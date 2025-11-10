Мои заказы

Этнодеревня Тршич: сельская жизнь недалеко от Белграда

Тршич - живописная деревня у подножия гор, где оживают традиции Сербии. Узнайте о Вуке Караджиче и насладитесь атмосферой сельской жизни
Этнодеревня Тршич, расположенная недалеко от Белграда, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу сербской деревни 19 века.

Посетители смогут увидеть традиционные деревянные дома, музеи и мастерские, а также узнать о культурных событиях, связанных с именем Вука Караджича. Прогулка по этнопарку и посещение монастыря Троноша подарят незабываемые впечатления.

Это место, где оживают традиции и история Сербии, идеально подходит для семейного отдыха и культурного обогащения

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в атмосферу сербской деревни
  • 🏛️ Посещение уникальных музеев
  • 📚 Узнайте о Вуке Караджиче
  • 🖼️ Галерея и мастерские
  • ⛪ Монастырь Троноша 14 века
Этнодеревня Тршич: сельская жизнь недалеко от Белграда© Елена
Этнодеревня Тршич: сельская жизнь недалеко от Белграда© Елена
Этнодеревня Тршич: сельская жизнь недалеко от Белграда© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Этнопарк с деревянными домами
  • Музей Доситея
  • Вуковские сабы
  • Музей языков и письменности
  • Мемориальный дом Вука Караджича
  • Церковь Святого Архангела Михаила
  • Монастырь Троноша

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Этнопарк с традиционными деревянными домами
  • Музеи: Музей Доситея, Вуковские сабы, Музей языков и письменности
  • Галерею и мастерские
  • Мемориальный дом Вука Караджича
  • Церковь Святого Архангела Михаила и мемориальную школу Вука
  • Монастырь Троноша 14 века

Вы узнаете:

  • Как Вук Караджич реформировал сербский язык
  • Об уникальности этнопарка как музея под открытым небом
  • О культурных и художественных событиях, проходящих в Тршиче

Этнодеревня Тршич охраняется государством как памятник, передающий атмосферу сербской деревни 19 века.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Nissan Note
  • Выезд из Белграда около 08:00, дорога до этнодеревни — 1 ч. 45 мин. Поездка до монастыря Троноша — 1 ч. 45 мин. Отправление в Белград во второй половине дня
  • Экскурсию по этнодеревне проводит местный куратор (либо я, если куратор отсутствует)
  • Дополнительные расходы: входной билет в деревню — €5 с чел., еда и напитки в этнических ресторанах в деревне

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Белграде
Провела экскурсии для 110 туристов
Работа гида — это то, что я люблю и чем интересуюсь: история, литература, искусство, архитектура, киноискусство, путешествия. Кроме того, эта работа даёт мне один из лучших способов познакомиться с людьми
читать дальше

разных культур и профессий и поделиться с ними всем, что я знаю. Я лицензированный гид и архитектор по образованию. Со мной городские прогулки превращaются в настоящее приключение. Расскажу вам интересные подробности и покажу новые места, музеи и памятники культуры, открою вам прелести кулинарных изысков, деликатесов и вин. Смена обстановки, новый город, история, культура, природа — всё это формирует бесценный момент, который может не только изменить ваш взгляд на мир, но и изменить вас. В своих рассказах делаю фокус на любопытных деталях, предлагаю достоверную информацию и обоснованные исторические версии. До встречи в Белграде!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии из Белграда

Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
Сегодня в 09:00
13 ноя в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Дрвенград, Шарганская восьмёрка и село сербских гончаров
На машине
12 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кустендорф, Шарганская восьмерка и немного Боснии
Увлекательное путешествие по Западной Сербии и Боснии, где природа и история сливаются в единое целое
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€488 за всё до 4 чел.
Все краски Белграда
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Белграду
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
13 ноя в 16:00
15 ноя в 09:00
€310 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде