Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Белграда

Найдено 28 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Белграде - везде и обо всём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
О Белграде - всё, везде и сразу: уникальный тур по столице Сербии
Погрузитесь в удивительный мир Белграда с экскурсией, где история сочетается с современным искусством
Начало: У церкви Святого Марка
«Мы увидим все главные достопримечательности города: Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание Парламента, княжеский дворец, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
98 за всё до 6 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
«Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пройти по главным местам российской эмиграции и узнать, как здесь жили сбежавшие от большевизма люди
Начало: У церкви Святого Марка
«побываете в церкви, где похоронен Врангель»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
103 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук: Путешествие по Сербии
Погрузитесь в удивительный мир сербской истории и природы, посетив Монастырь Манасия, Ресавскую пещеру и водопад Великий Бук
«Выезжаем из Белграда рано утром в Монастырь Манасия, известный и как Монастырь Ресава»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Увлекательное авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Погрузитесь в историю и природу Сербии! Монастырь Манасия, Ресавская пещера и водопад Великий Бук ждут вас. Комфортное авто-путешествие и традиционная кухня
«В образе постройки вы найдёте воплощение моравского стиля в архитектуре, а следом, в церкви Святой Троицы познакомитесь с уникальными фресками XV века»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Северной Сербии: культура, вино и архитектура
Погрузитесь в богатую культуру Северной Сербии, насладитесь винами и архитектурой, исследуйте исторические места
«По пути заглянем на Старый Патриарший двор, увидим белоснежную Соборную церковь и здание Духовного лицея»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
375 за всё до 3 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
«Увидите парк Ташмайдан, русскую церковь Святой Троицы и собор Святого Марка и другие достопримечательности»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
«А также посетите церковь Святого Георгия, ставшую мавзолеем-усыпальницей королевской династии Карагеоргиевичей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
«Храм Святого Саввы, где вас ждёт история о том, как Савва создал котов для борьбы с мышами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
«Храм Святого Саввы, который строился при финансовой поддержке «Газпром Нефти»»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
«Далее отправимся на Опленац, где посетим главную достопримечательность этого места — храм Св»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
«В храме находятся мощи святого Николая Велимировича, которые были 12 мая 1991 г»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера: путешествие в историю и природу
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
«Оцените могучие каменные стены и древние башни, защищающие и оберегающие сердце Манасии — церковь Святой Троицы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
299 за всё до 4 чел.
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Спа-расслабление после урока истории - Крушевац и Рибарска-Баня
Царский город с дегустацией вина, монастырь с сердцем настоящего Вронского и современный курорт
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
«Первым делом мы посетим собор Святого Саввы — самый большой православный храм на Балканах»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
«Патриаршество, собор Святого Николая, семинария, гимназия — вот лишь некоторые из важных учреждений сербской культуры, расположенных здесь»
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Начало: По согласованию с туристом
«А в одном из самых примечательных зданий Манасии - Троицкой церкви - сохранились древние фрески конца 14 - начала 15 веков, написанные мастерами моравской школы»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Нови-Сад, Сремские Карловцы, монастырь Крушедол и Петроварадинская крепость
Начало: По договоренности
«(был резиденцией сербского патриарха, а сегодня резиденция епископа), на центральной площади есть фонтан «Четыре льва», кафедральный собор Св»
Расписание: По договоренности с туристом
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Белграду
«Рядом расположен еще один православный храм Святой Петки с чудодейственным источником»
Расписание: В любой день в 09:00
90 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
«Вы прогуляетесь по центральной площади, увидите фонтан “Четыре льва”, здание городской ратуши, Дворец Патриарха, кафедральный собор Святого Николая 18 века, старая аптека, памятник генералу П»
Расписание: Ежедневно в 10:00
250 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Групповая
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Вы прогуляетесь по центральной площади, увидите фонтан “Четыре льва”, здание городской ратуши, Дворец Патриарха, кафедральный собор Святого Николая 18 века, старая аптека, памятник генералу П»
Расписание: Воскресенье в 09:30
60 за человека
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
«Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава»
Расписание: Ежедневно в 08:00
300 за экскурсию
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
«Монастырь Манасия 15 века также известен как Монастырь Ресава»
Расписание: Ежедневно в 08:00
350 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
«Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой»
Расписание: Ежедневно в 09:00
240 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала
«Настоящее украшение этих мест – красивый пятикупольный храм из белого мрамора, внутреннее убранство которого поражает искусной отделкой»
Расписание: Ежедневно в 09:00
290 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
«Вы прогуляетесь по центральной площади, увидите фонтан “Четыре льва”, здание городской ратуши, Дворец Патриарха, кафедральный собор Святого Николая 18 века, старая аптека, памятник генералу П»
Расписание: Ежедневно в 10:00
300 за экскурсию
Путешествие по Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Рача — построенный в 13 веке, он несколько раз разрушался и заново отстраивался»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
499 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тина
    3 июня 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Были на экскурсии в конце мая. Юлия - прекрасный рассказчик, многое изучала по теме, легко отвечала на все наши вопросы,
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    подробно и с примерами. Понравился почти кольцевой маршрут - мне, как туристу было понятно, как добраться до начальной и от конечной точки прогулки. Несмотря на нелегкую тему, 2 с лишним часа пролетели так незаметно, что возникло желание повторить эту же прогулку, но уже самим. С удовольствием посоветую всем выбирать Юлию как гида!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Не могу не поделиться тем, как здорово всё прошло. Экскурсия была легкая и непринужденная, мы как будто гуляли со старым
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    другом, который знает о городе всё и даже больше. Дмитрий показал нам не только основные достопримечательности, но и те места, которые обычно не видят туристы. Он рассказывал так увлекательно, что время пролетело незаметно, а мы искренне влюбились в город и в жителей. Большое спасибо за такое погружение в атмосферу Белграда! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать город по-настоящему!

  • A
    Alina
    29 мая 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Классная экскурсия, 4 с лишним часа как один миг. Очень понравилась подача материала - и про историю, и про религию,
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    и про архитектуру, и просто про жизнь, при этом все в увлекательной форме, даже исторические факты были ни разу не нудными, а многие даже хорошо запомнились) ещё больше заинтересовались Белградом, а может уже даже чуточку влюбились, посмотрев на него через призму рассказа Дмитрия. Спасибо большое, надеемся встретиться снова на каком-нибудь ещё маршруте по этому многогранному городу!

  • P
    Paul
    28 мая 2024
    О Белграде - везде и обо всём
    Дмитрий - великолепный рассказчик, увлек нашу группу с первой минуты встречи. Ходили как зачарованные. Влюбил нас в Белград. Замечательная экскурсия.
  • К
    Ксения
    26 мая 2024
    Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
    Добрый день! Прекрасная экскурсия. Жизнь белоэмигрантов вне России полностью сложился в голове, материал и прогулка на 5+. Огромное спасибо Юлии!
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
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    знающим, грамотным экскурсоводом. Хочу посоветовать будущим путешественникам взять экскурсию "Две тысячи лет Белграда" в самом начале поездки. Потому что исчерпывающая информация, которую можно получить от Егора, его советы и ответы на вопросы - все это сделает дальнейшее пребывание гораздо удобнее.

    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работуДанную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу
  • А
    Арина
    25 мая 2024
    Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
    Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
  • М
    Мила
    24 мая 2024
    Узнай Белград, брате
    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
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    на чем ставить акцент. В итоге Гид Егор провел экскурсию не только по Белграде, а по истории всего народа, его культуре, и это было превосходное путешествие! Мы двигались в комфортно темпе, Егор заботился о нашем комфорте (было жарко, берите литры воды!), вёл экскурсию как захватывающий сериал, а не просто скучные факты о домах. После этой экскурсии Белград нам стал понятнее и ближе, в чем заслуга всей команды ребят! Лучшая экскурсия за наше путешествие, которую рекомендую всем!!!

    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
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    факты об истории Сербии, не грузя кучей второстепенных дат и имён. Сам маршрут составлен грамотно, так как захватывает основные памятники и здания города. При этом на пути не встречаются продолжительные восхождения по лестнице и крутые подъемы, поэтому экскурсия точно подойдёт для родителей с маленькими детьми и пожилых людей. Я однозначно рекомендую к ознакомлению с городом данную экскурсию, которую так профессионально проводит Егор.

    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. О Белграде - везде и обо всём
  2. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
  3. Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
  4. Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
  5. Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 25 до 499. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 28 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 232 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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