8 отзывов оставили туристы

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Замки и легенды Трансильвании

Посетить изящный Пелеш, окутанный тайнами Бран и неприступную крепость Рышнов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

263 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Lilian
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Lilian – Гид в Бухаресте
Горы ⛰️ и леса Трансильвании окутаны историями, легендами и суевериями.

Вы побываете в самых красивых замках региона и познакомитесь с его культурой и прошлым.

Я поделюсь с вами любопытными фактами о королевской резиденции, помогу разделить правду и вымысел в рассказах о графе Дракуле и объясню, как крепости Рышнов удалось выстоять во всех боях.
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании

Что вас ожидает

Живописные пейзажи
Наш маршрут лежит через долину реки Прахова — по пути вы полюбуетесь природой Трансильвании и услышите об этом крае. Будет ли в нашем разговоре акцент на легенды, которые так легко появляются в этом регионе, или же мы больше поговорим об истории и традициях — выбирать вам.

Замок короля
Мы отправимся в изящный, оформленный с невероятной искусностью замок Пелеш. Это бывшая летняя резиденция первой королевской семьи. Вы узнаете о Кароле I и его жене, услышите о том, как шло строительство замка. Прогуливаясь по залам резиденции, подивитесь множеству деталей и мастерству, с которым украшены интерьеры.

Легендарный замок
Следующая точка нашего маршрута — замок Бран: здесь воедино сплелись легенда, здание и исторический персонаж. Я помогу понять, где правда, а где вымысел, покажу параллели и связи между реальным Владом Цепешем и графом Дракулой. Поговорим и об авторе этой истории — писателе Брэме Стокере. А окружающие замок горы и его интересная архитектура дополнят таинственную атмосферу.

Непобедимая крепость
В зависимости от времени и вашего темпа, заедем в крепость Рышнов — штурмом ее не взял никто. Я расскажу, в каких битвах она участвовала и что помогло ей выходить победительницей. Крепость стоит на вершине горы, поэтому здесь открывается отличный вид на город и горы. А после, если останется время, посетим средневековый Брашов с его узкими улочками, старинной церковью и уютными площадями.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются еда и входные билеты: 
    — в замок Пелеш: взрослые — 30 лей/чел., дети — 7,5 лей/чел. за каждый этаж
    — в замок Бран: взрослые — 40 лей/чел., студенты — 25 лей/чел. (при наличии документа), дети — 10 лей/чел.
    — в крепость Рышнов: взрослые — 12 лей/чел., дети — 6 лей/чел., 5 лей/чел. подъем туда и обратно на вагончике с трактором

Как проходит экскурсия

  • По желанию экскурсию можем завершить в Брашове, чтобы вы могли самостоятельно прогуляться по городу. Билет на поезд из Брашова до Бухареста стоит от 5 до 11 евро.
  • Обратите внимание: в зимнее время, когда день становится короче, не всегда удается посмотреть крепость Рышнов (последний вход в 17:00)
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lilian
Lilian
С Румынией мы подружились аж в 2003 году. Тогда я влюбился в эту прекрасную страну. После учёбы вернулся в Москву, где жил вместе со своей семьёй до 2011 года. Тогда мы решили переехать насовсем в любимую Румынию и рады, что сделали этот выбор. Румыния настолько красивая, что иногда хочется оставить её себе, никому не показывать :) Я влюбился в эту страну. Она неидеальна, но прекрасна. Приезжайте и откройте для себя настоящую Румынию. Я буду рад помочь вам в этом.
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8 отзывов оставили туристы

4 марта 2020
Все очень понравилось. Лёгкая, живая и интересная подача материала. Благодарю за прекрасную экскурсию.
4 января 2020
Это было волшебное путешествие в ТРансильванию. Гид Лилиан очень много интересного рассказал нам о Румынии, все сложившиеся ранее стереотипы были разбиты. Сама поездка была увлекательной познавательной. Хочется ещё раз вернуться в эту страну и воспользоваться услугами именно этого гида. Проехаться по пещерам и открыть новые замки. Спасибо !
11 декабря 2019
Мы были на экскурсии с гидом Лилианом!была из взрослых я одна и двое моих детей 7 и 12 лет. все в диком восторге. красивая страна, хорошие люди. всё супер👍👍👍👍👍
Римма
9 декабря 2019
Мы ездили на экскурсию по замкам Трансильвании с гидом по имени Лилиан. Просто сказать, что он великолепный рассказчик, обладающий огромными знаниями, влюблённый в свою страну - это ничего не сказать. Мы проехали с ним по Валахии и Трансильвании, слушали удивительные рассказы, любовались красивейшими местами, не замечая, как летит время. Посмотрели максимум, что можно успеть посмотреть за один день. Осталось желание посетить Румынию ещё раз. Огромное спасибо!!!
10 ноября 2019
В первый раз заказала частную экскурсию и переживала за результат. Но Лилиан оказался настоящим профессионалом, сразу создал дружескую, непринужденную атмосферу. Разрушил все наши шаблоны и стереотипы про Румынию и показал нам настоящую, такую разную, живописную, горячо любимую им страну. Не возможно не перенять эту любовь и восторг! Лилиан, спасибо!!!
28 октября 2019
Замечательный гид и прекрасный человек. Получил удовольствие. День пролетел незаметно. Напрашивайтесь к нему на экскурсии.
18 октября 2019
Лилиан отличный экскурсавод, с юмором. процветанияяя
6 октября 2019
Лилиан - просто молодец. Удивительно добрый, умный, отзывчивый человек. Рады встрече с ним. И еще - он великий патриот Румынии - и это передается. так же влюбились в его родную Трансильванию и Карпаты..

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