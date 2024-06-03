1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
«Мы увидим все главные достопримечательности города: Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание Парламента, княжеский дворец, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€98 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
«Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
«побываете в церкви, где похоронен Врангель»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
«Выезжаем из Белграда рано утром в Монастырь Манасия, известный и как Монастырь Ресава»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
«В образе постройки вы найдёте воплощение моравского стиля в архитектуре, а следом, в церкви Святой Троицы познакомитесь с уникальными фресками XV века»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«По пути заглянем на Старый Патриарший двор, увидим белоснежную Соборную церковь и здание Духовного лицея»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
«Увидите парк Ташмайдан, русскую церковь Святой Троицы и собор Святого Марка и другие достопримечательности»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
«А также посетите церковь Святого Георгия, ставшую мавзолеем-усыпальницей королевской династии Карагеоргиевичей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
«Храм Святого Саввы, где вас ждёт история о том, как Савва создал котов для борьбы с мышами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
«Храм Святого Саввы, который строился при финансовой поддержке «Газпром Нефти»»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
€30 за человека
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
«Далее отправимся на Опленац, где посетим главную достопримечательность этого места — храм Св»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
«В храме находятся мощи святого Николая Велимировича, которые были 12 мая 1991 г»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Оцените могучие каменные стены и древние башни, защищающие и оберегающие сердце Манасии — церковь Святой Троицы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
«Первым делом мы посетим собор Святого Саввы — самый большой православный храм на Балканах»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
«Патриаршество, собор Святого Николая, семинария, гимназия — вот лишь некоторые из важных учреждений сербской культуры, расположенных здесь»
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
«А в одном из самых примечательных зданий Манасии - Троицкой церкви - сохранились древние фрески конца 14 - начала 15 веков, написанные мастерами моравской школы»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«(был резиденцией сербского патриарха, а сегодня резиденция епископа), на центральной площади есть фонтан «Четыре льва», кафедральный собор Св»
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по Белграду
«Рядом расположен еще один православный храм Святой Петки с чудодейственным источником»
Расписание: В любой день в 09:00
€90 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Вы прогуляетесь по центральной площади, увидите фонтан “Четыре льва”, здание городской ратуши, Дворец Патриарха, кафедральный собор Святого Николая 18 века, старая аптека, памятник генералу П»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€250 за экскурсию
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Вы прогуляетесь по центральной площади, увидите фонтан “Четыре льва”, здание городской ратуши, Дворец Патриарха, кафедральный собор Святого Николая 18 века, старая аптека, памятник генералу П»
Расписание: Воскресенье в 09:30
€60 за человека
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
«Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава»
Расписание: Ежедневно в 08:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
«Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава»
Расписание: Ежедневно в 08:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
«Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€240 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала
«Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Вы прогуляетесь по центральной площади, увидите фонтан “Четыре льва”, здание городской ратуши, Дворец Патриарха, кафедральный собор Святого Николая 18 века, старая аптека, памятник генералу П»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Рача — построенный в 13 веке, он несколько раз разрушался и заново отстраивался»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€499 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТина3 июня 2024Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
- ААндрей29 мая 2024Не могу не поделиться тем, как здорово всё прошло. Экскурсия была легкая и непринужденная, мы как будто гуляли со старым
- AAlina29 мая 2024Классная экскурсия, 4 с лишним часа как один миг. Очень понравилась подача материала - и про историю, и про религию,
- PPaul28 мая 2024Дмитрий - великолепный рассказчик, увлек нашу группу с первой минуты встречи. Ходили как зачарованные. Влюбил нас в Белград. Замечательная экскурсия.
- ККсения26 мая 2024Добрый день! Прекрасная экскурсия. Жизнь белоэмигрантов вне России полностью сложился в голове, материал и прогулка на 5+. Огромное спасибо Юлии!
- ННаталия25 мая 2024Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
- ААрина25 мая 2024Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
- ММила24 мая 2024Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
- ЮЮлия24 мая 2024Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
- ААнастасия23 мая 2024Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 28 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 232 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август