Экскурсия по Белграду предлагает уникальную возможность пройтись по местам съёмок фильма "Отель"Белград " ". Участники смогут увидеть здание отеля, обсудить кулинарные предпочтения киногероев и насладиться атмосферой белградского Монмартра.
Прогулка включает посещение романтичных улочек Старого города и аутентичных баров с граффити из фильма. Это идеальный способ почувствовать дух Белграда и сравнить его с кинематографическим образом
Прогулка включает посещение романтичных улочек Старого города и аутентичных баров с граффити из фильма. Это идеальный способ почувствовать дух Белграда и сравнить его с кинематографическим образом
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Погружение в атмосферу фильма
- 🏨 Посещение знаковых мест
- 🍽️ Знакомство с сербской кухней
- 🎨 Открытие аутентичных граффити
- 🏙️ Прогулка по романтичным улочкам
Лучшее время для посещения
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апр
май
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июл
авг
сен
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Лучшее время для посещения Белграда - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой город менее загружен, но холод может ограничить удовольствие от прогулок. В любое время года экскурсия остаётся доступной, но в холодные месяцы лучше подготовиться к погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Отель «Белград»
- Белградский Монмартр
- Старый город
Описание экскурсии
- Мы рассмотрим здание «Отеля “Белград“» и поговорим о том, что там находится на самом деле
- Отыщем главное место встреч в фильме
- Обсудим, что ели киногерои и чем хороша сербская кухня
- Увидим белградский Монмартр
- Свернём в подворотню и обнаружим граффити из фильма и аутентичные бары
- Пройдёмся по самым романтичным улочкам Старого города
Организационные детали
Перед экскурсией рекомендую посмотреть фильм «Отель “Белград“».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю
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