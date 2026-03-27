Скрытые локации Белградской крепости

Спуститься в подземелья и узнать, как Калемегдан хранил столицу Сербии
Посмотрим на Белград с необычной стороны — через скрытые пространства крепости Калемегдан.

Вы спуститесь в места, закрытые для большинства путешественников, и узнаете, как Калемегдан защищал город со времён античности до Холодной войны.

Увидите, как история и архитектура переплетаются с современным городским пространством, и побалуете себя бокалом вина.
Описание экскурсии

Парк Калемегдан

Погуляем по парку и выйдем к месту, откуда открывается панорамный вид на слияние рек Савы и Дуная. Я расскажу о стратегическом значении крепости Калемегдан в разные эпохи — от римлян до Османской империи.

Римский колодец

Заглянем в одну из самых загадочных точек города. Римский колодец хранит тайны античных укреплений и легенды о подземных ходах, которые соединяли крепость с городом.

Военный бункер

Посетим секретный объект времён Холодной войны. Вы узнаете, как здесь хранились военные планы и чем руководствовались сербские власти при строительстве бункеров.

Пороховой склад

Древний лапидарий с римскими саркофагами и артефактами — это место поможет понять связь между стратегией обороны и жизнью города.

Винный погреб

В аутентичных подземных сводах крепости за бокалом сербского вина мы обсудим впечатления от прогулки.

Организационные детали

Входные билеты и бокал вина включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Калемегданском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан
Милан — ваш гид в Белграде
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском, русском языках и обеспечиваю аутентичный и насыщенный опыт, сочетающий в себе историю, культуру и дух повседневной жизни. Много лет
с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждая экскурсия проводится с любовью, ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется. Будь то ваше первое знакомство с Сербией или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!

Отзывы и рейтинг

D
Daria
28 мар 2026
Советую данную экскурсию! Наш гид Милан подробно показывал и рассказывал детали о истории крепости и Белграда, провел в несколько секретных и скрытых локаций крепости, отвечал на все наши вопросы со
знанием дела, он углублялся в историю не только крепости и города, но и Сербии в целом. Было очень интересно и познавательно. Гид эрудированный и видно, что он этим делом горит.

Детали про сами скрытые локации пересказывать не буду (там и пещера и бункер и не только), сходите и узнайте сами!

Д
Дмитрий
26 мар 2026
Милан, отлично провел экскурсию, бегло говорит по-русски, на вопросы сверх тем экскурсии отвечал не задумываясь, т. е. знает материал не-формально, экскурсия длилась 2ч., рекомендую) 👍
М
Марина
26 мар 2026
Милан, грамотный и обаятельный гид. Два с лишним часа экскурсии пролетели "на одном дыхании".
На все возникающие вопросы Милан давал глубокие и развёрнутый ответы.
Рекомендую Милана всем, кто впервые в Сербии и интересуется её историей.
Ф
Федор
26 мар 2026
Мне все очень понравилось! Несмотря на то, что я уже несколько лет живу в Белграде, на этой экскурсии узнал много нового и даже не представлял, сколько удивительных историй связано с
этим городом. Было очень классно и живо: мы несколько раз уходили в сторону от основной темы экскурсии, потому что задавали много вопросов, и особенно приятно, что у Милана всегда находился интересный и подробный ответ. Спасибо за такую насыщенную и действительно интересную экскурсию! И отдельное спасибо за прекрасное вино, оно было супер!

Надежда
22 мар 2026
Отличная экскурсия, на которой вы побываете там, куда бы не попали без гида. Бар в скале- вообще класс) Остались очень довольны!
Елена
21 мар 2026
Спасибо Милану за прекрасную экскурсию и за то,что пошел нам на встречу. Мы перепутали даты и пропустили экскурсию в назначенный день. И Милан предложил нам перенести ее на другой день.
Мы третий раз были в Белгаде, но так и не могли попасть в подземную часть крепости,так как допуск в нее осуществляется только в составе экскурсионных групп. В одной программе про путешествия показывали подземелья белградской крепости, также я прочитала о них в книге Новакович Мирьяны "Страх и его слуга", очень захотелось увидеть все своими глазами. И тут на трипстере я увидела предложение Милана. В ходе этой экскурсии мы посетили подземные локации крепости и узнали много интересных фактов, после которых у нас сформировалось более полное впечатление от всей крепости Калемегдан. Когда ходишь и смотришь сам, многое остается скрытым и не понятным. В конце экскурсии Милан показал нам пещеры на берегу реки,которые использовались раньше для хранения товаров, поступающих в город по реке. В одной из них сейчас размещается винарня. В ней нас угостили местным вином. За дегустацией вина мы продолжили обсуждать с Миланом свои впечатления о городе и Сербии, позадавали вопросы и на этой приятной ноте расстались. Рекомендую эту экскурсию. За 2 часа можно узнать много интересного.

