4 отзыва оставили туристы

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Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда

5
4 отзыва
Vasily Y.
Vasily Y. – Гид из Белграда
На этой необычной экскурсии 🧭 мы отправимся в закулисье исторического центра Белграда.

Я покажу вам особенности колоритной сербской кухни 🥧 и самые недоступные заведения города.

Наш маршрут пройдёт по самым не захоженным гастробарам и кафе Белграда, а также мы заглянем в секретные рестораны без вывесок.

Каждый маршрут составляется индивидуально и зависит от ваших предпочтений и пожеланий.

За время экскурсии вы откроете для себя необычный сербский колорит и привычки со странностями жителей Белграда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €38 за экскурсию

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Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
Белград славится количеством заведений на душу населения и ценами в них. Для бюджетного гастро-путешественника это почти рай. Я и моя жена станем вашими проводниками в незахоженные туристами интересные заведения со «своей атмосферой», покажем максимальное количество мест за минимальный промежуток времени, расскажем о Белграде, сербах, их привычках и странностях и, конечно, веселые истории 📖 из нашей жизни в этой стране.

Тур по заведениям мы подберем индивидуально по вашим вкусовым предпочтениям. В него могут входить:

  • бары-квартиры без вывесок, попасть в которые невозможно, не зная о них заранее;
  • кафе с входом через «кроличью нору»;
  • пивбары с полусотней наименований местного и заграничного пива, крафтбир-магазины и тапрумы;
  • колоритные «кафаны» национальной балканской кухни;
  • лучшие фастфуды: от национального роштиля до хумус-баров;
  • дизайнерские кофейни;
  • кафе-мороженицы с уникальным ассортиментом на основе природных ингредиентов;
  • хипстерские кварталы и креативные кластеры.
  • Маршрут (пеший) проложим оптимально: минимум времени, максимум заведений. Но в любом случае маршрут будет пролегать в старой центральной части Белграда через многие достопримечательности 🏛️. По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города, рассказывать о переезде в Белград из России, о нравах сербов и их отличиях от русских.
Что не входит
  • В стоимость тура не включены траты в заведениях
Начало
🚩 Terazije 20, у входа в отель Москва
Место завершения
🏁 Центр города
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vasily Y.
Vasily Y.
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4 отзыва оставили туристы

Vasily Y. проводит ещё 5 экскурсий

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