4 отзыва оставили туристы

Vasily Y. – Гид из Белграда

На этой необычной экскурсии 🧭 мы отправимся в закулисье исторического центра Белграда.



Я покажу вам особенности колоритной сербской кухни 🥧 и самые недоступные заведения города.



Наш маршрут пройдёт по самым не захоженным гастробарам и кафе Белграда, а также мы заглянем в секретные рестораны без вывесок.



Каждый маршрут составляется индивидуально и зависит от ваших предпочтений и пожеланий.



За время экскурсии вы откроете для себя необычный сербский колорит и привычки со странностями жителей Белграда.