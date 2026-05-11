Старинный и авангардный — Белград найдёт чем удивить каждого гостя. Средневековая крепость над слиянием двух рек, королевские дворцы и парламент эпохи независимости. А неподалёку — русская церковь, выстроенная эмигрантами после революции. Я расскажу вам живые городские истории, и вы по-новому раскроете для себя современную Сербию.

Национальный музей, Народный театр и площадь Теразие — сердце Старого города. Поговорим о нынешней столице в королевскую эпоху и её стремлении выглядеть по-европейски. Остановимся у легендарного отеля «Москва».

Старый и Новый дворцы — снаружи осмотрим резиденции сербских королей и президентов. Рядом увидим памятник Николаю II, один из немногих в мире.

Народная скупщина и памятник Иво Андричу — лауреату Нобелевской премии и главному писателю Югославии.

Русская церковь Святой Троицы. Я расскажу о белой эмиграции в Белграде: как русские беженцы обустраивали жизнь в новой стране и какое наследие оставили городу.

Храм Святого Саввы — один из крупнейших православных соборов в мире, посвящённый основателю сербской церкви. Зайдём внутрь.

Вы узнаете:

как Белград несколько раз менял хозяев — и как это отразилось на его облике

кто такой святой Савва и почему ему посвящён главный собор страны

как русская эмиграция повлияла на культурную жизнь Белграда в 1920-е годы

чем сербская идентичность отличается от других балканских

Организационные детали

По желанию дополним программу посещением музея Николы Теслы. Билет не входит в стоимость — 800 динаров (~€7) за чел.