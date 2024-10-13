10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу: индивидуальная экскурсия
Посетите Белград с индивидуальной экскурсией: ратуша, синагога, национальный театр и озеро Палич. Дегустация вин и традиционные блюда
Завтра в 08:30
19 окт в 08:30
€411 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Земун - антибелград: погружение в историю и культуру Белграда
Познакомьтесь с Земуном, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, отличную от остального Белграда
Начало: У почты Земуна
22 окт в 10:00
23 окт в 10:00
€103 за всё до 4 чел.
скидка
20%
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Белград. Брутализм. Блок 23
Исследовать модернистский квартал, за суровым обликом которого кроются новаторские решения и комфорт
Начало: Возле Блока 23
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
20€16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga13 октября 2024Спасибо Юлии за экскурсию, рассказано много интересных фактов, 2.5 часа пролетели незаметно. По завершении экскурсии дала рекомендации, где можно вкусно поесть.
- ТТатьяна12 октября 2024Хочу выразить большую благодарность Мариане за прекрасную экскурсию в Суботицу. Это была одна из лучших экскурсии в моей жизни! Мариана
- ММелисса12 сентября 2024Потрясающая экскурсия, время летит незаметно, очень интересно!
- ДДарья21 августа 2024Рекомендуем прогулку с Юлией: Доступная и приятная подача материала, лёгкий неизнуряющий маршрут. У нас остались тёплые впечатления, захотелось вернуться снова в Земун.
- ЮЮлия8 мая 2024Отличная экскурсия. Маршрут был грамотно построен: хватило времени на осмотр города, озера, винодельни.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Необычные дома»
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