1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
«Увидите парк Ташмайдан, русскую церковь Святой Троицы и собор Святого Марка и другие достопримечательности»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
«Первым делом мы посетим собор Святого Саввы — самый большой православный храм на Балканах»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 мая 2024Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
- ИИрина2 мая 2024Экскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле
- ВВиктория22 февраля 2024Отличный гид, полностью ориентированный на потребности аудитории, очень приятный по человечески. Ощущение, что приехал в гости к доброму знакомому. Огромное спасибо, Добрила, за чудесное время и великолепную экскурсию!!!
- ДДана22 октября 2023Интересно разработанный маршрут с эрудированным гидом. Остались очень довольны. Спасибо, Дмитрий, за то что показали нам Белград
- ТТамара13 октября 2023Спасибо большое Дмитрию 4 часа прошли, как 1😊 Все подробно рассказ и показал, мы очень довольны😊
- ННикита5 января 2022Потрясающая экскурсия! Дмитрий отличный экскурсовод: интересно рассказывает, отлично знает материал и разбирается в истории. Поехал с младшим братом, он был в восторге
- ННаталья6 мая 2021Всем доброго дня! 5 мая мы были на экскурсии. Очень понравился маршрут, изложение информации. Рассказ Дмитрия не перегружен датами, только
- ННаталья7 января 2020Большое спасибо Дмитрию за проведенную экскурсию. Благодаря ему мы за небольшое время ознакомились с историей Сербии. Огромное впечатление произвела церковь
- ТТАТЬЯНА12 ноября 2019В середине октября были в Сербии, 3 удивительных дня. Мы заказали загородную экскурсию в Храм Святого Георгия Победоносца. Храм -
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 321. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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