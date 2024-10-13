читать дальше

носитель сербской культуры и с большой любовью рассказывает о ней. Это очень интересно и ценно, знакомиться с культурой и менталитетом, благодаря человеку, который любит свою страну и прекрасно знает историю. Спасибо за доброжелательную атмосферу, внимание к предпочтениям гостей и искренне желание показать Сербию. Мы успели посмотреть гораздо больше, чем изначально планировали, спасибо большое за это Мариане! Суботица - очень красивый, зелёный и атмосферный город, с невероятной архитектурой и большой историей. Искренне советую эту экскурсию! И все экскурсии у Марианы!