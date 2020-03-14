69 отзывов оставили туристы

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Бар-тур по необычным заведениям Белграда

Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 12 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у входа в отель «Москва»
  • Заказать экскурсию

От 38 за экскурсию

У этой экскурсии69 отзывов
4.9
Vasily
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
Vasily – представитель в Белграде
Белград знаменит количеством заведений на душу населения и приятными ценами в них — но самые интересные места, где обитает дух города, скрыты от глаз случайного туриста.

Мы станем вашими проводниками в неизведанные места со «своей атмосферой», покажем максимальное количество заведений за минимальное время, расскажем о Белграде, сербах, их привычках и странностях и, конечно, веселые истории 📖 из жизни в Сербии.
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Бар-тур по необычным заведениям Белграда

Что вас ожидает

Тур по заведениям мы подберем индивидуально по вашим вкусовым предпочтениям. В него могут входить:

  • секретные бары, бары в квартирах и старых особняках
  • пивбары с большим ассортиментом местного и заграничного пива, крафтбир-магазины и тапрумы
  • колоритные ресторанчики национальной кухни
  • традиционный фастфуд
  • винные и ракия-бары
  • кофейни
  • бары-дворики и бары на крыше
  • аутентичные кондитерские и кафе-мороженицы с уникальным ассортиментом
  • клубные кварталы и хотспоты.

Маршрут прогулки проложим оптимально, чтобы охватить максимум заведений. Но в любом случае вы пройдете по старой центральной части Белграда через многие достопримечательности. По ходу мы будем делиться интересными подробностями современной жизни города, рассказывать о сербах, их привычках и странностях и, конечно, весёлые истории из нашей жизни в Сербии.

Таким образом вместе с необычными, самобытными и колоритными заведениями вы откроете культуру современного Белграда, увидите город глазами местных жителей и влюбитесь в его бурную и яркую жизнь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Отдельно оплачиваются закуски и напитки в общепитах. Средний чек индивидуален, зависит от ваших желаний и возможностей. Например: бокал пива в баре — 170 динаров; бокал вина — 300 динаров; чашка традиционного кофе — 130 динаров; обед в ресторане — от 500 динаров; плескавица (фастфуд) — 200 динаров; порция натурального мороженого — 160 динаров.
  • Главное условие — держать себя в руках :)
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Бар-тур по необычным заведениям Белграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у входа в отель «Москва».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vasily
Vasily
Я Василий. С 2015 года живу в Белграде и люблю его изучать. Мы с друзьями проводим нестандартные экскурсии по Белграду, водим по самым интересным питейным и гастрономическим заведениям, рассказываем о городе и его жителях, делимся опытом и даём советы.
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69 отзывов оставили туристы

14 марта 2020
Все очень понравилось. Дарья приятная и доброжелательная девушка. Мы побывали в таких местах, которые недоступны глазу простого туриста. Большинство из низ даже не имеют вывески. А напитки просто восхитительные. Спасибо вам за положительные эмоции.
20 февраля 2020
Мне очень понравилась эта экскурсия, гид Анна невероятно приятный в общении человек, очень интересно рассказывает, знает в Белграде просто уйму интереснейших мест! Я отлично провела время и просто в восторге! Будет шанс - с удовольствием повторю! От души советую экскурсию практически любому человеку, а особенно такому как я - кто оказался в городе один и кому нужна отличная компания для проведения веселого вечера!
20 января 2020
Спасибо огромное Дарье за классное время. Был с сыном 12ти лет. Ребенок в восторге. И я тоже :))) Спасибо!
10 января 2020
Дарья – прекрасный человек и интересный экскурсовод, рекомендую данный тур для максимально быстрого вливания (и в прямом смысле) в атмосферу Белграда.
3 января 2020
Экскурсия была сделана для нас очень интересной, мы получили и увидели именно то, зачем туда шли. Очень приятно и по семейному пообщались с Дарьей, провели здорово время! Всем советуем посетить ее! Это стоит своего времени и денег и необходима для того чтобы полностью осознать и почувствовать Белград 🍾
1 января 2020
Спасибо Даше огромное за вечер!!! За аутентичные барчики, за то, что даже закрытые заведения ей удавалось открыть🥳нам понравилось всё🥳
28 ноября 2019
Евгения, спасибо вам за Вас! Благодаря Вам для меня Белград стал вкусным городом! Экскурсию рекомендую, но лучше закладывать на неё время без спешки и дел до неё... у нас был всего день на пересадку между самолётами и мы до экскурсии с Женей уже успели умотаться и находится... нужно было бы конечно отдохнуть и погулять по городу только с ней! Думаю понравилось больше - тк сил было больше! Так что имейте это ввиду) А Евгения просто чудо! Спасибо Вам!
21 ноября 2019
Удачный формат экскурсии. Правда!Путешествуя в одиночку, никогда бы узнала о существовании таких интересных и нетуристических мест для посидеть и выпить/покушать)) Было очень необычно и вот так запросто получить приятного собеседника на весь вечер в лице девушки Жени. Как будто мы давно были знакомы!))) Женя, ты молодец! Следую совету: 'уживаю! 😉 Чего и вам желаю)
16 ноября 2019
Были на экскурсии с Дарьей. Впечатления более чем позитивные, содержательно весело и непринужденно провели время. Рекомендую к посещению данную экскурсию всем, кто впервые оказался в Белграде, особенно на короткий промежуток времени. Самостоятельно не возможно найти большую часть увиденных мест и проникнуться сестным колоритом. Не говоря уже про языковой барьер. Большое спасибо Дарье за приятно проведенное время!
4 ноября 2019
Спасибо большое прекрасной Дарье за замечательную экскурсию! Дарья не только отличный экскурсовод, но и прекрасный человек, знающий хорошо то о чем рассказывает и даже больше. Мне было очень интересно на экскурсии. Спасибо большое! Настоятельно рекомендую тем кто хочет изучить город с нетуристической стороны!
Ещё 59 отзывов

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