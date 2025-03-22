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(Около) футбольная экскурсия по Белграду

Побывать на стадионах футбольных клубов и пройти по главным фанатским районам сербской столицы
Эта программа, в первую очередь, будет интересна любителям футбола, стадионов, истории Сербии и Югославии. Тем, кто уже был в Белграде, но хочет узнать его поближе. Я проведу вас как на знаменитые стадионы, так и на малоизвестные, но очень самобытные. Покажу главные фанатские районы. Расскажу, с чего начинался сербский футбол и как происхождение человека влияло на выбор клуба.
(Около) футбольная экскурсия по Белграду
(Около) футбольная экскурсия по Белграду
(Около) футбольная экскурсия по Белграду

Описание экскурсии

  • Вуков споменик — место, где начинался футбол в Белграде
  • Стадион «Райко Митич» — самая большая футбольная арена Сербии. Покажу вам домашний стадион клуба «Црвена Звезда» со своим музеем, фан-шопом (и не одним) и даже танком!
  • Стадион «Партизана» — оппонента «Звезды» в Вечном дерби Белграда, да ещё и находящийся буквально в километре от стадиона соперников. Здесь нет танка, но есть паровой каток
  • Блок 21 — цитадель фанатов «Црвены Звезды». Вас ждут многочисленные граффити, самый длинный дом на Балканах, а также знаменитый жилой комплекс «Шесть капралов»
  • Дорчол — опорный пункт фанатов «Партизана». Вы увидите десятки красивых граффити, посвящённых не только футболу, но и политике, истории и даже философии, познакомитесь с сербской культурой через футбол и болельщиков

А также ещё несколько значимых мест футбольной жизни Белграда — всё зависит от вашего желания и времени.

Вы узнаете:

  • Как в Белграде появились первые футбольные клубы
  • Как сложилось Старое белградское дерби и как оно сменилось Новым
  • Как происхождение и воспитание человека влияло на выбор любимого футбольного клуба в Югославии
  • Для кого стала счастливой, а для кого печальной Белградская ночь
  • Как должен ответить белградский таксист на вопрос о любимом футбольном клубе

Кроме того, мы вспомним самые запоминающиеся матчи сербских клубов и футбольных сборных, поговорим об игроках, тренерах, фанатах и даже лидерах страны — ведь любовь к футболу в Сербии не чужда даже президентам.

Организационные детали

  • Маршрут довольно продолжительный, поэтому будем пользоваться общественным транспортом или такси (в зависимости от ваших пожеланий). Дополнительные расходы составят от €10 до €50. Они делятся на всех пассажиров, включая гида
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет
  • Большинство локаций находятся на открытом воздухе

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
С детства я очень люблю историю, футбол и Сербию. Свою первую поездку в Сербию в 2014 году я специально приурочил к Вечному дерби и ради этого уволился с работы. Не
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пожалел:)) Сейчас я преподаю сербский язык и хочу познакомить вас с тем, что привело меня в эту страну — с Вечным дерби и другими футбольными историями. Футбол в Сербии и вообще на Балканах — это не только спорт, это и история, и политика, и культура. Именно на стадионе можно погрузиться в местный менталитет и лучше понять, чем и как живут люди.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ПавелМалын
Это не экскурсия, это друг который рассказывает про тему экскурсии) начитанность, умение подстраиваться под запрос клиента на 100%.
Очень рекомендую!!
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