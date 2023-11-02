Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой

Посетить главную сербскую твердыню и по кирпичикам разобрать её историю

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Белградская крепость — важнейший памятник не только Сербии, но и Европы в целом.

Здесь проходил разлом цивилизаций: средневековые европейцы нарекли Белград «Твердыней христианства», а захватившие власть османы — «Домом войны». Крепостной холм был назван «Берегом размышлений». Мы осмотрим место событий, и я расскажу, почему все его имена были верными.
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с интересными фактами, связанными с историей, географией и архитектурой Большого и Малого Калемегдана (территории между крепостью и жилыми кварталами), а также Верхнего и Нижнего города Белградской крепости.

В числе прочего мы обсудим:

  • где находился древний Сингидунум — кельтская предтеча Белградской крепости
  • как знаменитый белградский фонтан сначала утонул в море, а затем «всплыл» в Загребе
  • имеет ли Римский колодец какое-либо отношение к Древнему Риму
  • что за птицу держит на ладони монументальный «Вестник победы» на смотровой площадке крепости
  • где проводились заседания белградской масонской ложи «Али Коч»
  • почему люстра в церкви Ружица сделана из оружейных гильз и сабель
  • с чем связана мрачная слава башни Небойша
  • какие части города связывала сеть подземных коммуникаций, созданная римлянами, турками и австрийцами
  • что белградцы называли «Рыжим быком», «Красным петухом», «Двумя коровами» и «Тремя зайцами»
  • как шимпанзе Сами, периодически сбегавший из Белградского зоопарка, организовывал многотысячные митинги и что ещё он делал на свободе
  • и много-много других интересных фактов и событий!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Белградского зоопарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Крепость Калемегдан
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