Посмотрим на Белград с необычной стороны — через скрытые пространства крепости Калемегдан. Вы спуститесь в места, закрытые для большинства путешественников, и узнаете, как Калемегдан защищал город со времён античности до Холодной войны. Увидите, как история и архитектура переплетаются с современным городским пространством, и побалуете себя бокалом вина.

от €59 за человека

Милан Ваш гид в Белграде

Описание экскурсии

Парк Калемегдан

Погуляем по парку и выйдем к месту, откуда открывается панорамный вид на слияние рек Савы и Дуная. Я расскажу о стратегическом значении крепости Калемегдан в разные эпохи — от римлян до Османской империи.

Римский колодец

Заглянем в одну из самых загадочных точек города. Римский колодец хранит тайны античных укреплений и легенды о подземных ходах, которые соединяли крепость с городом.

Военный бункер

Посетим секретный объект времён Холодной войны. Вы узнаете, как здесь хранились военные планы и чем руководствовались сербские власти при строительстве бункеров.

Пороховой склад

Древний лапидарий с римскими саркофагами и артефактами — это место поможет понять связь между стратегией обороны и жизнью города.

Винный погреб

В аутентичных подземных сводах крепости за бокалом сербского вина мы обсудим впечатления от прогулки.

Организационные детали

Входные билеты и бокал вина включены в стоимость.