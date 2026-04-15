Приглашаю вас пройти хмельным маршрутом по столице, познакомиться с её историей и увидеть Белград глазами местных.
Вы заглянете в пять баров и продегустируете сербский «жидкий хлеб», а по пути полюбуетесь старинной архитектурой и прочувствуете атмосферу города.
Описание экскурсии
- Площадь Республики — вы окажетесь в самом центре Белграда, узнаете историю Старого города и познакомитесь с пивной культурой.
- Улица князя Михаила — прогуляетесь по главной пешеходной улице столицы, заглянете в паб и попробуете разливное пиво.
- Районы Обиличев и Косанчичев венац — увидите Соборную церковь, дворец княгини Любицы, Патриаршие покои и самую старую в Белграде кафану — питейное заведение. Снова отведаете пенного напитка.
- Район Дорчол — посетите ещё два паба и осмотрите единственную в городе мечеть.
- Набережная Дуная — здесь попробуете лучший местный сорт пива с видом на главную реку Белграда.
Организационные детали
- 5 напитков (по одному пиву в каждом пабе) включены в стоимость.
- Дополнительные напитки (от €5) оплачиваются отдельно по меню.
- Экскурсия проходит пешком, все локации расположены на небольшом расстоянии.
- С вами буду я или другой гид.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском, русском языках и обеспечиваю аутентичный и насыщенный опыт, сочетающий в себе историю, культуру и дух повседневной жизни. Много лет
