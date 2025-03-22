Эта программа, в первую очередь, будет интересна любителям футбола, стадионов, истории Сербии и Югославии. Тем, кто уже был в Белграде, но хочет узнать его поближе. Я проведу вас как на знаменитые стадионы, так и на малоизвестные, но очень самобытные. Покажу главные фанатские районы. Расскажу, с чего начинался сербский футбол и как происхождение человека влияло на выбор клуба.

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Описание экскурсии

Вуков споменик — место, где начинался футбол в Белграде

— место, где начинался футбол в Белграде Стадион «Райко Митич» — самая большая футбольная арена Сербии. Покажу вам домашний стадион клуба «Црвена Звезда» со своим музеем, фан-шопом (и не одним) и даже танком!

— самая большая футбольная арена Сербии. Покажу вам домашний стадион клуба «Црвена Звезда» со своим музеем, фан-шопом (и не одним) и даже танком! Стадион «Партизана» — оппонента «Звезды» в Вечном дерби Белграда, да ещё и находящийся буквально в километре от стадиона соперников. Здесь нет танка, но есть паровой каток

— оппонента «Звезды» в Вечном дерби Белграда, да ещё и находящийся буквально в километре от стадиона соперников. Здесь нет танка, но есть паровой каток Блок 21 — цитадель фанатов «Црвены Звезды». Вас ждут многочисленные граффити, самый длинный дом на Балканах, а также знаменитый жилой комплекс «Шесть капралов»

— цитадель фанатов «Црвены Звезды». Вас ждут многочисленные граффити, самый длинный дом на Балканах, а также знаменитый жилой комплекс «Шесть капралов» Дорчол — опорный пункт фанатов «Партизана». Вы увидите десятки красивых граффити, посвящённых не только футболу, но и политике, истории и даже философии, познакомитесь с сербской культурой через футбол и болельщиков

А также ещё несколько значимых мест футбольной жизни Белграда — всё зависит от вашего желания и времени.

Вы узнаете:

Как в Белграде появились первые футбольные клубы

Как сложилось Старое белградское дерби и как оно сменилось Новым

Как происхождение и воспитание человека влияло на выбор любимого футбольного клуба в Югославии

Для кого стала счастливой, а для кого печальной Белградская ночь

Как должен ответить белградский таксист на вопрос о любимом футбольном клубе

Кроме того, мы вспомним самые запоминающиеся матчи сербских клубов и футбольных сборных, поговорим об игроках, тренерах, фанатах и даже лидерах страны — ведь любовь к футболу в Сербии не чужда даже президентам.

Организационные детали