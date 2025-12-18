Прогуляться по комплексу с нетипичными зданиями, отыскать интересные детали и узнать историю места
Вы посетите одно из самых необычных мест Нового Белграда — Блок 28.
Архитектор Илия Арнаутович наполнил его уникальными зданиями и безумным разнообразием общественных пространств.
Вы узнаете, какой концепции придерживались архитекторы, увидите все типы застройки, которые есть на территории Блока 28, и с помощью архивных фото сможете восстановить его первозданный облик.
Описание экскурсии
• Визит к домам-«телевизоркам» с окнами в форме старых ламповых телевизоров • Прогулка по террасному комплексу в форме подковы • Внешний осмотр школы «Радое Домановича» в форме клевера • Футуристичный фасад детского сада «Соловей» • Осмотр бывшего здания магазина мебели «Слвения Лесс» • Взгляд издалека на башню «Генекс»: она находится в паре км от Блока 28, но её хорошо видно • 18-этажные башни Блока 28 с комплексом бомбоубежищ в основании • Посещение комплекса 5-этажных зданий с подземной парковкой и внутренним двором
Что ещё вы увидите:
• искусственно воссозданные холмы внутри террасного комплекса • руины детской площадки в виде индейской деревни • спортивный зал, который вкопан в землю на 3 метра и имеет переход от школы по подземному тоннелю • бюсты Радое Домановича, Драгана Ковачевича, Петара Негоша • входы в бомбоубежища Блока 28 • арт-галерею, созданная местными жителями • систему гаражей под домом-«теллевизоркой»
в воскресенье в 12:00, 14:00, 15:30 и 17:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Блока 28
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00, 14:00, 15:30 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Борис — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 38 туристов
Я человек, который влюблён в архитектуру модернизма, и мне хочется бесконечно делиться знаниями об этом направлении с другими людьми. Новый Белград богат новаторскими жилыми кварталами 20 века, и поверьте, в них есть на что посмотреть! Форма зданий завораживает, а голый бетон производит неизгладимое впечатление.