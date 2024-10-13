Необычные дома в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Белграде на русском языке, цены от €16, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Белграда - в сказочную Суботицу
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу: индивидуальная экскурсия
Посетите Белград с индивидуальной экскурсией: ратуша, синагога, национальный театр и озеро Палич. Дегустация вин и традиционные блюда
Завтра в 08:30
19 окт в 08:30
411 за всё до 4 чел.
Земун - антибелград
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
22 окт в 10:00
23 окт в 10:00
103 за всё до 4 чел.
Белград. Брутализм. Блок 23
Пешая
скидка
20%
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Белград. Брутализм. Блок 23
Исследовать модернистский квартал, за суровым обликом которого кроются новаторские решения и комфорт
Начало: Возле Блока 23
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
2016 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    13 октября 2024
    Земун - антибелград
    Спасибо Юлии за экскурсию, рассказано много интересных фактов, 2.5 часа пролетели незаметно. По завершении экскурсии дала рекомендации, где можно вкусно поесть.
  • Т
    Татьяна
    12 октября 2024
    Из Белграда - в сказочную Суботицу
    Хочу выразить большую благодарность Мариане за прекрасную экскурсию в Суботицу. Это была одна из лучших экскурсии в моей жизни! Мариана
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    носитель сербской культуры и с большой любовью рассказывает о ней. Это очень интересно и ценно, знакомиться с культурой и менталитетом, благодаря человеку, который любит свою страну и прекрасно знает историю. Спасибо за доброжелательную атмосферу, внимание к предпочтениям гостей и искренне желание показать Сербию. Мы успели посмотреть гораздо больше, чем изначально планировали, спасибо большое за это Мариане! Суботица - очень красивый, зелёный и атмосферный город, с невероятной архитектурой и большой историей. Искренне советую эту экскурсию! И все экскурсии у Марианы!

  • М
    Мелисса
    12 сентября 2024
    Земун - антибелград
    Потрясающая экскурсия, время летит незаметно, очень интересно!
  • Д
    Дарья
    21 августа 2024
    Земун - антибелград
    Рекомендуем прогулку с Юлией: Доступная и приятная подача материала, лёгкий неизнуряющий маршрут. У нас остались тёплые впечатления, захотелось вернуться снова в Земун.
    Рекомендуем прогулку с Юлией:Рекомендуем прогулку с Юлией:
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Из Белграда - в сказочную Суботицу
    Отличная экскурсия. Маршрут был грамотно построен: хватило времени на осмотр города, озера, винодельни.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Белграда - в сказочную Суботицу
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  3. Белград. Брутализм. Блок 23
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Храм Архангела Михаила
  7. Площадь Республики
  8. Гостиница Москва
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в октябре 2024
Сейчас в Белграде в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 411 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные дома», 18 ⭐ отзывов, цены от €16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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