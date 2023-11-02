Михаил — ваш гид в Белграде

Привет! Меня зовут Михаил. Я географ по образованию и учёный-гуманитарий по профессии. Более десяти лет знакомлю с достопримечательностями Белграда людей, интересующихся его культурно-историческим наследием. Убеждён, что повествования о прошлом и настоящем этого замечательного города не должны быть тривиальны и монотонны. На экскурсиях мы обсудим всё то, что формирует белградскую самобытность — как принято говорить, «от геологии до идеологии». Давайте исследовать пространственные образы Белого города вместе. Содержательно — не значит скучно!

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