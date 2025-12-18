Вы посетите одно из самых необычных мест Нового Белграда — Блок 28. Архитектор Илия Арнаутович наполнил его уникальными зданиями и безумным разнообразием общественных пространств. Вы узнаете, какой концепции придерживались архитекторы, увидите все типы застройки, которые есть на территории Блока 28, и с помощью архивных фото сможете восстановить его первозданный облик.

Описание экскурсии

• Визит к домам-«телевизоркам» с окнами в форме старых ламповых телевизоров

• Прогулка по террасному комплексу в форме подковы

• Внешний осмотр школы «Радое Домановича» в форме клевера

• Футуристичный фасад детского сада «Соловей»

• Осмотр бывшего здания магазина мебели «Слвения Лесс»

• Взгляд издалека на башню «Генекс»: она находится в паре км от Блока 28, но её хорошо видно

• 18-этажные башни Блока 28 с комплексом бомбоубежищ в основании

• Посещение комплекса 5-этажных зданий с подземной парковкой и внутренним двором

Что ещё вы увидите:

• искусственно воссозданные холмы внутри террасного комплекса

• руины детской площадки в виде индейской деревни

• спортивный зал, который вкопан в землю на 3 метра и имеет переход от школы по подземному тоннелю

• бюсты Радое Домановича, Драгана Ковачевича, Петара Негоша

• входы в бомбоубежища Блока 28

• арт-галерею, созданная местными жителями

• систему гаражей под домом-«теллевизоркой»