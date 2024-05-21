Храмы и соборы Белграда с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Белграде на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
«Увидите парк Ташмайдан, русскую церковь Святой Троицы и собор Святого Марка и другие достопримечательности»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
«Первым делом мы посетим собор Святого Саввы — самый большой православный храм на Балканах»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так была несколько часов в
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    Белграде и было очень удобно, что забрали и вернули) обратно в аэропорт. Была в Белграде в 2007 году. И мне было интересно, как изменился город за эти 17! лет. Лиляна так сильно любит свой город и прислушалась к моему пожеланию - сравнить город 2007 и 2024 годов, что наше путешествие во времени пролетело быстро, но очень насыщенно. Мы погуляли по Земуну, зашли на рынок, где я поела первый раз клубники в этом году, конечно Лиляна рассказала историю и показала исторические объекты. Потом поехали в Белград, всю дорогу Лиляна рассказывала истории, новости, факты и это было очень увлекательно. Конечно мы прогулялись по центру Белграда, перекусили на улице Скадарлия (Лиляна порекомендовала из сербской кухни то, что я еще не пробовала: удивительным образом фаршированный перец и чернослив в беконе), посмотрели на новый район города с Калемегдан и зашли с собор св. Саввы. Лиляна- очень интересный рассказчик, вежливый и аккуратный водитель, она учла мои пожелания. Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Какое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, такКакое это прекрасное предложение от Добрилы и Лиляны! Очень рада, что нашла именно их экскурсию, так
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Экскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле
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    со множеством остановок по ходу движения. По времени получилось 9 часов, но чувства усталости или перенасыщенности от полученной информации не возникло. Очень благодарна так же организатору экскурсии, за легкий подход к оплате, оперативное предложение экскурсии с добавлением интересных мест к посещению.

    Экскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. ЭкскурсияЭкскурсию по Белград + Земун мне провела Лиляна. Интересный рассказ, шикарные виды и отличный настрой. Экскурсия
  • В
    Виктория
    22 февраля 2024
    Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
    Отличный гид, полностью ориентированный на потребности аудитории, очень приятный по человечески. Ощущение, что приехал в гости к доброму знакомому. Огромное спасибо, Добрила, за чудесное время и великолепную экскурсию!!!
  • Д
    Дана
    22 октября 2023
    Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
    Интересно разработанный маршрут с эрудированным гидом. Остались очень довольны. Спасибо, Дмитрий, за то что показали нам Белград
  • Т
    Тамара
    13 октября 2023
    Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
    Спасибо большое Дмитрию 4 часа прошли, как 1😊 Все подробно рассказ и показал, мы очень довольны😊
  • Н
    Никита
    5 января 2022
    Шумадия: королевская Сербия
    Потрясающая экскурсия! Дмитрий отличный экскурсовод: интересно рассказывает, отлично знает материал и разбирается в истории. Поехал с младшим братом, он был в восторге
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    от экскурсии! На этой экскурсии Дмитрий расскажет про историю королевской династии в Сербии, проведёт в их усыпальницу! У Вас будет возможность побывать на двух винодельнях и продегустировать местное вино, познакомиться с процессом виноделия и в комфорте вернуться в Белград!

  • Н
    Наталья
    6 мая 2021
    Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
    Всем доброго дня! 5 мая мы были на экскурсии. Очень понравился маршрут, изложение информации. Рассказ Дмитрия не перегружен датами, только
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    интересное, основные вехи и детали. Маршрут открывает Белград с разных сторон. Гуляли, слушали, ехали дальше. В машине отдыхали, слушали рассказ гида и снова гуляли. Экскурсия подойдет всем, кто желает максимально быстро познакомиться с Белградом и увидеть основные достопримечательности.

  • Н
    Наталья
    7 января 2020
    Шумадия: королевская Сербия
    Большое спасибо Дмитрию за проведенную экскурсию. Благодаря ему мы за небольшое время ознакомились с историей Сербии. Огромное впечатление произвела церковь
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    Святого Георгия. По своей красоте она не уступает "Спасу на крови". Очень понравилась вторая часть экскурсии - на винарию "Александров". Дмитрий - прекрасный рассказчик и собеседник. Рекомендую экскурсию и экскурсовода

  • Т
    ТАТЬЯНА
    12 ноября 2019
    Шумадия: королевская Сербия
    В середине октября были в Сербии, 3 удивительных дня. Мы заказали загородную экскурсию в Храм Святого Георгия Победоносца. Храм -
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    усыпальница королевской династии Карагеоргиевичей. Уникальность Храма в том, что внутренняя часть его полностью покрыта фресками - копиями лучших икон. Храм находится на живописном холме Опленац в городе Топола. В городе мы попали на ярмарку урожая и виноделия. Толпы веселых и счастливых людей на улицах. На каждом углу готовят или продают какую-то снедь. Жареные на вертелах целиковые тушки поросят наполняют воздух умопомрачительно аппетитными запахами. Экскурсия прошла на одном дыхании. Огромное спасибо, Вам, Дмитрий, за вашу работу и внимание к нам во время нашей экскурсии. Пусть у Вас всё будет на "отлично"! До новых встреч! Хочу на это надеяться. Мы получили настоящее удовольствие от своего отдыха.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Соборы и храмы»

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  3. Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
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  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 321. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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