Оазисы городской жизни в сердце Белграда

Прогуляйтесь по местам, где культура и история Белграда оживают. Узнайте, как общественные пространства влияют на жизнь города и его жителей
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Белграда, исследуя его общественные пространства. Посетители увидят такие знаковые места, как мурал La Santa de Belgrade и Дворец капитана Миши.

Важность этих мест для городской жизни и их влияние на культурное развитие Белграда станет очевидной.

Экскурсия также включает обсуждение преобразований в районе Савамала и других архитектурных проектов, которые изменили облик города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю и культуру Белграда
  • 🎨 Увидеть уникальные муралы и архитектуру
  • 👥 Понять значение общественных пространств
  • 🌆 Исследовать район Савамала
  • 🗣️ Обсудить культурные изменения города
Оазисы городской жизни в сердце Белграда© Анна
Ближайшие даты:
16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек7
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Мурал La Santa de Belgrade
  • Дворец капитана Миши
  • Студентски парк
  • Академски плато

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Мурал La Santa de Belgrade. Символ культурного возрождения города, соединяющий прошлое и настоящее Белграда
  • Дворец капитана Миши. Первое высокое здание, которое определило стиль застройки улицы Князя Михаила
  • Студентски парк и Академски плато. Знаковые места для студентов и молодых людей, ставшие центром молодёжных движений, собраний, митингов и культурных событий в городе
  • И другие места

Мы поговорим о том:

  • Что такое общественные пространства, почему они важны для городской жизни
  • Чем белградские общественные места похожи на пространства других городов мира
  • Как район Савамала прошёл путь от забытого городского квартала до растущего культурного кластера и, наконец, до будущего центра города
  • Какие проекты архитекторов и скульпторов преобразили городские пространства в Белграде

Организационные детали

Все локации мы осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Студентски парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Белграде
Меня зовут Анна, я заядлая путешественница и аналитик данных. Объездила более 25 стран и 70 городов, и в каждом замечала общие черты в формировании градостроительства. Окончила магистратуру института урбанистики и
читать дальше

школу гида «Глазами инженера». Переехав в Белград, я увидела этот город в новом свете. Мои экскурсии по Белграду – это не просто прогулки по улицам, а глубокое погружение в мир городской трансформации. Я покажу вам Белград глазами местного жителя: здесь урбанистика переплетается с богатым историческим наследием, создавая уникальный характер города. Присоединяйтесь ко мне в этом увлекательном путешествии, и я обещаю, что вы увидите город с неожиданных сторон!

