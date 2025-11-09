Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Белграда, исследуя его общественные пространства. Посетители увидят такие знаковые места, как мурал La Santa de Belgrade и Дворец капитана Миши.
Важность этих мест для городской жизни и их влияние на культурное развитие Белграда станет очевидной.
Экскурсия также включает обсуждение преобразований в районе Савамала и других архитектурных проектов, которые изменили облик города
Важность этих мест для городской жизни и их влияние на культурное развитие Белграда станет очевидной.
Экскурсия также включает обсуждение преобразований в районе Савамала и других архитектурных проектов, которые изменили облик города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю и культуру Белграда
- 🎨 Увидеть уникальные муралы и архитектуру
- 👥 Понять значение общественных пространств
- 🌆 Исследовать район Савамала
- 🗣️ Обсудить культурные изменения города
Что можно увидеть
- Мурал La Santa de Belgrade
- Дворец капитана Миши
- Студентски парк
- Академски плато
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мурал La Santa de Belgrade. Символ культурного возрождения города, соединяющий прошлое и настоящее Белграда
- Дворец капитана Миши. Первое высокое здание, которое определило стиль застройки улицы Князя Михаила
- Студентски парк и Академски плато. Знаковые места для студентов и молодых людей, ставшие центром молодёжных движений, собраний, митингов и культурных событий в городе
- И другие места
Мы поговорим о том:
- Что такое общественные пространства, почему они важны для городской жизни
- Чем белградские общественные места похожи на пространства других городов мира
- Как район Савамала прошёл путь от забытого городского квартала до растущего культурного кластера и, наконец, до будущего центра города
- Какие проекты архитекторов и скульпторов преобразили городские пространства в Белграде
Организационные детали
Все локации мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Студентски парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Белграде
Меня зовут Анна, я заядлая путешественница и аналитик данных. Объездила более 25 стран и 70 городов, и в каждом замечала общие черты в формировании градостроительства. Окончила магистратуру института урбанистики иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии из Белграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - на удивительный восток Сербии
Погрузитесь в атмосферу востока Сербии, посетив Голубацкую и Рамскую крепости, а также монастырь Тумане. Удивительные пейзажи и история ждут вас
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
€320 за всё до 4 чел.