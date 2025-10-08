читать дальше

примере различных захоронений Юлия рассказывает о погребальных традициях, похоронной моде, социальных тенденциях в области ритуальных услуг. А также о различных сообществах, группах и персоналиях, чья жизнь (и порой смерть) так или иначе влияла на судьбу Сербии в прошлом и сейчас. И еще это просто красивое и интересное место, совсем не выглядящее грустно или депрессивно, много необычных памятников, о которых Юлия рассказывает со знанием дела. Крайне рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей.