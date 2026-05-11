Пройти через несколько веков прошлого Белграда и узнать о русско-сербских связях
Старинный и авангардный — Белград найдёт чем удивить каждого гостя. Средневековая крепость над слиянием двух рек, королевские дворцы и парламент эпохи независимости. А неподалёку — русская церковь, выстроенная эмигрантами после революции. Я расскажу вам живые городские истории, и вы по-новому раскроете для себя современную Сербию.
Национальный музей, Народный театр и площадь Теразие — сердце Старого города. Поговорим о нынешней столице в королевскую эпоху и её стремлении выглядеть по-европейски. Остановимся у легендарного отеля «Москва».
Старый и Новый дворцы — снаружи осмотрим резиденции сербских королей и президентов. Рядом увидим памятник Николаю II, один из немногих в мире.
Народная скупщина и памятник Иво Андричу — лауреату Нобелевской премии и главному писателю Югославии.
Русская церковь Святой Троицы. Я расскажу о белой эмиграции в Белграде: как русские беженцы обустраивали жизнь в новой стране и какое наследие оставили городу.
Храм Святого Саввы — один из крупнейших православных соборов в мире, посвящённый основателю сербской церкви. Зайдём внутрь.
Вы узнаете:
как Белград несколько раз менял хозяев — и как это отразилось на его облике
кто такой святой Савва и почему ему посвящён главный собор страны
как русская эмиграция повлияла на культурную жизнь Белграда в 1920-е годы
чем сербская идентичность отличается от других балканских
Организационные детали
По желанию дополним программу посещением музея Николы Теслы. Билет не входит в стоимость — 800 динаров (~€7) за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Милан — ваш гид в Белграде
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках.
Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью, читать дальшеуменьшить
ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется.
Будь то ваше первое знакомство с Сербией, или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!
Андрей
Экскурсия прошла очень хорошо. Рекомендую Милана как гида.
