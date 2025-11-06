Суботица - это город, где венгерский модерн и сербские традиции сливаются в единое целое.
Участники экскурсии смогут увидеть городскую ратушу, площадь Свободы, народный театр и множество других архитектурных шедевров. В завершение дня прогулка вдоль озера Палич подарит незабываемые впечатления.
Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и очень приятным, ведь здесь каждый найдёт что-то по душе
Участники экскурсии смогут увидеть городскую ратушу, площадь Свободы, народный театр и множество других архитектурных шедевров. В завершение дня прогулка вдоль озера Палич подарит незабываемые впечатления.
Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и очень приятным, ведь здесь каждый найдёт что-то по душе
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура Суботицы
- 🌿 Прогулка по берегу озера Палич
- 🍷 Знакомство с местными винами
- 🏰 Исторические и религиозные памятники
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Городская ратуша
- Площадь Свободы
- Народный театр
- Городская библиотека
- Собор Святой Терезы Авилской
- Францисканский монастырь
- Сербская православная церковь Святого Вознесения Господня
- Синагога
- Дворец Райхла
- Корзо
Описание экскурсии
Проедем и пройдём по уютным улочкам Суботицы — и вы увидите:
- Городскую ратушу — шедевр венгерского модерна.
- Площадь Свободы с синим фонтаном и памятником царю Йовану Ненаду.
- Народный театр в стиле неоклассицизма с шестью коринфскими колоннами.
- Городскую библиотеку в стиле барокко.
- Католический Собор Святой Терезы Авилской — барочную церковь 18 века.
- Францисканский монастырь, основанный в 17 веке.
- Сербскую православную церковь Святого Вознесения Господня 18 века.
- Синагогу — модернистское здание 1902 года.
- Дворец Райхла в стиле венгерского модерна.
- Корзо — пешеходную улицу между Ратушей и железнодорожным вокзалом.
Отправимся к озеру Палич. Здесь:
- Водонапорная башня в стиле модерн 1912 года — местный символ.
- Рассказы о минерализации озера, кинофестивале, доисторическом море и местных винах.
За этот день вы узнаете:
- Как Суботица сочетает венгерские и сербские традиции в своей архитектуре.
- Почему местные вина называют винами с песка.
- Где в городе скрыты старинные храмы и религиозные памятники.
- Почему озеро Палич стало не только природной, но и культурной жемчужиной региона.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Peugeot 2008.
- Дополнительные расходы — входные билеты:
– Ратуша без смотровой площадки — 200 динаров за чел.
– Ратуша со смотровой площадкой — 400 динаров за чел.
– Синагога — 250 динаров за чел.
– Обед и дегустация вин у озера Палич — по желанию.
- Попасть в Ратушу можно только в 12:00 со вторника по субботу. Синагога не работает по понедельникам.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микица — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Микица, я частный лицензированный гид по Сербии и Белграду. У меня большой опыт работы в области туризма. Очень люблю Сербию и свой белый город. Познакомлю вас сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гуцев
6 ноя 2025
Гид очень пунктуальна. Хорошо владеет русским языком. Предусмотрительна, всегда с собой есть дополнительный зонт и теплая одежда. Дает достаточно информации, чтобы было интересно и нескучно. Экскурсия понравилась, рекомендую.
В
Владимир
13 сен 2025
Путешествовали с женой. Обоюдное мнение - экскурсия была интересной и информативной!
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии из Белграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - в сказочную Суботицу: индивидуальная экскурсия
Посетите Белград с индивидуальной экскурсией: ратуша, синагога, национальный театр и озеро Палич. Дегустация вин и традиционные блюда
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€436 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - на удивительный восток Сербии
Погрузитесь в атмосферу востока Сербии, посетив Голубацкую и Рамскую крепости, а также монастырь Тумане. Удивительные пейзажи и история ждут вас
Сегодня в 08:00
15 ноя в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Прогуляться по историческому центру и найти следы многовековой дружбы сербов и русских
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в понедельник, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
15 ноя в 14:00
€37 за человека