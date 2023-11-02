Посетить главную сербскую твердыню и по кирпичикам разобрать её историю
Белградская крепость — важнейший памятник не только Сербии, но и Европы в целом.
Здесь проходил разлом цивилизаций: средневековые европейцы нарекли Белград «Твердыней христианства», а захватившие власть османы — «Домом войны». Крепостной холм был назван «Берегом размышлений». Мы осмотрим место событий, и я расскажу, почему все его имена были верными.
Здесь проходил разлом цивилизаций: средневековые европейцы нарекли Белград «Твердыней христианства», а захватившие власть османы — «Домом войны». Крепостной холм был назван «Берегом размышлений». Мы осмотрим место событий, и я расскажу, почему все его имена были верными.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с интересными фактами, связанными с историей, географией и архитектурой Большого и Малого Калемегдана (территории между крепостью и жилыми кварталами), а также Верхнего и Нижнего города Белградской крепости.
В числе прочего мы обсудим:
- где находился древний Сингидунум — кельтская предтеча Белградской крепости
- как знаменитый белградский фонтан сначала утонул в море, а затем «всплыл» в Загребе
- имеет ли Римский колодец какое-либо отношение к Древнему Риму
- что за птицу держит на ладони монументальный «Вестник победы» на смотровой площадке крепости
- где проводились заседания белградской масонской ложи «Али Коч»
- почему люстра в церкви Ружица сделана из оружейных гильз и сабель
- с чем связана мрачная слава башни Небойша
- какие части города связывала сеть подземных коммуникаций, созданная римлянами, турками и австрийцами
- что белградцы называли «Рыжим быком», «Красным петухом», «Двумя коровами» и «Тремя зайцами»
- как шимпанзе Сами, периодически сбегавший из Белградского зоопарка, организовывал многотысячные митинги и что ещё он делал на свободе
- и много-много других интересных фактов и событий!
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Белградского зоопарка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Белграде
Привет! Меня зовут Михаил. Я географ по образованию и учёный-гуманитарий по профессии. Более десяти лет знакомлю с достопримечательностями Белграда людей, интересующихся его культурно-историческим наследием. Убеждён, что повествования о прошлом и настоящем этого замечательного города не должны быть тривиальны и монотонны. На экскурсиях мы обсудим всё то, что формирует белградскую самобытность — как принято говорить, «от геологии до идеологии». Давайте исследовать пространственные образы Белого города вместе. Содержательно — не значит скучно!
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