пути.

Со мной вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города и узнаете их историю 📖.
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Обзорная экскурсия по Бухаресту
Обзорная экскурсия по Бухаресту

Что вы увидите

  • Дворец Парламента
  • Здание Румынского Атенеума
  • Деревенский музей
  • Исторический музей
  • Триумфальная Арка и многое другое.
Экскурсия по Бухаресту позволит Вам познакомиться с богатым историческим наследием столицы ⭐️ Румынии, гармонично уживающимся с современной архитектурой. В переводе с румынского Бухарест означает «город радости». Смею Вас заверить без ложной скромности - это так! Не зря его называют «Маленьким Парижем». Город 🏙️ действительно является настоящей находкой для любознательных туристов, не только благодаря богатой истории 📖, переплетению архитектурных стилей, множеству роскошных памятников и музеев, но и незабываемой атмосфере, очаровательной природе и необычайно интересной культуре.
С чего стоит начать экскурсию ⛳ по городу? Конечно, с самой старой и потому самой привлекательной части Бухареста. Во время экскурсии 🧭 по Старому городу мы увидим грандиозный дворец Парламента, полюбуемся на Триумфальную арку, осмотрим историческую Площадь Революции. На Площади Революции находится и роскошный отель 🏨 «Атеней», являющийся историческим памятником 1914 года постройки.
В столице Румынии шумные торговые улицы и колоритные здания гармонично уживаются с уютными кафе, живописными парками и утопающими в зелени садами. По Вашему желанию мы сможем посетить с экскурсией Деревенский музей 🖼, расположенный в парке 🌳 Херэстрэу.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Транспортные расходы (бензин, парковка)
Что не входит
  • Входные билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию)
  • Питание и напитки (по желанию)
Начало
🚩 Холл Вашего отеля в Бухаресте
Место завершения
🏁 Холл Вашего отеля
Обзорная экскурсия по Бухаресту
Обзорная экскурсия по Бухаресту
Обзорная экскурсия по Бухаресту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей А.
Сергей А.
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