Я проведу вас по главному кладбищу Белграда: здесь похоронены покинувшие Россию в начале 20 века белоэмигранты.
Помимо них на Новом гробле покоятся известные деятели искусства и культуры Сербии, политики и военачальники.
Мы увидим творения русских архитекторов, обсудим балканские похоронные традиции и поймём, как королевским отпрыскам прожить долгую жизнь.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с основными частями Нового кладбища и научитесь в них ориентироваться.
Увидите:
- Еврейское кладбище
- Место, где похоронены бойцы Красной Армии
- Аллеи почётных граждан: здесь покоятся самые знаменитые сербские и югославские политики, писатели, генералы. Кроме них поговорим об одном современном криминальном авторитете
- Точную копию Иверской часовни, которую русские эмигранты возвели в честь духовного возрождения России за рубежом,
- Монументы памяти павших русских и сербских солдат на фронтах Первой мировой войны
- Могилы знаменитых белоэмигрантов
Во время экскурсии:
- Поговорим о том, как идеология и политика повлияла на дизайн захоронений и памятных аллей
- Обсудим балканские кладбищенские традиции
- Вспомним судьбы белоэмигрантов, которые прибывали в Югославию в 1920-е годы в огромных количествах: что это были за люди, как устраивались в новой стране, какой след оставили в истории Сербии
- Послушаем романс в исполнении ультрапопулярной певицы — любимицы короля Александра I и Иосипа Броза Тито
- Посетим место, где друг напротив друга покоятся заклятые враги — большевики и белогвардейцы
- Вспомним отпрысков королевских семей, которые сознательно отказались от власти и потому смогли прожить долгие жизни
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа на Новое кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Белграде
Провела экскурсии для 677 туристов
Меня зовут Юлия, я журналистка и очень любопытный человек. Узнаю о какой-то исторической персоне, вижу интересный дом или памятник и… время для меня останавливается — обнаруживаю себя через 20 часовЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
8 окт 2025
Всё так как делал бы сам.
Полное погружение!
А
Александра
1 мая 2025
Очень понравилась экскурсия с Юлией.
Юлия - очень приятный и интеллигентный рассказчик и собеседник, человек, с которым комфортно и интересно проводить время. Узнала из экскурсии много нового как о белоэмигрантах, так и о современной Сербии. Спасибо, Юлия! Искренне рекомендую и гида и экскурсию
Натали
27 апр 2025
Если вам интересна страница истории белой эмиграции в Белград, то Юлия будет отличным проводником: обладающая глубокими знаниями, с легкой, эмоциональной подачей она введет вас в этот утерянный мир. Однозначная рекомендация!
Ином
18 апр 2025
Всей компанией нашли экскурсию увлекательным путешествием по памятным событиям и по жизни конкретных людей, узнали о ранее неизвестных нам обрядах и ритуалах. Кладбище, по понятным причинам, обычно место, которое стараешься обойти стороной, но если абстрагироваться, то это кладезь увековеченной истории.
Ещё раз спасибо, Юлия 🙏
K
Kirill
24 фев 2025
Крайне интересная экскурсия, отличное знание материала. Респект экскурсоводу!
Е
Елена
23 фев 2025
Очень понравилась экскурсия. Кладбище, где покоятся очень разные члены сербского общества - начиная с 19 века и до наших дней - может многое рассказать об истории и настоящем страны. На
