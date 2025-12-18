Мои заказы

Белград. Брутализм. Блок 28

Прогуляться по комплексу с нетипичными зданиями, отыскать интересные детали и узнать историю места
Вы посетите одно из самых необычных мест Нового Белграда — Блок 28.

Архитектор Илия Арнаутович наполнил его уникальными зданиями и безумным разнообразием общественных пространств.

Вы узнаете, какой концепции придерживались архитекторы, увидите все типы застройки, которые есть на территории Блока 28, и с помощью архивных фото сможете восстановить его первозданный облик.
Описание экскурсии

• Визит к домам-«телевизоркам» с окнами в форме старых ламповых телевизоров
• Прогулка по террасному комплексу в форме подковы
• Внешний осмотр школы «Радое Домановича» в форме клевера
• Футуристичный фасад детского сада «Соловей»
• Осмотр бывшего здания магазина мебели «Слвения Лесс»
• Взгляд издалека на башню «Генекс»: она находится в паре км от Блока 28, но её хорошо видно
• 18-этажные башни Блока 28 с комплексом бомбоубежищ в основании
• Посещение комплекса 5-этажных зданий с подземной парковкой и внутренним двором

Что ещё вы увидите:

• искусственно воссозданные холмы внутри террасного комплекса
• руины детской площадки в виде индейской деревни
• спортивный зал, который вкопан в землю на 3 метра и имеет переход от школы по подземному тоннелю
• бюсты Радое Домановича, Драгана Ковачевича, Петара Негоша
• входы в бомбоубежища Блока 28
• арт-галерею, созданная местными жителями
• систему гаражей под домом-«теллевизоркой»

в воскресенье в 12:00, 14:00, 15:30 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Блока 28
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00, 14:00, 15:30 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 38 туристов
Я человек, который влюблён в архитектуру модернизма, и мне хочется бесконечно делиться знаниями об этом направлении с другими людьми. Новый Белград богат новаторскими жилыми кварталами 20 века, и поверьте, в них есть на что посмотреть! Форма зданий завораживает, а голый бетон производит неизгладимое впечатление.

