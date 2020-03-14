69 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Тур по заведениям мы подберем индивидуально по вашим вкусовым предпочтениям. В него могут входить:

секретные бары, бары в квартирах и старых особняках

пивбары с большим ассортиментом местного и заграничного пива, крафтбир-магазины и тапрумы

колоритные ресторанчики национальной кухни

традиционный фастфуд

винные и ракия-бары

кофейни

бары-дворики и бары на крыше

аутентичные кондитерские и кафе-мороженицы с уникальным ассортиментом

клубные кварталы и хотспоты.

Маршрут прогулки проложим оптимально, чтобы охватить максимум заведений. Но в любом случае вы пройдете по старой центральной части Белграда через многие достопримечательности. По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города, рассказывать о сербах, их привычках и странностях и, конечно, весёлые истории из нашей жизни в Сербии.

Таким образом вместе с необычными, самобытными и колоритными заведениями вы откроете культуру современного Белграда, увидите город глазами местных жителей и влюбитесь в его бурную и яркую жизнь.