Воссоздать образ города из фильма "Отель"Белград " " и сравнить его с настоящим
Белград снимали в кино неоднократно. Возьмём, например, фильм «Отель "Белград"» и… отправимся по нему гулять. Пройдёмся по местам съёмок и погрузимся внутрь некоторых сцен, ощущая себя главными героями. Увидим многие столичные достопримечательности и взглянем на них по-новому. Поймаем истинный дух города и сравним с тем, что создали на экране.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы рассмотрим здание «Отеля “Белград“» и поговорим о том, что там находится на самом деле
- Отыщем главное место встреч в фильме
- Обсудим, что ели киногерои и чем хороша сербская кухня
- Увидим белградский Монмартр
- Свернём в подворотню и обнаружим граффити из фильма и аутентичные бары
- Пройдёмся по самым романтичным улочкам Старого города
Организационные детали
Перед экскурсией рекомендую посмотреть фильм «Отель “Белград“».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля «Москва»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 575 туристов
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.
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