4 отзыва оставили туристы

Белград славится количеством заведений на душу населения и ценами в них. Для бюджетного гастро-путешественника это почти рай. Я и моя жена станем вашими проводниками в незахоженные туристами интересные заведения со «своей атмосферой», покажем максимальное количество мест за минимальный промежуток времени, расскажем о Белграде, сербах, их привычках и странностях и, конечно, веселые истории 📖 из нашей жизни в этой стране.
Тур по заведениям мы подберем индивидуально по вашим вкусовым предпочтениям. В него могут входить:
бары-квартиры без вывесок, попасть в которые невозможно, не зная о них заранее;
кафе с входом через «кроличью нору»;
пивбары с полусотней наименований местного и заграничного пива, крафтбир-магазины и тапрумы;
колоритные «кафаны» национальной балканской кухни;
лучшие фастфуды: от национального роштиля до хумус-баров;
дизайнерские кофейни;
кафе-мороженицы с уникальным ассортиментом на основе природных ингредиентов;
хипстерские кварталы и креативные кластеры.
Маршрут (пеший) проложим оптимально: минимум времени, максимум заведений. Но в любом случае маршрут будет пролегать в старой центральной части Белграда через многие достопримечательности 🏛️. По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города, рассказывать о переезде в Белград из России, о нравах сербов и их отличиях от русских.
Что не входит
В стоимость тура не включены траты в заведениях
Начало
🚩 Terazije 20, у входа в отель Москва
Место завершения
🏁 Центр города
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.