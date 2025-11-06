Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Суботица - это город, где венгерский модерн и сербские традиции сливаются в единое целое.



Участники экскурсии смогут увидеть городскую ратушу, площадь Свободы, народный театр и множество других архитектурных шедевров. В завершение дня прогулка вдоль озера Палич подарит незабываемые впечатления.



Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и очень приятным, ведь здесь каждый найдёт что-то по душе

5 2 отзыва