Этнодеревня Тршич, расположенная недалеко от Белграда, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу сербской деревни 19 века.
Посетители смогут увидеть традиционные деревянные дома, музеи и мастерские, а также узнать о культурных событиях, связанных с именем Вука Караджича. Прогулка по этнопарку и посещение монастыря Троноша подарят незабываемые впечатления.
Это место, где оживают традиции и история Сербии, идеально подходит для семейного отдыха и культурного обогащения
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в атмосферу сербской деревни
- 🏛️ Посещение уникальных музеев
- 📚 Узнайте о Вуке Караджиче
- 🖼️ Галерея и мастерские
- ⛪ Монастырь Троноша 14 века
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Этнопарк с деревянными домами
- Музей Доситея
- Вуковские сабы
- Музей языков и письменности
- Мемориальный дом Вука Караджича
- Церковь Святого Архангела Михаила
- Монастырь Троноша
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Этнопарк с традиционными деревянными домами
- Музеи: Музей Доситея, Вуковские сабы, Музей языков и письменности
- Галерею и мастерские
- Мемориальный дом Вука Караджича
- Церковь Святого Архангела Михаила и мемориальную школу Вука
- Монастырь Троноша 14 века
Вы узнаете:
- Как Вук Караджич реформировал сербский язык
- Об уникальности этнопарка как музея под открытым небом
- О культурных и художественных событиях, проходящих в Тршиче
Этнодеревня Тршич охраняется государством как памятник, передающий атмосферу сербской деревни 19 века.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan Note
- Выезд из Белграда около 08:00, дорога до этнодеревни — 1 ч. 45 мин. Поездка до монастыря Троноша — 1 ч. 45 мин. Отправление в Белград во второй половине дня
- Экскурсию по этнодеревне проводит местный куратор (либо я, если куратор отсутствует)
- Дополнительные расходы: входной билет в деревню — €5 с чел., еда и напитки в этнических ресторанах в деревне
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Белграде
Провела экскурсии для 110 туристов
Работа гида — это то, что я люблю и чем интересуюсь: история, литература, искусство, архитектура, киноискусство, путешествия. Кроме того, эта работа даёт мне один из лучших способов познакомиться с людьмиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Белграда
