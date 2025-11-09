читать дальше

школу гида «Глазами инженера». Переехав в Белград, я увидела этот город в новом свете. Мои экскурсии по Белграду – это не просто прогулки по улицам, а глубокое погружение в мир городской трансформации. Я покажу вам Белград глазами местного жителя: здесь урбанистика переплетается с богатым историческим наследием, создавая уникальный характер города. Присоединяйтесь ко мне в этом увлекательном путешествии, и я обещаю, что вы увидите город с неожиданных сторон!