Мои заказы

Экскурсии по барам Белграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Белграде на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Савамала - коктейль из креатива и истории
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
Добро пожаловать на прогулку по Савамале! Погрузитесь в атмосферу одного из самых необычных районов Белграда, где история переплетается с современностью
Начало: В районе отеля «Москва»
«» И, конечно, погрузитесь в сегодняшнюю жизнь Савской четверти — с её модными клубами, креативными пространствами и смелыми частными лавочками»
Завтра в 14:00
11 дек в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка в центре Белграда - это уникальная возможность запечатлеть атмосферу города. Откройте для себя скрытые уголки и получите профессиональные снимки
Начало: На площади Республики
«Расскажу о тайных уголках и нескучных мероприятиях, порекомендую нетуристические бары, кафе с оригинальным дизайном и рестораны с панорамным видом»
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
€250 за экскурсию
Бар-программа по необычным заведениям Белграда
Пешая
3 часа
143 отзыва
Индивидуальная
Бар-программа по необычным заведениям Белграда
Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города
Начало: Около отеля «Москва»
«секретные бары, бары в квартирах и старых особняках»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €78 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    19 ноября 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Прекрасный гид Дарья показала бары, скрытые от глаз туристов, в таких местах где найти их практически невозможно!! Очень понравилась экскурсия
    Прекрасный гид Дарья показала бары, скрытые от глаз туристов, в таких местах где найти их практически невозможно!! Очень понравилась экскурсия
  • D
    Dmitrii
    22 октября 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Экскурсию провела Дарья, замечательный человек и прекрасный знаток местных баров!
    Заглянули в бар, где есть ТОЛЬКО пиво, зашли в крафтовые Бир шопы, отведали местной ракии, как Шливовицы, так и на лепестках роз и малине!
    Очень вкусно и познавательно, спасибо!
    Экскурсию провела Дарья, замечательный человек и прекрасный знаток местных баров!Экскурсию провела Дарья, замечательный человек и прекрасный знаток местных баров!Экскурсию провела Дарья, замечательный человек и прекрасный знаток местных баров!Экскурсию провела Дарья, замечательный человек и прекрасный знаток местных баров!Экскурсию провела Дарья, замечательный человек и прекрасный знаток местных баров!Экскурсию провела Дарья, замечательный человек и прекрасный знаток местных баров!
  • A
    Anna
    14 октября 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Спасибо Дарье за приятный вечер. Ожидания оправдались полностью. Белград открылся новой интересной стороной, стал ближе понятней. Хочется возвращаться снова и снова.
  • А
    Анатолий
    25 июля 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Хотел написать, что экскурсию провела Дарья. Но это не экскурсия, я бы охарактеризовал формат, как встречу с давней подругой и
    читать дальше

    разговоры о жизни в интересных барах под рюмку/стакан/бокал вкусного напитка. Мы успели посетить 4 бара, каждый со своим антуражем и изыском. Не ждите, что вам будут рассказывать историю Сербии, это не про это и было бы лишним! Если хотите классно выпить, берите Дашу и она вам покажет все явки… я бы сам эти места может быть и нашел, но не пошёл бы точно… очень часто эти бары оказывались в подворотнях, в которые бы и не пошел по своей воле

    Хотел написать, что экскурсию провела Дарья. Но это не экскурсия, я бы охарактеризовал формат, как встречу
  • А
    Артур
    21 июля 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Отличные места! Рекомендую начинать своё путешествие по Белграду именно с этой экскурсии!
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Позитивно и увлекательно, посещение необычных мест, которые точно не найдешь самостоятельно, гид Дарья огонь ❤️
    Позитивно и увлекательно, посещение необычных мест, которые точно не найдешь самостоятельно, гид Дарья огонь ❤️Позитивно и увлекательно, посещение необычных мест, которые точно не найдешь самостоятельно, гид Дарья огонь ❤️Позитивно и увлекательно, посещение необычных мест, которые точно не найдешь самостоятельно, гид Дарья огонь ❤️
  • М
    Максим
    25 мая 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Тур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычки сербов, показала много крутых
    читать дальше

    секретных мест, в которые просто с улицы не заедешь. Тур провела легко и интересно. Если вам нужен свежий вайб и нестандартный подход, смело берите экскурсию

    Тур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычкиТур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычкиТур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычкиТур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычкиТур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычкиТур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычкиТур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычкиТур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычкиТур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычки
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Экскурсия интересная, Дарья - приятная девушка. Узнали тайные модные места Белграда.
  • О
    Олеся
    1 апреля 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Оригинально, интересно. Очень рекомендую в целях знакомства с местным колоритом.
  • Н
    Наталья
    30 марта 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Эту экскурсию мне провела Дарья Она сумела учесть все мои пожелания и буквально без подготовки подстроилась под мои особенности Никогда
    читать дальше

    вы самостоятельно не найдете эти "тайные" места о которых знают только местные и Дарья! Все было необычно, интересно и вкусно Она показала что и как пьют и едят местные жители Дарья очень тонкий деликатный человек и поэтому ее сопровождение и рассказ были ненавязчивы и естественны, будто просто гуляешь с подругой Спасибо Дарье за удивительный вечер!

  • Д
    Дина
    29 марта 2025
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Было очень интересно и атмосферно!
    Большое спасибо 💥
  • Н
    Наталья
    22 августа 2024
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Наш тур по барам, кафе, ресторанам Белграда провела Анна!
    Мы остались в полном восторге. Каждый бы день ходили на такие экскурсии.
    читать дальше

    Не хотелось расставаться с Анной) получили заряд положительной энергии, узнали интересные факты, вкусно поели и выпили. Нам было красиво, вкусно, эстетично! Анна, спасибо🙏

  • О
    Олег
    21 августа 2024
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Экскурсию проводила Дарья. Провела по интересным барам и заведениям. Очень увлекательно рассказывала про город и жизнь в нём, была мила, весела и очаровательна! Даша, большое спасибо!
  • А
    Алена
    2 августа 2024
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Огромное спасибо Ане за тур 01.08! Анна провела нас по уникальным крафтовым заведениям, куда туристы бы сроду не добрался. Помогла
    читать дальше

    и посоветовала, вела интересную беседу и вообще создала впечатление, что мы у неё в Белграде в гостях. Отличная идея организатора и супер реализация! Однозначно рекомендую.
    PS: и по-русски, и по-английски!

    Огромное спасибо Ане за тур 01.08! Анна провела нас по уникальным крафтовым заведениям, куда туристы бы
  • Ю
    Юрий
    31 июля 2024
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Это, наверное, самый необычный тур, в котором я когда-либо участвовал.
    Дарья провела по таким местам, в которые я бы даже не
    читать дальше

    подумал заглянуть в поисках бара. Каждое из мест было со своей атмосферой и в каждом было приятно находиться. Из минусов - не успел посетить больше заведений (сказалась усталость, плюс, хотелось подольше посидеть в каждом из). Из плюсов - в следующий раз смогу посетить другие чудесные места:)
    Огромное спасибо. Надеюсь, что следующая поездка в Белград случится очень скоро.

  • М
    Мария
    30 июля 2024
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Отличный способ провести вечер, побывав в разнообразных и аутентичных местах. Для меня бары - часть городской среды, если вам это близко, очень рекомендую познакомиться с этой стороной Белграда)
    Отличный способ провести вечер, побывав в разнообразных и аутентичных местах. Для меня бары - часть городской
  • М
    Марина
    27 июля 2024
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Было очень весело и круто! Нам понравилось!
  • Л
    Лев
    23 июня 2024
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Все очень понравилось, неформальное общение, приятные и необычные заведения и вкуснейшие напитки, рекомендуем!!
  • l
    leonid
    21 июня 2024
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Все было отлично спасибо Дарье!!!
  • с
    сергей
    28 мая 2024
    Бар-программа по необычным заведениям Белграда
    Во время тура мы побывали в таких местах, о существовании которых без гида мы бы никогда не догадались. Все в
    читать дальше

    формате классического марша по барам за душевным разговором. Гид Дарья не только показала, где можно хорошо провести время, но и интересно рассказала о жизни в Сербии. Всем, кто любит посмотреть на новый город с точки зрения гастрономии настоятельно рекомендую. программа может быть адаптирована под вас, это могут быть андеграунд бары, необычные ресторанчики или винные клубы. Отличный вариант провести вечер.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Савамала - коктейль из креатива и истории
  2. Фотопрогулка по центру Белграда
  3. Бар-программа по необычным заведениям Белграда
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Улица Князя Михаила
  2. Площадь Республики
  3. Храм Святого Саввы
  4. Дворец княгини Любицы
  5. Церковь Святого Марка
  6. Самое главное
  7. Башня Гардош
  8. Крепость Калемегдан
  9. Гостиница Москва
  10. Национальный музей Сербии
Сколько стоит экскурсия по Белграду в декабре 2025
Сейчас в Белграде в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 250. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 161 ⭐ отзыв, цены от €78. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль