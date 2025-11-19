Индивидуальная
до 6 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
Добро пожаловать на прогулку по Савамале! Погрузитесь в атмосферу одного из самых необычных районов Белграда, где история переплетается с современностью
Начало: В районе отеля «Москва»
«» И, конечно, погрузитесь в сегодняшнюю жизнь Савской четверти — с её модными клубами, креативными пространствами и смелыми частными лавочками»
Завтра в 14:00
11 дек в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка в центре Белграда - это уникальная возможность запечатлеть атмосферу города. Откройте для себя скрытые уголки и получите профессиональные снимки
Начало: На площади Республики
«Расскажу о тайных уголках и нескучных мероприятиях, порекомендую нетуристические бары, кафе с оригинальным дизайном и рестораны с панорамным видом»
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
€250 за экскурсию
Индивидуальная
Бар-программа по необычным заведениям Белграда
Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города
Начало: Около отеля «Москва»
«секретные бары, бары в квартирах и старых особняках»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €78 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел19 ноября 2025Прекрасный гид Дарья показала бары, скрытые от глаз туристов, в таких местах где найти их практически невозможно!! Очень понравилась экскурсия
- DDmitrii22 октября 2025Экскурсию провела Дарья, замечательный человек и прекрасный знаток местных баров!
Заглянули в бар, где есть ТОЛЬКО пиво, зашли в крафтовые Бир шопы, отведали местной ракии, как Шливовицы, так и на лепестках роз и малине!
Очень вкусно и познавательно, спасибо!
- AAnna14 октября 2025Спасибо Дарье за приятный вечер. Ожидания оправдались полностью. Белград открылся новой интересной стороной, стал ближе понятней. Хочется возвращаться снова и снова.
- ААнатолий25 июля 2025Хотел написать, что экскурсию провела Дарья. Но это не экскурсия, я бы охарактеризовал формат, как встречу с давней подругой и
- ААртур21 июля 2025Отличные места! Рекомендую начинать своё путешествие по Белграду именно с этой экскурсии!
- ТТатьяна22 июня 2025Позитивно и увлекательно, посещение необычных мест, которые точно не найдешь самостоятельно, гид Дарья огонь ❤️
- ММаксим25 мая 2025Тур проводила гид Дарья. Рассказала много интересного про культуру пития в Сербии, про быт и привычки сербов, показала много крутых
- ЮЮлия4 мая 2025Экскурсия интересная, Дарья - приятная девушка. Узнали тайные модные места Белграда.
- ООлеся1 апреля 2025Оригинально, интересно. Очень рекомендую в целях знакомства с местным колоритом.
- ННаталья30 марта 2025Эту экскурсию мне провела Дарья Она сумела учесть все мои пожелания и буквально без подготовки подстроилась под мои особенности Никогда
- ДДина29 марта 2025Было очень интересно и атмосферно!
Большое спасибо 💥
- ННаталья22 августа 2024Наш тур по барам, кафе, ресторанам Белграда провела Анна!
Мы остались в полном восторге. Каждый бы день ходили на такие экскурсии.
- ООлег21 августа 2024Экскурсию проводила Дарья. Провела по интересным барам и заведениям. Очень увлекательно рассказывала про город и жизнь в нём, была мила, весела и очаровательна! Даша, большое спасибо!
- ААлена2 августа 2024Огромное спасибо Ане за тур 01.08! Анна провела нас по уникальным крафтовым заведениям, куда туристы бы сроду не добрался. Помогла
- ЮЮрий31 июля 2024Это, наверное, самый необычный тур, в котором я когда-либо участвовал.
Дарья провела по таким местам, в которые я бы даже не
- ММария30 июля 2024Отличный способ провести вечер, побывав в разнообразных и аутентичных местах. Для меня бары - часть городской среды, если вам это близко, очень рекомендую познакомиться с этой стороной Белграда)
- ММарина27 июля 2024Было очень весело и круто! Нам понравилось!
- ЛЛев23 июня 2024Все очень понравилось, неформальное общение, приятные и необычные заведения и вкуснейшие напитки, рекомендуем!!
- lleonid21 июня 2024Все было отлично спасибо Дарье!!!
- ссергей28 мая 2024Во время тура мы побывали в таких местах, о существовании которых без гида мы бы никогда не догадались. Все в
