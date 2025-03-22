Эта программа, в первую очередь, будет интересна любителям футбола, стадионов, истории Сербии и Югославии. Тем, кто уже был в Белграде, но хочет узнать его поближе. Я проведу вас как на знаменитые стадионы, так и на малоизвестные, но очень самобытные. Покажу главные фанатские районы. Расскажу, с чего начинался сербский футбол и как происхождение человека влияло на выбор клуба.
Описание экскурсии
- Вуков споменик — место, где начинался футбол в Белграде
- Стадион «Райко Митич» — самая большая футбольная арена Сербии. Покажу вам домашний стадион клуба «Црвена Звезда» со своим музеем, фан-шопом (и не одним) и даже танком!
- Стадион «Партизана» — оппонента «Звезды» в Вечном дерби Белграда, да ещё и находящийся буквально в километре от стадиона соперников. Здесь нет танка, но есть паровой каток
- Блок 21 — цитадель фанатов «Црвены Звезды». Вас ждут многочисленные граффити, самый длинный дом на Балканах, а также знаменитый жилой комплекс «Шесть капралов»
- Дорчол — опорный пункт фанатов «Партизана». Вы увидите десятки красивых граффити, посвящённых не только футболу, но и политике, истории и даже философии, познакомитесь с сербской культурой через футбол и болельщиков
А также ещё несколько значимых мест футбольной жизни Белграда — всё зависит от вашего желания и времени.
Вы узнаете:
- Как в Белграде появились первые футбольные клубы
- Как сложилось Старое белградское дерби и как оно сменилось Новым
- Как происхождение и воспитание человека влияло на выбор любимого футбольного клуба в Югославии
- Для кого стала счастливой, а для кого печальной Белградская ночь
- Как должен ответить белградский таксист на вопрос о любимом футбольном клубе
Кроме того, мы вспомним самые запоминающиеся матчи сербских клубов и футбольных сборных, поговорим об игроках, тренерах, фанатах и даже лидерах страны — ведь любовь к футболу в Сербии не чужда даже президентам.
Организационные детали
- Маршрут довольно продолжительный, поэтому будем пользоваться общественным транспортом или такси (в зависимости от ваших пожеланий). Дополнительные расходы составят от €10 до €50. Они делятся на всех пассажиров, включая гида
- Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет
- Большинство локаций находятся на открытом воздухе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
С детства я очень люблю историю, футбол и Сербию. Свою первую поездку в Сербию в 2014 году я специально приурочил к Вечному дерби и ради этого уволился с работы. Не
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это не экскурсия, это друг который рассказывает про тему экскурсии) начитанность, умение подстраиваться под запрос клиента на 100%.
Очень рекомендую!!
Очень рекомендую!!
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