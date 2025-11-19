читать дальше

разговоры о жизни в интересных барах под рюмку/стакан/бокал вкусного напитка. Мы успели посетить 4 бара, каждый со своим антуражем и изыском. Не ждите, что вам будут рассказывать историю Сербии, это не про это и было бы лишним! Если хотите классно выпить, берите Дашу и она вам покажет все явки… я бы сам эти места может быть и нашел, но не пошёл бы точно… очень часто эти бары оказывались в подворотнях, в которые бы и не пошел по своей воле